Quando parte Ganna nella cronometro delle Olimpiadi: orario esatto, n. di pettorale, tv, startlist

La cronometro individuale, lunga 32.4 km, assegnerà il primo oro del settore maschile del ciclismo su strada alle Olimpiadi di Parigi 2024: saranno due gli italiani in gara, ovvero Alberto Bettiol, che scatterà per quarto, alle 16.36.30, ed il campione italiano Filippo Ganna, che sarà il penultimo a partire, alle 17.20.00.

Tra gli altri favoriti, il britannico Josh Tarling prenderà il via alle 17.15.30, mentre il belga Remco Evenepoel sarà l’ultimo corridore allo start, alle 17.21.30. Nel complesso saranno 34 i concorrenti in gara e tutti partiranno ad intervalli di 1.30.

La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.

La diretta streaming per gli abbonati sarà fruibile su Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, mentre la diretta streaming gratis sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3. Diretta Live testuale su OA Sport.

QUANDO PARTE FILIPPO GANNA DOMANI

CALENDARIO OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

Ciclismo su strada, cronometro individuale maschile (32.4 km)

Orario partenza primo corridore: 16.32.00

Orario d’arrivo ultimo corridore: 17.21.30

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST CRONOMETRO MASCHILE OLIMPIADI PARIGI 2024

16:32:00 34 ANSARI Amir EOR 19 AUG 1999

16:33:30 33 TRATNIK Jan SLO 23 FEB 1990

16:35:00 32 SYRITSA Gleb AIN 14 APR 2000

16:36:30 31 BETTIOL Alberto ITA 29 OCT 1993

16:38:00 30 PITHIE Laurence NZL 17 JUL 2002

16:39:30 29 ED DOGHMY Achraf MAR 19 NOV 1999

16:41:00 28 COSTA Rui POR 5 OCT 1986

16:42:30 27 LAZKANO LOPEZ Oier ESP 7 NOV 1999

16:44:00 26 MULLEN Ryan IRL 7 AUG 1994

16:45:30 25 VACEK Mathias CZE 12 JUN 2002

16:47:00 24 KWIATKOWSKI Michal POL 2 JUN 1990

16:48:30 23 GROSSSCHARTNER Felix AUT 23 DEC 1993

16:50:00 22 VALTER Attila HUN 12 JUN 1998

16:51:30 21 SAINBAYAR Jambaljamts MGL 4 SEP 1996

16:53:00 20 GIRMAY Biniam ERI 2 APR 2000

16:54:30 19 VAUQUELIN Kevin FRA 26 APR 2001

16:56:00 18 SKJELMOSE Mattias DEN 26 SEP 2000

16:57:30 17 WAERENSKJOLD Soeren NOR 12 MAR 2000

16:59:00 16 GEE Derek CAN 3 AUG 1997

17:00:30 15 HOOLE Daan NED 22 FEB 1999

17:02:00 14 BISSEGGER Stefan SUI 13 SEP 1998

17:03:30 13 SHEFFIELD Magnus USA 19 APR 2002

17:05:00 12 SCHACHMANN Maximilian GER 9 JAN 1994

17:06:30 11 van AERT Wout BEL 15 SEP 1994

17:08:00 10 FEDOROV Yevgeniy KAZ 16 FEB 2000

17:09:30 9 PLAPP Lucas AUS 25 DEC 2000

17:11:00 8 FOSS Tobias NOR 25 MAY 1997

17:12:30 7 BJERG Mikkel Norsgaard DEN 3 NOV 1998

17:14:00 6 OLIVEIRA Nelson POR 6 MAR 1989

17:15:30 5 TARLING Josh GBR 15 FEB 2004

17:17:00 4 KUENG Stefan SUI 16 NOV 1993

17:18:30 3 McNULTY Brandon USA 2 APR 1998

17:20:00 2 GANNA Filippo ITA 25 JUL 1996

17:21:30 1 EVENEPOEL Remco BEL 25 JAN 2000