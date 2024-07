Parigi 2024, il calendario delle Olimpiadi: orari giornalieri, guida tv e streaming, tutte le finali

Le Olimpiadi di Parigi 2024 si disputeranno da mercoledì 24 luglio a domenica 11 agosto. Sarà la capitale della Francia, con alcune discipline previste sempre in terra transalpina ma lontane dalla Ville Lumière, a ospitare i XXXIII Giochi Olimpici. La rassegna a cinque cerchi degli sport estivi arriverà a soltanto tre anni di distanza dalla sua ultima apparizione, vista che Tokyo 2020 venne posticipata di dodici mesi a causa della pandemia.

La Cerimonia d’Apertura andrà in scena venerdì 26 luglio lungo la Senna, in uno scenario decisamente iconico e che darà vita a una cartolina da spedire in tutto il mondo. Sarà uno momento simbolo dell’intera manifestazione, seguito in ogni angolo del Pianeta: la sfilata delle delegazioni dei Paesi partecipanti, l’accensione del braciere olimpico con il consueto mistero sull’identità dell’ultimo tedoforo, i giuramenti e il discorso d’apertura di Thomas Bach.

Le prime medaglie verranno assegnate sabato 27 luglio, ma già nei tre giorni precedenti si disputeranno alcuni eventi come le prime partite dei tornei di calcio, pallamano, rugby a 7 e il ranking round di tiro con l’arco. Si preannuncia uno spettacolo davvero imperdibile, da seguire con passione e trasporto per 19 giorni nel cuore dell’estate: sarà indubbiamente l’evento sportivo più importante di tutto l’anno e catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati a ogni latitudine.

CHI PARTECIPA ALLE OLIMPIADI E QUANTE MEDAGLIE SI ASSEGNANO

Le Olimpiadi si disputeranno a Parigi per la terza volta nella storia, a 100 anni esatti dall’ultimo evento a cinque cerchi andato in scena nella capitale francese dopo quello del 1900. Il motto della manifestazione è “Venez partager” (“venite a condividere”). Ai Giochi parteciperanno circa 10.500 atleti, in rappresentanza di più di 200 Paesi: il percorso di qualificazione terminerà proprio a ridosso dei Giochi, quando conosceremo nel dettaglio tutti gli effettivi partecipanti.

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 si disputeranno 329 gare da medaglia e dunque verrà assegnato un totale di 329 medaglie d’oro (salvo pari merito). Sabato 10 agosto verranno messi in palio ben 34 titoli, da annotare anche giovedì 8 con 27, domenica 4 con 25, martedì 6 con 24. Sabato 27 luglio sarà il giorno più povero con 11 titoli, ce ne sarano invece 13 nella giornata conclusiva di domenica 11 agosto e 17 mercoledì 7 agosto.

QUALI SPORT SONO PRESENTI ALLE OLIMPIADI PARIGI 2024

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 saranno presenti 32 sport, per un totale di 329 eventi da medaglia: 156 maschili, 151 femminili e 22 misti. Gli sport che assegneranno più titoli saranno gli sport acquatici (49, di cui 35 nel nuoto in corsia, 8 nei tuffi, 2 nell’artistico, 2 nel fondo), l’atletica leggera (48), il ciclismo (22 tra strada, pista, mountain bike, BMX), la ginnastica (18, di cui 14 nell’artistica, 2 nella ritmica, 2 nel trampolino), la lotta (18), la canoa (16), il judo (15), il tiro a segno e a volo (15), il canottaggio (14), la boxe (13) e la scherma (12). In doppia cifra, per quanto concerne il numero di titoli elargiti, anche la vela (10) e il sollevamento pesi (10).

