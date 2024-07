Ranking ATP (22 luglio 2024): Jannik Sinner sempre in vetta, Matteo Berrettini in top-50!

Non ci sono grossi scostamenti nella classifica mondiale del tennis maschile. Jannik Sinner è sempre in vetta con 9570 punti a precedere il serbo Novak Djokovic (8460 punti) e lo spagnolo Carlos Alcaraz (8130 punti). Sesta settimana da n.1 del ranking per l’altoatesino che ha deciso di non giocare per dedicarsi agli allenamenti in vista delle Olimpiadi di Parigi.

A seguire troviamo il tedesco Alexander Zverev (n.4), il russo Daniil Medvedev (n.5), l’australiano Alex de Minaur (n.6), costretto ai box per un infortunio all’anca che lo terrà ai box per qualche tempo, il polacco Hubert Hurkacz (n.7), infortunatosi al ginocchio a Wimbledon ma desideroso di giocare nella rassegna a Cinque Cerchi, il norvegese Casper Ruud (n.8), che ha sopravanzato il russo Andrey Rublev (n.9), e il bulgaro Grigor Dimitrov (n.10).

RANKING ATP TOP-10

1. Jannik Sinner 9570 punti

2. Novak Djokovic 8460 punti

3. Carlos Alcaraz 8130 punti

4. Alexander Zverev 7295 punti

5. Daniil Medvedev 6525 punti

6. Alex de Minaur 4185 punti

7. Hubert Hurkacz 4105 punti

8. Casper Ruud 3925 punti

9. Andrey Rublev 3830 punti

10. Grigor Dimitrov 3770 punti

Parlando nel caso specifico di casa Italia e definita la situazione di Sinner, da sottolineare il fatto che l’Italia abbia sei giocatori nelle prime 50 posizioni del ranking, ovvero Lorenzo Musetti (n.17), Luciano Darderi (n.33), Matteo Arnaldi (n.40), Flavio Cobolli (n.48) e Matteo Berrettini (n.50), vincitore del torneo di Gstaad e capace di guadagnare ben 32 posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento.

A completare il quadro nel gruppo dei migliori 100 tennis del mondo ci sono anche Lorenzo Sonego (n.54), Fabio Fognini (n.70) e Luca Nardi (n.75), con il ligure che ha scalato la classifica (10 posizioni) grazie a quanto fatto nella già citata Gstaad.

ITALIANI IN TOP-100

17. Lorenzo Musetti 2265 punti

33. Luciano Darderi 1331 punti

40. Matteo Arnaldi 1220 punti

48. Flavio Cobolli 1025 punti

50. Matteo Berrettini 965 punti

54. Lorenzo Sonego 921 punti

70. Fabio Fognini 769 punti

75. Luca Nardi 744 punti