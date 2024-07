Pattinaggio artistico a rotelle: Gherardo Altieri Degrassi conquista il primo titolo Senior agli Italiani 2024

Un battesimo marchiato con il fuoco. Gherardo Altieri Degrassi ha vinto per la prima volta da Senior la gara della Solo Dance maschile ai Campionati italiani 2024 di pattinaggio artistico a rotelle, rendendosi artefice di un programma libero di altissima fattura dove ha confermato la leadership già abbondantemente conquistata durante il segmento breve.

Un risultato molto importante per il friulano, non soltanto da un punto di vista meramente sportivo ma emotivo e personale. L’atleta è infatti reduce da un lungo stop per infortunio che l’ha portato ad accantonare per una stagione intera la disciplina individuale, concentrandosi solo sulla (meravigliosa) coppia con Roberta Sasso. Giunto a Ponte di Legno però Gherardo è tornato a dettare legge così come faceva già nelle categorie inferiori, imponendo il proprio ritmo e staccando la concorrenza.

La superiorità di Altieri Degrassi può essere sintetizzata nella free dance. Un vero e proprio tripudio di qualità, pulizia, tecnica e interpretazione premiato con il punteggio mostre di 90.52 (44.20, 43.26), maturato grazie a un riscontro elevato nelle components e un QOE importante ottenuto nei cinque elementi, con nota di merito per la footwork sequence (livello 4), per i cluster (livello 3) e per il travelling (livello 4.).

Guadagnando il massimo del livello anche nella dance step e ricevendo un plebiscito di +2 nella choreo sequence, il pattinatore ha raggiunto il totale da record di 161.59, nove lunghezze in più di Giorgio Casella, bravissimo a gravitare sopra quota 80 con un libero da 84.04 (38.70, 45.34) per 152.44 dove è rimasto in scia del primo classificato nel secondo punteggio.Più lontano Raoul Allegranti, pattinatore che dopo un periodo non semplice ha ritrovato stabilità, come dimostrano i 77.54 (35.95, 41.59) con cui ha raggiunto 140.44 precedendo così Francesco Vittuari, quarto con 73.22 (34.70, 38.52) per 133.11, ed Andrea Loguercio, quinto con 72.54 (34.20, 38.34) per 127.79.

In campo Junior alla fine a spuntarla è stata Alice Vedova che, al termine di una gara intricata, ha raggiunto la vetta con 124.22 difendendosi dagli attacchi di Mathilda Pietrobuoni, quarta nella style e artefice di un miglior libero che le ha permesso di salire al secondo posto con 120.53, due punti in più di Giulia Biagi, terza a 118.34. Tra i maschi tutto semplicissimo per Yuri Allegranti, neo Campione d’Italia con 136.98 davanti a Marco Tolmino (106.29) e Davide Genassi, terzo a 10.85.