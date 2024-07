Quanti soldi guadagna Jasmine Paolini con la semifinale a Wimbledon? Montepremi e cifre. E se continua a vincere..

Jasmine Navarro si è qualificata di forza alle semifinali di Wimbledon 2024, terzo Slam della stagione che va in scena sull’erba londinese. La tennista italiana ha letteralmente dominato la rognosa statunitense Emma Navarro, imponendosi con lo schiacciante punteggio di 6-2, 6-1 in appena 58 minuti di gioco.

Una vittoria magistrale per la fuoriclasse toscana, che è diventata la numero 5 virtuale del mondo e che si è guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura in terra britannica, dove ora se la dovrà vedere contro la non insuperabile croata Donna Vekic. Si sogna davvero in grande dopo aver giocato la finale del Roland Garros poche settimane fa, la 28enne è diventata la prima italiana a raggiungere le semifinali nel torneo tennistico per antonomasia, più prestigioso e iconico al mondo.

Si tratta di un risultato davvero enorme dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jasmine Paolini qualificandosi alle semifinali di Wimbledon 2024? Il montepremi è davvero succulento, visto che stiamo parlando di 715.000 sterline (circa 845.500 euro). E se dovesse accedere alla finale? L’assegno sarebbe sontuoso, visto che parleremmo di 1,4 milioni di sterline. La vincitrice di Wimbledon festeggerà con 2,7 milioni di sterline.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO PAOLINI CON LA SEMIFINALE A WIMBLEDON?

715.000 sterline (circa 845.500 euro).