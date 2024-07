Rally Lettonia, dopo la prima giornata comanda Kalle Rovanpera, perde oltre un minuto Thierry Neuville

Un ottimo Kalle Rovanpera ha chiuso al comando la prima giornata del Rally di Lettonia, ottavo appuntamento del Mondiale WRC 2024. Nel venerdì baltico abbiamo assistito ad una grande battaglia, con diversi errori e parecchi piloti che hanno già lasciato sul terreno distacchi corposi.

Il finlandese Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris) è, quindi, saldamente al comando con un margine di vantaggio di 15.7 secondi sul padrone di casa Martins Sesks (Ford Puma) mentre è terzo il francese Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) a 21.6.

Quarta posizione per il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) a 33.2, quinta per il francese Adrien Fourmaux (Ford Puma) a 38.5, mentre è sesto l’estone Ott Tanak (Hyundai i20) a 38.8. Settimo il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 52.7, quindi ottavo il lussemburghese Gregoire Munster (Ford Puma) a 1:10, quindi nono un deludente Thierry Neuville (Hyundai i20) a 1:23.

LA GARA

Il venerdì della corsa baltica ha preso il via con la SS2 Milzkalne 1 di 4.99 chilometri e il successo di Kalle Rovanpera con 1.3 secondi su Sebastien Ogier e 1.7 su Takamoto Katsuta. Si è passati poi alla lunghissima SS3 Tukums 1 di 27.56 chilometri con il padrone di casa Martins Sesks che precede Kalle Rovanpera per 1.6 secondi e Ott Tanak per 3.5. Thierry Neuville, invece, lascia ben 23.6 secondi. La mattinata del Rally di Lettonia si è conclusa con la SS4 Andumi di 17.86 chilometri con Martins Sesks che brucia Kalle Rovanpera per un solo decimo, mentre a 6 decimi troviamo Adrien Fourmaux. Thierry Neuville lascia sul terreno altri 12.5 secondi.

Il pomeriggio ha preso il via con la SS5 Milzkalne 2 con Sebastien Ogier che beffa Takamoto Katsuta per un solo decimo, mentre Kalle Rovanpera si ferma a 2. La SS6 Tukums 2 vede il successo di Kalle Rovanpera che stacca Martins Sesks di 3.5 secondi e Sebastien Ogier di 3.6, quindi Ott Tanak quarto a 3.7. Si è passati poi alla SS7 Strazde di 17.44 chilometri con il nuovo successo di Kalle Rovanpera con 1.7 su Martins Sesks e 3.0 su Sebastien Ogier. Il venerdì baltico si è concluso con la SS8 Talsi di 20.52 e il nuovo guizzo di Kalle Rovanpera con 3.5 su Takamoto Katsuta e 5.6 su Gregoire Munster.