Pattinaggio artistico a rotelle: Nuti-Masiero incantano Fafe e conquistano l’oro nella danza agli Europei

La danza italiana si conferma in ottima salute. Termina con una roboante tripletta la prova delle coppie di danza, uno dei momenti più emozionanti dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna in fase di svolgimento in Portogallo, nello specifico a Fafe. Una gara in cui a trionfare sono stati Martina Nuti-Nicholas Masiero, i quali hanno rispettato ampiamente i favori del pronostico.

Bella la prestazione degli azzurri che, forti del primato già ottenuto nella style, hanno sbaragliato la concorrenza confezionando un libero da 73.61 (32.99, 39.92), raggiungendo così il totale di 134.31 facendo perno su sei elementi di alto profilo. Pensiamo all’ottima sequenza di passi non in presa, chiamata di livello 3 e valutata con un QOE elevato, i sollevamenti stazionario e rotazionale (livello 4) oltre che la one partner footwork sequence (livello 4).

Pur ricevendo solo il livello base nei cluster, Nuti-Masiero hanno comunque sfoggiato superiorità su tutti i fronti, tenendo a debita distanza i sempre più bravi Ilaria Golluscio-Samuele Stasi, secondi con 66.66 (29.74, 37.92) per 124.15 davanti a Linda Siciliano-Vittorio Gastaldi, sul gradino più basso del podio con 60.22 (26.74, 33.48) per X115.72 bloccando la rimonta dei lusitani Marianna Sofia Novais Pirheiro-Diogo Daniel Novai e Barbara Venancio Pereira-Diogo Antonio Dias Coast, rimasti ai piedi del podio.

In campo Junior trionfo per Elisa Cavina-Yuri Allegranti, abili ad attestarsi in zona 129.65 precedendo i padroni di casa Ema Pitoco De Sousa-Diogo Teixeira Carvalho (122.04) e Maria Liz Ribeiro Soares-Alfonso Costa De Sousa (113.80). Quinto posto infine per Diana Valente-Valerio Massimo Paoletti (89.71).