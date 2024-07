Pattinaggio artistico: Daniel Grassl rompe il silenzio! L’azzurro torna sui social dopo dieci mesi di assenza

Una splendida notizia per tutti gli amanti del pattinaggio artistico italiano e mondiale. Dopo praticamente dieci mesi di silenzio Daniel Grassl è tornato a comunicare sui social. L’azzurro infatti ha pubblicato una foto su Instagram nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 9 luglio, rompendo così un lunghissimo silenzio che ha contraddistinto anche la sua assenza dal ghiaccio per tutta la scorsa stagione.

L’atleta altoatesino si era autosospeso lo scorso settembre a causa di una intricata questione legata a tre presunti controlli antidoping mancati quando si trovava in Russia alla corte di Eteri Tutberidze. La notizia era arrivata poche ore dopo l’annuncio del cambio di guida tecnica. In estate infatti la medaglia d’argento agli Europei 2022 era tornato in Italia, precisamente a Torino, per cominciare un nuovo progetto insieme ad Edoardo De Bernardis.

La foto ritrae Daniel sorridente in pista con le braccia aperte. Semplicissima la caption: “Summer training”, con il tag rivolto alla FISG, al CONI, a De Bernardis e a tutto il suo team di appartenenza. Dopo la pubblicazione del post l’azzurro ha poi rilasciato anche due stories, sempre inerenti al suo pomeriggio in pista insieme ad altri pattinatori, tra cui anche Sarina Joos.

Malgrado non si sappia ancora nulla circa l’eventuale sensazione di Grassl (la procura Nazionale Antidoping aveva chiesto lo scorso dicembre due anni di squalifica), la voglia del pattinatore di voler tornare a pubblicare liberamente i propri contenuti lascia ben sperare in vista del futuro.