Rally, 14 eventi nella stagione 2025. Confermato il Rally Italia Sardegna

Gli organizzatori del FIA World Rally Championship hanno confermato il calendario della prossima stagione agonistica. Saranno ben 14 gli appuntamenti previsti con l’aggiunta rispetto al 2024 di Spagna, Paraguay ed Arabia Saudita che come ampiamente pronosticato sarà anche sede dell’ultimo atto a discapito del Giappone.

Due nuove tappe su terra ed una sull’asfalto iberico delle Canarie si aggiungono quindi ai vari round tradizionali del Mondiale Rally che nuovamente sarà presente in Italia nel mese di giugno per il consueto evento in Sardegna.

La Lettonia ricede il posto all’Estonia, mentre è da segnalare un significativo cambio di date per il Rally Grecia che da settembre si sposta a giugno dopo il Portogallo e l’Italia. Resta all’orizzonte, invece, l’ipotetico approdo negli USA, competizione che potrebbe entrare nel 2026.

Il direttore generale del promotore del WRC Jona Siebel ha affermato alla stampa in un comunicato ufficiale: “Questo è un calendario estremamente emozionante che fonde perfettamente i nostri rally tradizionali con tre nuove entusiasmanti sfide, due delle quali sono fuori dall’Europa. Dal ghiaccio delle Alpi francesi, alla polvere accecante in Kenya e Sardegna passando per i deserti in Arabia Saudita, la varietà che stiamo offrendo nel 2025 è senza pari”.

CALENDARIO FIA WRC 2024