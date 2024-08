Pattinaggio artistico: Artoni bronzo nel solo dance agli Europei 2024, argento per Vittuari

Si concludono con la medaglia di bronzo di Caterina Artoni l’argento di Francesco Vittuari nel Solo Dance i Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna andata in scena in questi giorni in Portogallo, nello specifico a Fafe.

Grande prestazione quella dell’azzurra che, dopo la quarta piazza ottenuta nello short, ha risalito la china nel segmento più lungo pattinando un’ottima danza libera, valutata dalla giuria con il punteggio di 71.81 (35.20, 36.31) per 130.74. A trionfare è stata invece la furia rossa Natalia Baldizzone Morales, salita vertiginosamente di colpi rispetto all’International Artistic Series di Trieste tanto da conquistare 82.65 (40.50, 42.15) per 149.29 piazzandosi davanti alla portoghese Catarina Cunha Craveiro, argento con 79.46 (40.24, 39.2) per 144.34. Quinta piazza invece per Ilaria Golluscio che, con il quarto libero, ha raggiunto. 65.18 (31.60, 33.58) per 117.58.

In campo maschile sorprende Francesco Vittuari: l’azzurro infatti si è preso in volata l’argento superandosi con un free program valutato 76.60 (37.60, 39.00) per 138.14. In trance agonistica invece il portoghese Ernesto Josè Matos Silva, oro con 83.29 (41.14, 42.15) per 150.29, mentre al terzo posto si è piazzato l’iberico Of Font Fernandez con 73.04 (34.14, 38.90) per 135.81. Rimane staccato infine Raoul Allegranti, quinto con 71.41 (35.87, 35.54) per 126.73.

In campo Junior da segnalare il trionfo della spagnola Mireia Montilla Sanchez (131.33), seguita dall’olandese Quinta Van Lare (125.89) e dalla lusitana Ema Pitoco de Sousa (121.84) Quinta moneta per Giulia Bagi (115.46), settima per Aurora Rebonato (100.81). Tra i maschi splendida vittoria in rimonta per Yuri Allegranti: l’azzurrino grazie a un libero d’alto profilo ha chiuso i conti con 132.21, battendo gli spagnoli Joel Ribeiro Diaz (132.17) e Joan Jardi Marco (124.49). Sesto Davide Benassi (92.10).