Nel programma sono state confermate tre novità di Tokyo 2020: l’arrampicata sportiva (con il raddoppio dei titoli in palio, da 2 a 4), il surf (2 titoli) e lo skateboard (2 titoli). La grande novità è la break dance, che farà la sua prima apparizione a cinque cerchi e metterà in palio due medaglie d’oro. Ampia rappresentanza di sport di squadra: calcio, hockey su prato, basket (con anche la versione del 3×3), pallamano, pallanuoto, rugby a 7, volley e beach volley. Spazio anche a discipline di grande tradizione come l’equitazione e il pentathlon, ma anche per gli sport da racchetta (tennis, tennistavolo, badminton). Nel programma anche triathlon, tiro con l’arco, golf, taekwondo.

LE SEDI DELLE OLIMPIADI DI PARIGI 2024

Il comitato organizzatore ha individuato alcune sedi iconiche per la disputa delle varie discipline. L’atletica sarà di scena allo Stade de France (dove tra l’altro troverà spazio anche il rugby a 7), il tennis si svolgerà al mitico Roland Garros, la boxe al Suzanne Lenglen, il beach volley a Champs de Mars, la scherma e il taekwondo al Grand Palais, judo e lotta al Grand Palais Ephémère, il basket e la ginnastica artistica al Palazzo di Parigi-Bercy, all’Expo Porte de Versailles (tra i vari padiglioni) sono previsti volley, tennistavolo e sollevamento pesi.

Nella splendida Place de la Concorde troveranno spazio break dance, skateboard, basket 3×3 e BMX. Il nuoto e la pallanuoto troveranno spazio a la Dèfense Arena, l’arrampicata sportiva a Le Bourget, l’equitazione e il pentathlon alla reggia di Versailles, mentre il ciclismo su pista sarà al Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines e il golf al Le Golf National. Per canoa e canottaggio è stato scelto il bacino di Vaires-sur-Marne, a Chateauroux si disputeranno tiro a segno e tiro a volo.

Per la vela si è reso necessario il trasferimento a Marsiglia, mentre per il surf si andrà addirittura dall’altra parte del mondo (a Teahupo’o, località di Tahiti, che fa parte della Polinesia francese). Chiaramente per il calcio sono stati previsti diversi stadi: oltre al Parco dei Principi di Parigi si giocherà anche a Marsiglia, Lione, Bordeaux, Saint-Etienne, Nantes e Nizza.

COME VEDERE LE OLIMPIADI PARIGI 2024 IN TV E STREAMING

Le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno trasmesse integralmente in diretta tv sui canali di Eurosport (Eurosport 1 ed Eurosport 2) e in diretta streaming su Discovery+ ed Eurosport.it. I canali di Eurosport saranno visibili anche su Sky. Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN. Tutte queste proposte sono riservate agli abbonati. La Rai trasmetterà gratis e in chiaro, sulle proprie reti televisive, un totale di 360 ore nel corso dei 19 giorni di gara. La proposta prevede anche lo streaming gratuito fruibile su Rai Play.

LA SITUAZIONE DELL’ITALIA VERSO LE OLIMPIADI DI PARIGI 2024

L’Italia vuole essere assoluta protagonista dopo l’eccellente bottino di Tokyo 2020: 10 ori, 10 argenti, 20 bronzi e 40 medaglie complessive, utili per acciuffare il decimo posto nel medagliere. L’Italia ha qualificato 403 atleti.

CALENDARIO OLIMPIADI PARIGI 2024: ORARI E GARE GIORNO PER GIORNO

Mercoledì 24 luglio

15.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Uzbekistan vs Spagna

15.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Argentina vs Marocco

15.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile

16.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile

16.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile

17.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile

17.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Egitto vs Repubblica Dominicana

17.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Guinea vs Nuova Zelanda

17.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile

18.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile

19.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Giappone vs Paraguay

19.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Iraq vs Ucraina

19.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile

19.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile

20.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile

20.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile

21.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Mali vs Israele

21.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Francia vs USA

21.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile

21.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile

Giovedì 25 luglio

09.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Slovenia vs Danimarca

09.30 TIRO CON L’ARCO – Ranking round femminile

11.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Paesi Bassi vs Angola

14.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Spagna vs Brasile

14.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile

14.15 TIRO CON L’ARCO – Ranking round maschile

14.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile

15.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile

15.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile

16.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile

16.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Germania vs Corea del Sud

