Quando si gioca Sinner-Shelton, Wimbledon 2024: orario esatto, tv, streaming

Jannik Sinner affronterà Ben Shelton agli ottavi di finale di Wimbledon 2024, terzo Slam della stagione che va in scena sull’erba londinese. Il tennista italiano incrocerà il temibile statunitense in una sfida che si preannuncia altamente appassionante e vibrante, dove il fuoriclasse altoatesino sarà chiamato a rispondere costantemente alla potenza dell’americano. Il numero 1 del mondo partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento al numero 14 del ranking ATP.

Jannik Sinner si presenta all’appuntamento dopo aver avuto la meglio su Hanfmann, Berrettini e Kecmanovic, mentre Shelton è dovuto sempre ricorrere al quinto set per regolare Bellucci, Harris e Shapovalov. L’azzurro ha vinto due dei tre precedenti disputati: nel 2023 si è imposto ai sedicesimi di finale dell’ATP 500 di Vienna e nel 2024 ha avuto la meglio agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. L’unico sigillo dell’americano è datato 2023, in occasione dei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai.

L’appuntamento è per domenica 7 luglio, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 14.00 sul Campo 1. Il confronto tra Jasmine Paolini e la statunitense Keys aprirà il programma, poi a seguire toccherà al nostro portacolori. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Shelton, ottavo di finale di Wimbledon 2024. La partita sarà trasmessa sui canali tv di Sky; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-SHELTON, OTTAVI WIMBLEDON

Domenica 7 luglio

Secondo match dalle ore 14.00 Jannik Sinner vs Ben Shelton

In precedenza, a partire dalle ore 14.00 sul Campo 1, si giocherà Paolini-Keys. Al termine toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-SHELTON: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canale esatto da definire. Sky trasmetterà la giornata di Wimbledon su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), canali da Sky Sport 252 a Sky Sport 257.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.