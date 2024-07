Programma di domani Olimpiadi Parigi 2024: orari 1° agosto, italiani in gara, tv, medaglie in palio

Domani, giovedì 1° agosto, sarà il Giorno 6 delle Olimpiadi di Parigi 2024: dopo i 74 ori distribuiti finora si disputeranno altre 20 finali e si assegneranno titoli in 10 sport differenti. Verranno quindi vinte ben 62 medaglie in questa giornata dei Giochi.

La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.

La diretta streaming per gli abbonati sarà fruibile su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e Tim Vision, mentre la diretta streaming gratis sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3. Diretta Live testuale su OA Sport.

CALENDARIO OLIMPIADI PARIGI 2024

Giovedì 1° agosto

07.30 ATLETICA – 20 km di marcia maschile (Francesco Fortunato, Riccardo Orsoni, Massimo Stano)

08.30 BADMINTON

Singolare maschile, ottavi di finale

Doppio femminile, quarti di finale

09.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile: Cina-Australia

09.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile

09.00 GOLF – Stroke Play individuale maschile, primo giro (Guido Migliozzi, Matteo Manassero)

09.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Paesi Bassi-Brasile

09.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Turchia-Repubblica Dominicana

09.20 ATLETICA – 20 km di marcia femminile (Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano, Valentina Trapletti)

09.30 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile: Germania-Canada

09.30 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, trentaduesimi e sedicesimi

09.30 CANOTTAGGIO – Singolo senior femminile, Semifinali A/B

09.30 TIRO A SEGNO – Carabina libera 3 posizioni da 50 metri maschile, finale

09.50 CANOTTAGGIO – Singolo senior maschile, Semifinali A/B

09.56 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale femminile, trentaduesimi e sedicesimi

10.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile

10.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: India-Belgio

10.00 JUDO – -100 kg maschili, eliminatorie (Gennaro Pirelli)

10.00 JUDO – -78 kg femminili, eliminatorie (Alice Bellandi)

10.00 TENNISTAVOLO – Singolare femminile, quarti di finale

10.05 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile: Paesi Bassi-Serbia

10.10 CANOTTAGGIO – Otto senior femminile, ripescaggi (Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli e Veronica Bumbaca, con Emanuele Capponi al timone)

10.20 CANOTTAGGIO – Otto senior maschile, ripescaggi (Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina e Vincenzo Abbagnale, con Alessandra Faella al timone)

10.30 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Nuova Zelanda-Australia

10.30 CANOTTAGGIO – Doppio senior femminile, Finale B (Clara Guerra e Stefania Gobbi)

10.30 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Grecia-Stati Uniti

10.35 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile: Cina-Lettonia

10.42 CANOTTAGGIO – Doppio senior maschile, Finale B

10.54 CANOTTAGGIO – Quattro senza senior femminile, Finale B

11.00 BASKET – Fase a gironi femminile: Giappone-Germania

11.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi femminile

11.00 BOXE – -50 kg femminili, ottavi

11.00 EQUITAZIONE – Salto ostacoli a squadre, qualificazioni

11.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Corea del Sud-Svezia

11.00 NUOTO – 200 dorso femminile, batterie (Margherita Panziera)



11.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, quarti di finale

11.06 CANOTTAGGIO – Quattro senza maschile, Finale B

11.18 CANOTTAGGIO – Doppio senior femminile, Finale A

11.18 NUOTO – 50 stile libero maschile, batterie (Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri)



11.30 CANOTTAGGIO – Doppio senior maschile, Finale A

11.47 NUOTO – 200 misti maschile, batterie (Alberto Razzetti)



11.48 BOXE – -66 kg femminili, ottavi (Angela Carini)

11.50 CANOTTAGGIO – Quattro senza senior femminile, Finale A

11.50 SCHERMA – Fioretto a squadre femminile, quarti di finale (Italia-Egitto)

12.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile

12.00 TIRO A SEGNO – Carabina 3 posizioni 50 metri femminile, qualificazioni (Barbara Gambaro)

12.00 TENNISTAVOLO – Singolare femminile, quarti di finale

12.00 TENNIS

Singolare maschile, quarti di finale

Singolare femminile, semifinali

Doppio femminile, semifinali

Doppio misto, semifinali

12.05 NUOTO – 4×200 stile libero femminile, batterie (Italia)

12.05 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Serbia-Spagna

12.10 CANOTTAGGIO – Quattro senza maschile, Finale A (Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl)

12.15 VELA – Dinghy maschile, regate (Lorenzo Brando Chiavarini)

12.30 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile: Azerbaigian-Francia

12.36 BOXE – -54 kg femminile, quarti

12.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Francia-Regno Unito

12.52 BOXE – -63,5 kg maschile, quarti

13.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile: Stati Uniti-Australia

