Pattinaggio artistico a rotelle: Mills-Cortini trionfano nelle coppie agli Europei 2024

Un movimento che sta cominciando a dare dei buoni segnali di miglioramento. l’Italia delle coppie domina in lungo e in largo ai Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico a rotelle in scena a Fafe (Portogallo). E lo fa con buone prestazioni in ottica World Skate Games.

Nella categoria Senior medaglia d’oro per Micol Mills-Tommaso Cortini, binomio che ha confermato la leadership dello short ben figurando in un libero dove, al netto di un problema nel doppio axel in parallelo, hanno preso il largo con elementi competitivi raccogliendo 10.7.42 (62.97, 45.45) per 181.64, superando agilmente Gloria Di Bella-Alessandro Bozzini, secondi con 93.01 (57.46, 35.55) per 144.67, ed Ilaria Mattioli-Lorenzo Tommasi, terzi con 83.13 (44.77, 40.36) per 136.15. In campo Junior tutto facile poi per Angelica Polli-Josè Enrico Inglese, trionfatori con 120.22 davanti ad Alessia Berto-Thomas Lauri, secondi con 94.68.

Nella specialità libero individuale maschile da segnalare invece il successo dell’iberico Hector Diez Severino, abile ad ottenere 141.95 (94.49. 48.46) per 234.92 facendo perno sul solito tecnico elevato contraddistinto dall’esecuzione di sei tripli, prendendo il largo con le combinazioni triplo loop/ritt/triplo loop e triplo toeloop/triplo thoren. Secondo posto invece per il lusitano Diogo Antonio Craveiro, bravo a spingersi fino a 138.82 (90.98, 47.84) per 222.90 regolando Lucas Yanez Perez, terzo a 132.42 (93.06, 30.36) per 215.24.

Leggermente più staccati i nostri ragazzi, con la sesta posizione di Mirko Mazzo che, in un contesto davvero di alto livello, ha strappato 99.60 (66.26, 34.34) per 171.03. Settimo invece Marco Giuseppe Giustino con 102.99 (65.05, 37.94) per 167.46. Nono infine Luca Innocenti con 91.48 (58.83, 34.65) per 158.91