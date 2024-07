Rally, si riparte con la tappa della Lettonia. Neuville, Evans e Tanak di nuovo in corsa per il titolo

Dopo qualche settimana di pausa, riparte il Mondiale rally 2024. Siamo giunti, infatti, ai nastri di partenza del Rally di Lettonia, ottavo appuntamento del campionato WRC. Si gareggerà sullo sterrato di Tartu nella regione di Tartumaa per una tappa decisamente importante della stagione.

Arriviamo a questo importante tappa con una situazione quanto mai interessante in classifica generale. Al comando rimane Thierry Neuville con 136 punti, ma Elfyn Evans si è portato a quota 121 (-15 lunghezze), quindi in terza posizione troviamo Ott Tanak con 115. Quarta posizione per Sebastien Ogier con 92, quinta per Adrien Fourmaux con 91, mentre Kalle Rovanpera è sesto con 63.

In poche parole, quindi, tutto è ancora aperto e la corsa al titolo sarà serrata nei rimanenti 6 round della stagione. Cosa dovremo attenderci dalla corsa in terra baltica? Si inizierà nella giornata di giovedì 18 luglio con lo shakedown all’alba, quindi in serata alle ore 19.05 toccherà al primo stage di 11.13 chilometri.

Venerdì 19 luglio altre 7 prove speciali con circa 120 chilometri di gara. Sabato 20 luglio si replicherà con 8 stage con altri 100 chilometri di prove speciali, quindi si chiuderà domenica 21 luglio con gli ultimi 3 stage e il Power Stage conclusivo “Mazilmaja 2” di 13.34 chilometri che chiuderà i conti con la prova lettone.