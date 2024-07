Pattinaggio artistico a rotelle: Meloni oro nell’inline agli Europei 2024! Argento per Kuk

Arrivano le prime medaglie da Fafe, località del Portogallo che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico a rotelle. Con la prima specialità andata in archivio, quella dell’inline, la Nazionale azzurra ha portato a casa sei medaglie complessive tra le categorie giovanili, Junior e Senior, segmento quest’ultimo caratterizzato dal successo un volata di Francesco Meloni.

L’azzurro, terzo di un’incollatura dopo lo short, è riuscito a risalire la china rendendosi artefice del libero con il riscontro tecnico più alto del lotto, maturato dall’esecuzione di due doppi axel (chiamati sottoruotati), di un triplo salchow (half rotate) e di altri sei salti da due giri di rotazione che, sommate alle due trottole combinate, gli hanno permesso di raggiungere 61.02 (31.42, 30.60) per 95.42, appena quaranta centesimi in più di Michele Casanova, secondo con le migliori components e rimasto attardato a causa di due cadute che hanno inchiodato il suo score a 59.71 (28.84, 32.87) per 95.08. Tanti errori poi anche per lo spagnolo Por Iraberri Jacinto, primo nel corto e terzo nella classifica finale con 54.24 (27.75, 29.99) per 90.02

Rimane invariata invece la classifica in campo femminile, con l’argento conquistato da Metka Kuk, abile ad attestarsi sopra i 100 punti raccogliendo 60.05 (30.51, 30.54) per 100.13, ventuno lunghezze in meno rispetto all’iberica Paula Romaguera Perez, vincitrice per 75.32 (39.99, 35.33) per 121.76. Sul gradino più basso del podio si è invece piazzata la croata Lorena Izmek con 54.62 (23.84, 30.78) per 88.19 davanti ad Ilaria Mini, quarta con 52.56 (23.96, 29.60) per 84.73. In categoria Junior bronzo poi per Jennifer Di Luzio che, con il totale di 81.82, ha ceduto il passo solo alla ceca Patricia Elisabete Ernikova (99.37) e alla spagnola Adriana Santiago Navarro (94.17).

Da segnalare infine l’oro di Emma Francione tra le cadette. L’azzurrina ha guadagnato un punteggio complessivo di 94.52 dominando la gara in lungo e in largo e mantenendo a debita distanza Pia Izmek (68.69) e Tereza Vorlickvova (55.56). Trionfo anche per Rachele Bianchi tra le Jeunesse, come attesta lo score finale di 104.64 con cui ha arginato la spagnola India Gonzalez Rojo (100.70) e la belga Melina Huygens (72.76).