Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria su Berrettini? Montepremi e cifre a Wimbledon

Jannik Sinner ha sconfitto Matteo Berrettini e si è qualificato al terzo turno di Wimbledon. Il numero 1 del mondo ha dato vita a uno spettacolare derby con il numero 59 del ranking ATP: i due tennisti italiani hanno fornito un gioco spumeggiante e avvincente, regalando scambi e colpi al cardiopalma, emozionando in un testa a testa che ci ha tenuto compagnia per quasi quattro ore. L’altoatesino si è imposto in quattro set sul romano, ben tre parziali si sono decisi al tie-break a dimostrazione del grandissimo equilibrio.

Il 22enne si è imposto con il punteggio di 7-6(3), 7-6(4), 2-6, 7-6(4) e tornerà in campo tra un paio di giorno per affrontare il serbo Miomir Kecmanovic, che a sorpresa ha avuto la meglio sull’olandese Tallon Griekspoor. Il vincitore degli ultimi Australian Open prosegue la propria cavalcata sull’erba londinese e, dopo aver superato l’ostacolo davvero più ostico, spera di farsi strada e di raggiungere l’annunciata semifinale da disputare contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il risultato odierno ha chiaramente un importante risvolto dal punto di vista tecnico e agonistico, ma ha anche un rilevante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner battendo Berrettini e volando al terzo turno di Wimbledon? Il montepremi è molto interessante, visto che stiamo parlando di 143.000 sterline britanniche (circa 169.000 euro). La borsa si farebbe più sostanziosa in caso di avanzamento nella manifestazione.

L’approdo agli ottavi garantisce 226.000 sterline, l’ammissione ai quarti viene pagata 375.000 sterline, l’ingresso in semifinale è riconosciuto con 715.000 sterline, il finalista perdente si può consolare con 1,4 milioni di sterline, il vincitore di Wimbledon festeggia con 2,7 milioni di sterline.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SINNER CON IL TERZO TURNO A WIMBLEDON?

143.000 sterline britanniche (circa 169.000 euro).