16.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile

17.00 CALCIO – Fase a gironi femminile: Spagna vs Giappone

17.00 CALCIO – Fase a gironi femminile: Canada vs Nuova Zelanda

19.00 CALCIO – Fase a gironi femminile: Nigeria vs Brasile

19.00 CALCIO – Fase a gironi femminile: Germania vs Australia

19.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Ungheria vs Francia

21.00 CALCIO – Fase a gironi femminile: USA vs Zambia

21.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Norvegia vs Svezia

21.00 RUGBY A 7 – Quarto di finale maschile 1

21.30 RUGBY A 7 – Quarto di finale maschile 2

22.00 RUGBY A 7 – Quarto di finale maschile 3

22.30 RUGBY A 7 – Quarto di finale maschile 4

Venerdì 26 luglio

Orario da definire CERIMONIA DI APERTURA

Sabato 27 giugno

08.30 BADMINTON – Doppio misto, fase a gironi

09.00 CANOTTAGGIO – Singolo maschile, batterie

09.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Spagna vs Slovenia

09.00 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri, gara a squadre miste: qualificazioni

09.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Giappone vs Germania

09.20 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

09.30 EQUITAZIONE – Concorso completo individuale e a squadre, dressage

10.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Gran Bretagna-Spagna

10.00 JUDO – 48 kg femminile, 32mi di finale

10.00 JUDO – 60 kg maschile, 32mi di finale

10.00 SCHERMA – Spada femminile, gara individuale: 32mi di finale

10.10 BADMINTON – Doppio misto maschile, fase a gironi

10.10 BADMINTON – Doppio misto femminile, fase a gironi

10.12 CANOTTAGGIO – Singolo femminile, batterie

10.25 SCHERMA – Sciabola maschile, gara individuale: 32mi di finale

10.28 JUDO – 48 kg femminile, 16mi di finale

10.28 JUDO – 60 kg maschile, 16mi di finale

10.30 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Belgio-Irlanda

10.30 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri, gara a squadre miste: finale per il bronzo

10.30 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri maschile, qualificazioni

10.50 SCHERMA – Spada femminile, gara individuale: 16mi di finale

11.00 BADMINTON – Doppio femminile, fase a gironi

11.00 BADMINTON – Singolo maschile, fase a gironi

11.00 BASKET – Fase a gironi maschile: Australia vs Vincitrice preolimpico in Spagna

11.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni maschili, prima suddivisione

11.00 NUOTO – Batterie: 100 farfalla femminile, 400 stile libero femminile, 100 rana maschile, 400 stile libero maschile, 4×100 stile libero femminile, 4×100 stile libero maschile

11.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Ungheria vs Egitto

11.00 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri, gara a squadre miste: finale per l’oro

11.00 TUFFI – 3 m sincro femminile, finale

11.30 CANOTTAGGIO – Due di coppia maschile, batterie

12.00 CANOTTAGGIO – Due di coppia femminile, batterie

12.00 SKATEBOARD – Street maschile, preliminari

12.00 TENNIS – Singolare maschile, primo turno

12.00 TENNIS – Singolare femminile, primo turno

12.00 TENNIS – Doppio maschile, primo turno

12.00 TENNIS – Doppio femminile, primo turno

12.20 JUDO – 48 kg femminile, ottavi di finale

12.20 JUDO – 60 kg maschile, ottavi di finale

12.30 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia maschile, batterie

12.30 SCHERMA – Sciabola maschile, gara individuale: 16mi di finale

12.30 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri femminile, qualificazioni

12.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Paesi Bassi vs Sudafrica

12.50 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia femminile, batterie

