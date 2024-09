Pattinaggio artistico a rotelle: Esposito-Rossi conquistano ancora l’oro ai Mondiali! Sfida bellissima con Mills-Cortini

Fiamme negli occhi. Scomodiamo il titolo della celeberrima canzone dei Coma_Cose per descrivere il poderoso successo di Alice Esposito-Federico Rossi che, tra le mura amiche di Rimini, hanno vinto per la seconda volta consecutiva la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena proprio nella nota località romagnola all’interno dei World Skate Games.

Una vittoria semplicemente stupenda, emozionante e dal grande valore quella del binomio azzurro, ritrovatosi a tornare in pista dopo un periodo molto lungo di stop, dettato da un infortunio al piede rimediato dalla dama. E dopo una rassegna iridata del 2023 dove è arrivato qualche errore di troppo, a questo giro nonostante le tante difficoltà gli atleti non hanno tradito le aspettative, incantando il pubblico presente con una determinazione con pochi eguali e una mirabolante performance eseguita sulle note di Vasco Rossi (“Albachiara/Un senso“); un programma particolarmente suggestivo che non dimenticheremo facilmente.

Non era facile per Alice e Federico i quali, forti di u vantaggio risicatissimo guadagnato nello short, sono scesi in pista per ultimi dopo la prova magistrale dei Campioni Europei (nonché compagni di squadra) Micol Mills-Tommaso Cortini, saliti vertiginosamente di colpi confezionando in questa competizione due prove da outstanding nel segno di una continuità realizzativa che li ha portati a sbriciolare il proprio primato personale.

Serviva un free senza sbavature. Ed eccoci serviti. Ad eccezione di una leggera defaillance nella combinazione doppio loop/doppio toeloop/doppio toeloop viziata da una rotazione corta nell’ultimo salto, i detentori del titolo mondiale hanno mandato in positivo gli altri elementi del layout, snocciolando tra le carie difficoltà un bel triplo rittberger lanciato oltre che tre splendidi sollevamenti (reversed Militano, Militano e Venerucci), tutti chiamati di livello 4 come ovviamente la spirale, da sempre piatto forte della casa ed ancora una volta impreziosita da un ingresso originale.

Guadagnando punti preziosi nel secondo punteggio, Esposito-Rossi hanno così chiuso i conti con 132.65 (76.08, 56.67) toccando il totale di 222.99, quattro punti in più dei già citati Mills-Cortini, commoventi nel trovare la quadra proprio nel contesto più importante della loro carriera e certificando una maturità tecnica e artistica ormai sotto gli occhi di tutti. Molteplici gli elementi di enorme bellezza, tra cui merita una menzione speciale la vite reverse e il Venerucci, due lift che forse più di altri esaltano le meravigliose linee dei due, tra l’altro coraggiosi nel selezionare delle musiche urban non usuali in queste circostanze. Altissimo il riscontro della giuria: 127.81 (74.58, 53.23) per 218.10, quasi venti punti in più del precedente personal best.

Non possono non sorridere infine anche Caterina Locuratolo e Jacopo Rossi, abili ad ottenere la prima medaglia di bronzo iridata dando così inizio a un cammino potenzialmente molto interessante, come certifica anche lo score di 94.75 (53.57, 41.18) per 158.53.

La scuola di Rimini guidata da Cristina Pelli e Patrick Venerucci festeggia anche in categoria Junior con l’oro di Josè Inglese-Angelica Polli, dominatori assoluti di una gara condotta sempre al vertice e terminata con lo score di 91.64 (51.58, 50.05) per 152.63 davanti agli altri azzurri Ludovica Pari-Noah Cavallini, al posto d’onore con 64.49 (35.23, 30.26) per 109.54 per precedendo i colombiani Geraldine Gaian-Isaac Sotomayor, bronzo con 54.12 (28.45, 25.67) per 95.50.

In virtù di quanto successo l’Italia ha conquistato la medaglia d’oro in tutte le specialità “storiche” (individuale, coppie, danza). Da domani partirà il ciclo della Solo Dance, forse la serie più imprevedibile, dove i nostri portacolori hanno però enormi chance di proseguire la striscia positiva.