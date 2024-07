Pentathlon, Giorgio Malan pronto per le sue prime Olimpiadi: “Anno di alti e bassi, ma ora sono pronto”

Siamo sempre più nel vivo dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 ma, per il programma del pentathlon moderno, occorrerà pazientare ancora parecchio. Le gare di questa disciplina, infatti, andranno a fare calare il sipario sulla manifestazione con i Cinque Cerchi, dato che si terranno dall’8 all’11 agosto, giorno di chiusura.

L’Italia si presenta ai nastri di partenza dell’Olimpiade parigina con diverse carte da giocarsi per le medaglie. Nel comparto maschile non si può non segnalare Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), al suo esordio olimpico, ma campione europeo nel 2023 a Cracovia e vicecampione europeo due settimane fa a Budapest

Prima del via ufficiale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, il nostro alfiere si è raccontato a 360 gradi al sito ufficiale della FIPM – Federazione Italiana Pentathlon Moderno, iniziando dai ricordi a Cinque Cerchi: “Non ho un primissimo ricordo, ma sicuramente vedevo le Olimpiadi come qualcosa di irraggiungibile, dove non partecipavano persone ‘normali’. E quindi quando ho iniziato a praticare sport per me è sempre stato un grande sogno. Il ricordo più recente è questo bellissimo anno di avvicinamento a Parigi che mi sta portando a realizzare questo grande sogno. Non vedo l’ora”.

La preparazione per l’atleta azzurro è stata particolare, dato che il pass era stato staccato con amplissimo margine. “L’ultimo anno è stato lungo, pieno di alti e bassi, ma così è lo sport, così è la vita. Sono veramente contento di tutto il lavoro fatto insieme al mio staff. Non è stato semplice, ma secondo me abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Quindi arrivo a Parigi contento del lavoro fatto e pronto a dare il 100%”.

L’edizione di Parigi 2024 segnerà l’addio ufficiale alla competizione equestre. Una storia di pagina che si chiude per questa disciplina. “È davvero un peccato. Già da un po’ sto facendo una sorta di conto alla rovescia, quanti allenamenti e quante gare mi mancano. E ormai manca poco. Sicuramente lascia un po’ di nostalgia. Poi cambierà tutto e dovrò approcciare questo nuovo sport, però per ora non ci penso e me la godo fino alla fine”.

Ultima domanda sui pronostici. Chi vincerà la medaglia d’oro di Parigi 2024? Giorgio Malan non sembra avere certezze. “Non lo so. E non lo sa nessuno. Mi piace pensare che a inizio competizione saremo 36 atleti che gareggeranno per lo stesso obiettivo e io darò sicuramente il massimo per raggiungerlo”.