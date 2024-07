Quando gareggia Jacobs alle Olimpiadi di Parigi 2024: date, orari esatti, programma delle gare

Marcell Jacobs si presenterà a Parigi 2024 da Campione Olimpico dei 100 metri, dopo aver conquistato la medaglia d’oro nella gara regina dei Giochi tre anni fa a Tokyo. Il 1° agosto 2021 è entrato nella leggenda dello sport italiano, è il giorno in cui un uomo italiano riuscì a imporsi sul rettilineo di forza, trionfando nella disciplina più ancestrale e prestigiosa, imponendosi nell’evento clou dell’intera rassegna a cinque cerchi, quello seguito in ogni angolo del pianeta e che ricorda uno dei gesti più comuni alla nostra specie fin dalle origini.

Il velocista lombardo riparte dal 9.92 corso a Turku il 18 giugno, un tempo che lo rende il tredicesimo uomo dell’anno: non è un’ottima base da cui lanciare la volata utile per salire sul podio a cinque cerchi, ma anche in Giappone era un outsider e poi mise tutte in ginocchio. Il Messia dell’atletica tricolore ci vorrà provare ancora una volta contro i colossi: appuntamento a sabato 3 agosto (ore 11.45) con le batterie, poi domenica 4 agosto si disputeranno le semifinali (ore 20.00) e la finale (ore 21.55).

Pochi giorno dopo appuntamento con la staffetta: giovedì 8 agosto (ore 11.35) le batterie, venerdì 9 agosto (ore 19.35) le finali. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di quanto gareggia Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Parigi 2024, con tutto il palinsesto tv e streaming dell’evento. I Giochi sono trasmessi in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, Sky Sport 251-257; in diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1-3, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA MARCELL JACOBS ALLE OLIMPIADI

Sabato 3 agosto

11.45 100 metri maschile, batterie

Domenica 4 agosto

20.00 100 metri maschile, eventuale semifinale

21.55 100 metri maschile, eventuale finale

Giovedì 8 agosto

11.35 4×100 maschile, batterie

Venerdì 9 agosto

19.45 4×100 maschile, eventuale finale

PROGRAMMA MARCELL JACOBS ALLE OLIMPIADI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.