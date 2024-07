Quando la prossima gara di F1? GP Belgio 2024: programma, orari, tv, streaming. A Spa ultima gara prima delle ferie

La prossima gara del Mondiale di Formula 1 sarà il Gran Premio del Belgio, destinato ad andare in scena già nella giornata del 28 luglio, ovverosia domenica prossima.

Dunque non vi sarà alcuna pausa tra il tredicesimo e il quattordicesimo appuntamento della stagione. L’evento di Spa-Francorchamps sarà, peraltro, il quinto nell’arco di appena sei settimane! Uno dei periodi più fitti del calendario è però prossimo alla conclusione.

Difatti, dopo il GP belga, comincerà la pausa estiva. Il ruolo del circuito edificato nelle Ardenne è cambiato nell’ultimo biennio. Se prima segnava la ripresa delle operazioni dopo le ferie, oggi rappresenta l’atto conclusivo della prima metà di stagione. Detto questo, come seguire la corsa belga in TV?

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio del Belgio.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Spa-Francorchamps. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento delle Ardenne potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio del Belgio dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP BELGIO 2024

VENERDÌ 26 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 13.30-14.30, Prove libere 1

Ore 17.00-18.00, Prove libere 2

SABATO 27 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 12.30-13.30, Prove libere 3

Ore 16.00, Qualifiche

DOMENICA 28 LUGLIO (ORARIO ITALIANO)

Ore 15.00, GARA