Pattinaggio artistico a rotelle: un Principe diventato Re! Alessandro Liberatore è Campione del Mondo

Dopo tre anni di digiuno, il titolo senior individuale maschile torna tra le mani dell’Italia. Il Principe Azzurro Alessandro Liberatore ha infatti coronato il suo (e il nostro) sogno, conquistando una straordinaria medaglia d’oro ai Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena alla Fiera di Rimini all’interno dei World Skate Games.

Una vera e propria consacrazione avvenuta con una crescita organica e commovente. Alessandro è infatti entrato quasi in punta di piedi nella massima categoria, acquisendo confidenza gara dopo gara, imparando dai propri errori fino a raggiungere quest’anno una maturità sintetizzata da due programmi bellissimi, ricercati nelle coreografie e nel concept come nel caso del libero, ovvero quel “Sogno olimpico” che è rappresentazione artistica di un movimento che non si darà pace fino a che la disciplina non entrerà nel calendario a cinque cerchi. Prima o poi, in qualche modo, ci arriveremo.

La vittoria di Liberatore è la vittoria di un’Italia che ha ritrovato saldamente la propria leadership, prendendo il metallo più pesante nelle categorie individuali e prenotando tante altre medaglie nei restanti segmenti ancora in calendario. Un risultato atteso, voluto, desiderato e ottenuto con ogni centimetro del proprio corpo, specie dopo quanto sfoggiato dai diretti avversari, tutti artefici di prove di altissimo profilo.

Con tutta la pressione sulle spalle, ma sospinto dall’incredibile forza degli spettatori, l’atleta seguito dal team guidato dal guru Sara Locandro ha sferrato subito l’artiglieria pesante, snocciolando due tripli loop in combinazione, prima con il triplo toeloop e, successivamente, con thoren e triplo salchow. Ottimi poi i tripli lutz (dei veri tripli lutz), presentati rispettivamente con il triplo toeloop e singolarmente. Raccogliendo punti preziosi anche con le due trottole combinate, il bolognese ha poi fatto il vuoto nelle components, guadagnando così 147.71 (91.46, 56.25) per 240.02, arginando l’attacco velenosissimo di uno scatenato Diogo Craveiro. Il lusitano, in totale stato di grazia, ha infatti confezionato di un’incollatura il miglior libero del lotto, sorprendendo con un comparto tecnico da capogiro premiato con la valutazione di 149.81 (97.63, 52.18) per 238.31.

Più staccato lo spagnolo Lucas Yanez Peres, terzo con 144.95 (94.46, 50.49) per 230.56 precedendo il compagno di squadra Hector Diez Severino, quarto con 139.30 (86.36, 50.94) per 223.93. Positivo poi il Mondiale di Danilo Gelao e di Alex Chimetto, entrambi piazzatisi in top 10. Il primo ha centrato infatti la sesta piazza con 120.78 (72.18, 48.60) per 203.61, il secondo ha invece chiuso i conti al decimo posto con 115.93 (68.90, 47.03) per 178.23.

Ma il dominio è appena iniziato. Nella danza infatti le nostre coppie hanno messo a referto una sfavillante tripletta, ipotecando quasi già dalla style dance il podio. Al vertice si sono piazzati i Campioni del Mondo in carica, ovvero Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi che, con una prova iper positiva in tre elementi su quattro (qualche sbavatura in tal senso nei travelling) hanno sfiorato quota 70 raggiungendo 69.04 (35.60, 33.43). In scia Caterina Artoni-Raoul Allegranti, attualmente al posto d’onore con 67.69 (36.57, 31.12) posizionandosi davanti a Martina Nuti-Nicholas Masiero, terzi a 59.20 (28.77, 30.43).

Più intricata la situazione in campo junior, con un testa a testa avvincente tra i portoghesi Ema Sousa-Diogo Carvalho, primi con 59.19 (31.75, 27.44), e i nostri Elisa Cavina-Yuri Allegranti, secondi a 58.81 (31.75, 27.07). Situazione speculare per il terzo posto, dove i quarti Alice Vedova-Emanueke Babuin sono sugli scarichi dei colombiani Maria Paula Munoz-Jeshua Folleco, contando sul parziale di 53.55 (26.68, 26.87) contro i 52.64 (27.95, 24.69) degli azzurri.

Domani, domenica 15 settembre, si disputeranno le danze libere e gli short delle coppie d’artistico. Si prospetta una giornata a tinte azzurre.