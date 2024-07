Raffaello Ivaldi, Olimpiadi Parigi 2024 canoa slalom: scheda e giorni di gara

Raffaello Ivaldi è una possibile variabile impazzita per la gara della canadese. Risultati in questo 2024 non ne sono arrivati, ma il finale di 2023 è stato uno di quelli da raccontare ai nipotini: due vittorie nel finale di stagione, a La Seu d’Urgell e soprattutto… a Vaires-sur-Marne, nella finale di Coppa del Mondo disputata proprio sulle acque dove ci si giocheranno le Olimpiadi. Probabilmente è questo il motivo che ha spinto sulla sua convocazione in luogo di Paolo Ceccon, che conquistò il pass.

Nome: Raffaello

Cognome: Ivaldi

Luogo e data di nascita: Pianiga (VE), 16/12/1997

Sport e disciplina: canoa slalom, C1

Quando gareggia: 27-29 luglio C1 slalom