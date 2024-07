Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con i quarti a Wimbledon? Il montepremi diventa succulento

Jannik Sinner ha sconfitto Ben Shelton e si è qualificato ai quarti di finale di Wimbledon. Il numero 1 del mondo, reduce dal successo nell’avvincente derby con Matteo Berrettini e dall’agevole affermazione contro Miomir Kecmanovic, ha sciorinato tutta la sua classe contro il pericoloso statunitense ed è riuscito ad avere la meglio in tre set, meritandosi così il diritto di proseguire la propria avventura sull’erba londinese. Il fuoriclasse altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-4, 7-6(9).

Il 22enne ha dominato i primi due set e nella terza frazione è riuscito a rimontare dallo 0-4, annullando anche dei set-point nel corso di un rovente tie-break. L’azzurro ha liquidato di forza il numero 14 del ranking ATP e ora se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra il russo Daniil Medvedev e il bulgaro Grigor Dimitrov. Si preannuncia un incontro ostico per il leader del ranking ATP, che ha però tutte le carte in regola per superare l’ostacolo e volare in semifinale, dove potrebbe materializzarsi l’atteso testa a testa con Carlos Alcaraz.

Il risultato odierno ha chiaramente un importante risvolto dal punto di vista tecnico e agonistico, ma ha anche un rilevante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner battendo Shelton e qualificandosi ai quarti di finale di Wimbledon? Il montepremi è molto interessante, visto che stiamo parlando di 375.000 sterline britanniche (circa 442.600 euro).

La borsa si farebbe più sostanziosa in caso di avanzamento nella manifestazione. L’ingresso in semifinale è riconosciuto con 715.000 sterline, il finalista perdente si può consolare con 1,4 milioni di sterline, il vincitore di Wimbledon festeggia con 2,7 milioni di sterline. Al momento Sinner è già il tennista più ricco dell’anno con quasi sei milioni di dollari portati a casa.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SINNER CON I QUARTI A WIMBLEDON?

375.000 sterline britanniche (circa 442.600 euro).