13.00 BADMINTON

Singolare maschile, ottavi di finale

Doppio maschile, quarti di finale

13.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Brasile-Giappone

13.08 BOXE – -92 kg maschile, quarti

13.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Argentina-Irlanda

13.30 BASKET – Fase a gironi femminile: Australia-Canada

13.35 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile: Lituania-Polonia

13.40 SCHERMA – Fioretto a squadre femminile, semifinali 5° posto

14.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Spagna-Ungheria

14.05 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile: Paesi Bassi-Francia

14.43 VELA – Skiff maschile, Medal Race

14.50 SCHERMA – Fioretto a squadre femminile, semifinali

15.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile

15.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, quarti di finale

15.00 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Francia-Australia

15.03 VELA – Windsurf femminile, regate (Marta Maggetti)

15.30 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, trentaduesimi e sedicesimi

15.30 BOXE – -50 kg femminile, ottavi

15.30 CANOA SLALOM – K1 maschile, semifinale (Giovanni De Gennaro)

15.35 VELA – Dinghy femminile, regate (Chiara Benini Floriani)

15.43 VELA – Skiff femminile, Medal Race

15.53 VELA – Winsfurf maschile, regate (Nicolò Renna)

15.56 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale femminile, trentaduesimi e sedicesimi

16.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi femminile

16.00 SCHERMA – Fioretto a squadre femminile, finale 7° posto

16.00 SCHERMA – Fioretto a squadre femminile, finale 5° posto

16.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Angola-Francia

16.00 JUDO – -100 kg maschili, final block

16.00 JUDO – -78 kg femminili, final block

16.00 TENNISTAVOLO – Singolare femminile, quarti di finale

16.18 BOXE – -66 kg femminili, ottavi

16.35 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Italia-Montenegro

17.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile (Samuele Cottafava/Paolo Nicolai)

17.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Stati Uniti-Regno Unito

17.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, quarti di finale

17.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Italia-Paesi Bassi

17.06 BOXE – -54 kg femminili, quarti

17.15 BASKET – Fase a gironi femminile: Francia-Nigeria

17.30 CANOA SLALOM – K1 maschile, finale

17.30 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Spagna-Sudafrica

17.38 BOXE – -63,5 kg maschili, quarti

17.54 BOXE – -92 kg maschili, quarti

18.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile: Cina-Spagna

18.15 GINNASTICA ARTISTICA – Concorso generale individuale femminile, finale (Manila Esposito, Alice D’Amato)

18.30 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile: Germania-Azerbaigian

18.30 BADMINTON

Singolare femminile, ottavi di finale

Doppio misto, semifinali



19.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Germania-Danimarca

19.00 SURF – Shortboard maschile, quarti di finale

19.05 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile: Stati Uniti-Lituania

19.10 SCHERMA – Fioretto a squadre femminile, finale per il bronzo

19.30 BADMINTON – Singolare femminile, ottavi di finale

19.30 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Romania-Croazia

19.35 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile: Cina-Polonia

19.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Giappone-Francia

20.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi femminile (Valentina Gottardi/Marta Menegatti)

20.00 BOXE – -50 kg femminili, ottavi

20.00 BMX RACING – Gara maschile, quarti

20.00 TENNISTAVOLO – Singolare femminile, quarti di finale

20.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Argentina-Australia

20.20 BMX RACING – Gara femminile, quarti

20.30 SCHERMA – Fioretto a squadre femminile, finale per l’oro

20.30 NUOTO – 200 farfalla femminili, finale

20.32 BOXE – -66 kg femminili, ottavi

20.38 NUOTO – 200 dorso maschili, finale

20.46 NUOTO – 50 stile libero maschili, semifinali

21.00 BASKET – Fase a gironi femminile: Belgio-Stati Uniti

21.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile

21.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Slovenia-Norvegia

21.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, quarti di finale

21.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Francia-Cina

21.04 BOXE – -54 kg femminili, quarti

21.05 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Ungheria-Giappone

21.11 NUOTO – 200 rana femminili, finale

21.19 NUOTO – 200 dorso femminile, semifinali

21.20 BOXE – -63,5 kg maschile, quarti

21.24 SURF – Shortboard femminile, quarti di finale

21.30 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile: Spagna-Stati Uniti

21.47 NUOTO – 200 misti maschili, semifinali

21.52 BOXE – -92 kg maschili, quarti

22.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile: Canada-Francia

22.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi femminile

22.03 NUOTO – Staffetta 4×200 stile libero femminile, finale

22.05 BMX RACING – Gara maschile, Last Chance Race

22.15 BMX RACING – Gara femminile, Last Chance Race

22.35 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile: Serbia-Francia

23.05 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile: Stati Uniti-Lettonia

23.48 SURF – Shortboard maschile, semifinali

Venerdì 2 agosto

01.00 SURF – Shortboard femminile, semifinali

02.12 SURF – Shortboard maschile, finale per il bronzo

02.53 SURF – Shortboard femminile, finale per il bronzo

03.34 SURF – Shortboard maschile, finale per l’oro

04.15 SURF – Shortboard femminile, finale per l’oro

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.