Quando gioca l’Italia nel volley maschile alle Olimpiadi? Date, calendario giorno per giorno, orari, tv

L’Italia vuole essere grande protagonista nel torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, che andranno in scena dal 26 luglio all’11 agosto. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si presenteranno da Campioni del Mondo hanno tutte le carte in regola per puntare al bersaglio grosso nella rassegna a cinque cerchi. Gli azzurri esordiranno sabato 27 luglio (ore 13.00) contro il Brasile: sarà una sfida al cardiopalma contro i verdeoro, una vera Classica della pallavolo internazionale.

Simone Giannelli e compagni, che sono state inserite nel gruppo B, torneranno poi in campo martedì 30 luglio (ore 09.00) per fronteggiare l’Egitto, la rivale sulla carta più agevole dell’intero raggruppamento. La conclusione della fase a gironi è in programma sabato 3 agosto (ore 17.00), quando il sestetto tricolore incrocerà la Polonia nell’altro big match del girone: si preannuncia una sfida di fuoco tra Campioni del Mondo e Campioni d’Europa.

Ricordiamo che ai quarti di finale si qualificano le prime due classificate dei tre gironi e le due migliori terze classificate. Il tabellone della fase a eliminazione diretta sarà definito dalla classifica combinata tra i tre gruppi: prima contro ottava, quarta contro quinta, seconda contro settima, terza contro sesta. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, le date e gli orari delle partite dell’Italia di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

CALENDARIO ITALIA VOLLEY OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

Ore 13.00 Italia vs Brasile

Martedì 30 luglio

Ore 09.00 Italia vs Egitto

Sabato 3 agosto

Ore 17.00 Italia vs Polonia