13.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Italia vs Brasile

13.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Australia-Argentina

13.16 JUDO – 48 kg femminile, quarti di finale

13.16 JUDO – 60 kg maschile, quarti di finale

13.30 BASKET – Fase a gironi maschile: Germania vs Giappone

14.00 BADMINTON – Doppio misto, fase a gironi

14.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

14.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Croazia vs Giappone

14.10 SCHERMA – Spada femminile, gara individuale: ottavi di finale

14.00 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Paesi Bassi vs Ungheria

14.30 CICLISMO SU STRADA – Cronometro individuale femminile

14.50 BADMINTON – Doppio misto, fase a gironi

14.50 BADMINTON – Doppio femminile, fase a gironi

15.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

15.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Repubblica Dominicana vs Spagna

15.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Argentina vs Iraq

15.00 CANOA SLALOM – C1 maschile, batterie (primo round)

15.00 SCHERMA – Sciabola maschile, gara individuale: ottavi di finale

15.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile/femminile, turno preliminare

15.30 BOXE – 54 kg femminile, primo turno

15.30 RUGBY A 7 – Semifinale maschile 1

15.30 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni maschili, seconda suddivisione

15.35 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Grecia vs USA

15.40 BADMINTON – Doppio maschile, fase a gironi

15.40 BADMINTON – Doppio femminile, fase a gironi

15.50 CANOA SLALOM – K1 femminile, batterie (primo round)

15.50 SCHERMA – Spada femminile, gara individuale: quarti di finale

16.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Norvegia vs Argentina

16.00 JUDO – 48 kg femminile, ripescaggi

16.00 JUDO – 60 kg maschile, ripescaggi

16.00 RUGBY A 7 – Semifinale maschile 2

16.15 SCHERMA – Sciabola maschile, gara individuale: quarti di finale

16.17 JUDO – 48 kg femminile, semifinali

16.18 BOXE – 60 kg femminile, primo turno

16.30 BADMINTON – Doppio femminile, fase a gironi

16.30 BADMINTON – Doppio maschile, fase a gironi

16.30 TENNISTAVOLO – Doppio misto, ottavi di finale

16.34 CICLISMO SU STRADA – Cronometro individuale maschile

17.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Uzbekistan vs Egitto

17.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Ucraina vs Marocco

17.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Germania-Francia

17.00 SKATEBOARD – Street maschile, preliminari

17.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Polonia vs Egitto

17.06 BOXE – 63,5 kg maschile, primo turno

17.10 CANOA SLALOM – C1 maschile, batterie (secondo round)

17.15 BASKET – Fase a gironi maschile: Francia vs Vincitrice preolimpico in Lettonia

17.18 JUDO – 48 kg femminile, finali per il bronzo

17.30 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: India vs Nuova Zelanda

17.38 BOXE – 80 kg maschile, primo turno

17.38 JUDO – 48 kg femminile, finale per l’oro

17.49 JUDO – 60 kg maschile, finali per il bronzo

18.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

18.00 CANOA SLALOM – K1 femminile, batterie (secondo round)

18.09 JUDO – 60 kg maschile, finale per l’oro

18.30 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Spagna vs Francia

19.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

19.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Nuova Zelanda vs USA

19.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Israele vs Paraguay

19.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Germania vs Svezia

19.00 SCHERMA – Spada femminile, gara individuale: semifinali

19.00 SURF – Gara maschile, round 1

19.00 TENNIS – Singolare maschile, primo turno

19.00 TENNIS – Singolare femminile, primo turno

19.00 RUGBY A 7 – Finale per il bronzo maschile

19.30 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

19.30 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

19.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Argentina vs USA

19.45 RUGBY A 7 – Finale per l’oro maschile

19.50 SCHERMA – Sciabola maschile, gara individuale: semifinali

20.00 BOXE – 54 kg femminile, primo turno

20.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni maschili, terza suddivisione

20.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile/femminile, 32mi di finale

