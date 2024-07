Volley, perché l’Italia è già certa della qualificazione ai quarti delle Olimpiadi. Ma potrebbe ritrovare il Brasile…

L’Italia ha esordito con una meravigliosa vittoria nel torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, sconfiggendo il Brasile con un perentorio 3-1 e annichilendo quello che è un autentico fantasma della storia tricolore. I Campioni del Mondo sono stati bravi a rimontre nel primo parziale e ad annullare un set-point nella seconda frazione, riuscendo ad avere la meglio con pieno merito alla South Paris Arena tra l’altro in un contesto sfavorevole in termini di tifo.

L’Italia ha avuto la meglio nella grande Classica della pallavolo internazionale e si è portata al comando della Pool B con un successo (tre punti), in attesa della sfida tra Polonia ed Egitto. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si sono nei fatti qualificati ai quarti di finale: staccano il pass le prime due classificate dei tre giorni e le due migliori terze, l’affermazione contro gli africani appare oggettivamente scontata e tanto basterebbe per proseguire l’avventura ai Giochi.

Lo scontro diretto con la Polonia, nell’ultimo match del raggruppamento, potrebbe risultare decisivo per il piazzamento finale in graduatoria e si tratta di un aspetto importante, perché il tabellone della fase a eliminazione diretta viene determinato in base alla classifica combinata tra i tre raggruppamenti.

Le vincitrici dei tre gruppi occuperanno le prime tre posizioni, a definire il piazzamento preciso saranno nell’ordine: numero di vittorie, numero di punti, quoziente set, quoziente punti. Le posizioni tra la terza e la sesta saranno riservate alle seconde classificate, ordinate sempre in base ai parametri precedenti. Settima e ottava piazza saranno per le due compagini terze classificate.

A questo punto gli incroci saranno i consueti: prima contro ottava, seconda contro settima, terza contro sesta, quarta contro quinta. Potrebbe benissimo succedere che ai quarti di finale si disputino incontri già giocati nella fase a gironi, ad esempio una prima classificata potrebbe affrontare una terza o una seconda. L’Italia potrebbe infatti affrontare nuovamente il Brasile o la Polonia: se ad esempio fosse prima o seconda nella classifica combinata e una delle due fosse tra le migliori terze, oppure se fosse la peggior prima e l’altra la peggiore seconda.

COME SI FORMA LA CLASSIFICA COMBINATA DI VOLLEY ALLE OLIMPIADI

Posizioni 1, 2, 3: sono riservate alle vincitrici dei tre gironi, ordinate in base a numero di vittorie, numero di punti, quoziente set, quoziente punti.

Posizioni 4, 5, 6: sono riservate alle seconde classificate dei tre gironi, ordinate in base a numero di vittorie, numero di punti, quoziente set, quoziente punti.

Posizioni 7, 8: sono riservate alle due migliori terze classificate, ordinate in base a numero di vittorie, numero di punti, quoziente set, quoziente punti.

COME SI DELINEA IL TABELLONE DI VOLLEY ALLE OLIMPIADI

La prima della classifica combinata affronta l’ottava; la seconda la settima; la terza la sesta; la quarta la quinta. Il tabellone sarà quindi il seguente, con le successive combinazioni per le semifinali:

[1] vs [8]

[4] vs [5]

[2] vs [7]

[3] vs [6]