Rally Lettonia, Kalle Rovanpera domina la scena e allunga ancora sugli inseguitori

Kalle Rovanpera non si ferma più. Dopo aver dominato già il venerdì del Rally di Lettonia, infatti, il finlandese ha replicato anche nel sabato dell’ottavo appuntamento del Mondiale WRC 2024. Sul percorso baltico il portacolori del team Toyota ha messo in mostra una vera e propria “masterclass”, rifilando distacchi abissali a tutti, in primis al leader della classifica generale Thierry Neuville che ormai è tagliato fuori dalle posizioni che contano.

Quando manca solamente la domenica della corsa baltica, la classifica generale vede al comando Il finlandese Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris) con 42.5 secondi sul francese Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris), quindi terzo il lettone Martins Sesks (Ford Puma) a 47.2. Quarta posizione per l’estone Ott Tanak (Hyundai i20) a 1:08, quinta per il francese Adrien Fourmaux (Ford Puma) a 1:16, mentre è sesto il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 1:34. Settimo il nipponico Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) a 1:46, ottavo il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 2:33, quindi nono il finlandese Esapekka Lappi (Hyundai i20) a 3:11 con il lussemburghese Grégoire Munster (Ford Puma) a 3:40.

LA GARA

Il sabato in terra baltica ha preso il via con la SS9 Pilskalns di 18.87 chilometri e il successo di Kalle Rovanpera che distanzia Sebastien Ogier di 5.4 secondi e Ott Tanak di 5.5. Thierry Neuville lascia altri 16.4. Si è passati poi alla SS10 Snēpele di 17.52 chilometri. Ancora Kalle Rovanpera su tutti con 2.0 su Ott Tanak e 3.8 su Elfyn Evans. La mattinata è proseguita con la SS11 Īvande di 23.04 chilometri con Ott Tanak che precede Takamoto Katsuta per 2.7 secondi e Kalle Rovanpera per 2.8. Continuano le difficoltà di Thierry Neuville che perde altri 15.4 secondi. La SS12 Vecpils 1 di 12.64 ha chiuso la prima parte di giornata con il solito Kalle Rovanpera in controllo con 1.4 su Sebastien Ogier e 1.5 su Ott Tanak.

Il pomeriggio del Rally di Lettonia ha preso il via con la SS13 Podnieki di 10.09 chilometri e ancora una volta Kalle Rovanpera che detta legge con 2.6 su Sebastien Ogier e 2.8 su Martins Sesks. Si è passati poi alla SS14 Vecpils 2 con Kalle Rovanpera che brucia Ott Tanak con 2.7 secondi di vantaggio e 3.9 su Sebastien Ogier. Passando alla SS15 Dinsdurbe di 6.64 chilometri, Sebastien Ogier svetta con 3 decimi su Kalle Rovanpera e 6 su Takamoto Katsuta. Il sabato del Rally di Lettonia si è concluso con la SS16 Liepāja City Stage di 2.56 chilometri con l’ennesimo successo di Kalle Rovanpera.