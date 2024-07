Perché è stato squalificato Russell nel GP del Belgio: vittoria a tavolino per Hamilton e podio regalato per la Ferrari

George Russell ha vinto il Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Anzi no. Il successo è andato a Lewis Hamilton, il suo compagno di scuderia, dato che il pilota classe 1998 è stato squalificato dalla gara di Spa-Francorchamps per una infrazione tecnica della sua vettura.

Una vera e propria doccia gelata per George Russell che sognava il bis dopo il successo ottenuto poche settimane fa in Austria, al termine di una gara splendida, che era stato in grado di conquistare grazie ad una strategia che aveva lasciato tutti a bocca aperta. Invece, diverse ore dopo aver tagliato il traguardo, tutto è svanito.

La W15 di George Russell, infatti, ha infranto l’articolo 4.1 del regolamento tecnico FIA dedicato alla Formula 1. La vettura di Brackley è stata trovata sotto peso (796,5 chilogrammi contro i 798 minimi previsti dal regolamento). Jo Bauer, delegato tecnico FIA, ha effettuato due volte il test che ha dato lo stesso risultato in entrambi i casa. Dopodiché ha informato i commissari di gara che hanno convocato un rappresentante del team.

Mercedes ha compreso il problema e ha riconosciuto che non erano presenti circostanze attenuanti. In poche parole si tratta di un vero e proprio errore del team che, ad ogni modo, potrà ancora fare appello alla decisione della FIA. La classifica della gara delle Ardenne quindi, è passata dalla doppietta Mercedes al successo di Lewis Hamilton davanti a Oscar Piastri e Charles Leclerc.