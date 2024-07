Preolimpico basket 2024: il calendario delle partite dell’Italia. Orari, programma, tv, streaming

Comincia il luglio più caldo per l’Italia del basket da tre anni a questa parte. Come nell’estate 2016 e in quella 2021, gli azzurri si trovano a cercare l’approdo alle Olimpiadi. A Torino finì male, a Belgrado finì in gioia, a San Juan è tutto da vedere in questo Preolimpico colorato d’azzurro.

Per gli azzurri esordio assoluto contro il Bahrain (o Bahrein, che dir si voglia), forse la selezione più debole tra tutte le 24 dei quattro Preolimpici (gli altri sono a Riga, Valencia e Pireo). Il vero confronto, però, sarà quello con Porto Rico, che deciderà fondamentalmente tutto quello che potrà accadere nel prosieguo. In ballo c’è la possibilità che si debba giocare contro la Lituania, qualora il Paese baltico non abbia problemi col Messico (facile) e la Costa d’Avorio (un po’ meno facile, ma certo non insormontabile).

Il Preolimpico di San Juan (Porto Rico) si giocherà da martedì 2 luglio a domenica 7 luglio (o meglio, lunedì 8 luglio visto che in Italia sarà scoccata la mezzanotte alla palla a due della finale). Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Max (205) e in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN. OA Sport offrirà la Diretta Live testuale degli incontri dell’Italia, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO PREOLIMPICO SAN JUAN CON L’ITALIA

Martedì 2 luglio

Ore 23:30 Italia-Bahrain – Diretta tv su Sky Sport Max (205)

Mercoledì 3 luglio

Ore 2:30 Messico-Lituania

Ore 23:30 Lituania-Costa d’Avorio

Giovedì 4 luglio

Ore 2:30 Porto Rico-Bahrain

Ore 23:30 Costa d’Avorio-Messico

Venerdì 5 luglio

Ore 2:30 Porto Rico-Italia – Diretta tv su Sky Sport Max (205)

Sabato 6 luglio

Ore 22:00 1a semifinale

Domenica 7 luglio

Ore 1:00 2a semifinale

Lunedì 8 luglio

Ore 00:00 Finale

PROGRAMMA PREOLIMPICO SAN JUAN: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport (Italia)