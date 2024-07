Quando torna in gara Paltrinieri alle Olimpiadi? Date e orari: 1500 sl e 10 km in acque libere

Un’altra medaglia per Gregorio Paltrinieri. Il carpigiano è entrato nella storia del nuoto italiano, conquistando un podio per la terza Olimpiade consecutiva: dopo Rio de Janeiro e Tokyo, anche Parigi entra nel suo carnet grazie al terzo posto negli 800 metri di questa sera. Ma i suoi Giochi non sono ancora terminati.

Greg avrà a disposizione tre giorni di riposo per poi presentarsi ai nastri di partenza dei 1500 stile libero, la gara più lunga in corsia dove vinse il suo oro olimpico nel 2016. L’azzurro è inserito nella terza batteria assieme all’irlandese Daniel Wiffen, il vincitore degli 800, e Luca De Tullio, partenza delle gare il prossimo 3 agosto alle 11.30 mentre la finale si terrà il giorno dopo, il 4 agosto, alle 18.36.

Ma i suoi Giochi non termineranno lì. Paltrinieri è iscritto ovviamente anche nella 10 chilometri del nuoto di fondo, gara tanto discussa per la sua possibile disputa nelle acque della Senna, ad oggi non propriamente limpide per utilizzare un eufemismo. La gara è fissata negli ultimi giorni dei Giochi, precisamente il prossimo 9 agosto, con partenza alle 7.30 del mattino.

Greg ha dunque la possibilità di rimpinguare il suo palmares a cinque cerchi, che al momento vanta quattro medaglie. Aggiungere altri affreschi ad una carriera da ricordare sarà difficile, con avversari di grosso calibro. Ma per un supereroe come Greg, nulla è impossibile.