20.05 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Australia vs Cina

20.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Paesi Bassi vs Francia

20.20 BADMINTON – Doppio maschile, fase a gironi

20.30 NUOTO – 100 farfalla femminili, semifinali

20.40 SCHERMA – Spada femminile, gara individuale: finale per il bronzo

20.42 NUOTO – 400 stile libero maschile, finale

20.48 BOXE – 60 kg femminile, primo turno

20.55 NUOTO – 400 stile libero femminile, finale

21.00 BASKET – Fase a gironi maschile: Vincitrice preolimpico in Grecia vs Canada

21.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Giappone vs Mali

21.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Francia vs Guinea

21.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Danimarca vs Francia

21.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: USA vs Argentina

21.05 SCHERMA – Sciabola maschile, gara individuale: finale per il bronzo

21.10 BADMINTON – Doppio femminile, fase a gironi

21.15 NUOTO – 100 rana maschile, semifinali

21.30 SCHERMA – Spada femminile, gara individuale: finale per l’oro

21-36 BOXE – 63,5 kg maschile, primo turno

21.37 NUOTO – 4×100 stile libero femminile, finale

21.50 NUOTO – 4×100 stile libero maschile, finale

21.55 SCHERMA – Sciabola maschile, gara individuale: finale per l’oro

22.00 BADMINTON – Doppio femminile, fase a gironi

22.00 BADMINTON – Doppio maschile, fase a gironi

22.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

22.08 BOXE – 80 kg maschile, primo turno

23.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

23.48 SURF – Gara femminile, round 1

Domenica 28 luglio

Orario da definire VELA – IQFoil femminile, regate

Orario da definire VELA – IQFoil maschile, regate

Orario da definire VELA – 49er, regate

Orario da definire VELA – 49er FX, regate

08.30 BADMINTON – Doppio misto, fase a gironi

08.30 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

09.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

09.00 CANOTTAGGIO – Singolo femminile, ripescaggi

09.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Brasile vs Ungheria

09.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Italia-Repubblica Dominicana

09.15 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri femminile, qualificazioni

09.20 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

09.20 BADMINTON – Doppio misto, fase a gironi

09.30 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri maschile, finale

09.30 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, prima suddivisione

09.30 SCHERMA – Fioretto femminile, gara individuale: 32mi di finale

09.30 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre femminile, ottavi di finale

09.36 CANOTTAGGIO – Singolo maschile, ripescaggi

10.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

10.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Belgio vs Cina

10.00 JUDO – 66 kg maschile, 32mi di finale

10.00 JUDO – 52 kg femminile, 32mi di finale

10.00 SCHERMA – Spada maschile, gara individuale: 32 di finale

10.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile/femminile, 32mi di finale

10.10 BADMINTON – Doppio maschile, fase a gironi

10.10 BADMINTON – Doppio femminile, fase a gironi

10.10 CANOTTAGGIO – Due di coppia femminile, ripescaggi

10.20 CANOTTAGGIO – Due di coppia maschile, ripescaggi

10.25 SCHERMA – Fioretto femminile, gara individuale: 16mi di finale

10.28 JUDO – 66 kg maschile, 16mi di finale

10.28 JUDO – 52 kg femminile, 16mi di finale

10.30 CANOTTAGGIO – Due senza femminile, batterie

10.30 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Germania vs Giappone

10.30 EQUITAZIONE – Concorso completo a squadre, cross country

10.30 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Australia vs Spagna

11.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

11.00 BASKET – Fase a gironi maschile: Sudan del Sud vs Vincitrice preolimpico a Porto Rico

11.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

11.00 BOXE – 57 kg maschile, primo turno

11.00 CANOTTAGGIO – Due senza maschile, batterie

11.00 NUOTO – Batterie: 200 stile libero maschile, 400 misti maschile, 100 rana femminile, 100 dorso maschile, 200 stile libero femminile

11.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Corea del Sud vs Slovenia

11.15 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri maschile, qualificazioni

11.16 BOXE – 71 kg maschile, primo turno

11.30 CANOTTAGGIO – Due di coppia pesi leggeri femminile, batterie

11.40 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, seconda suddivisione

11.48 BOXE – 92 kg maschile, primo turno

12.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

12.00 CANOTTAGGIO – Due di coppia pesi leggeri maschile, batterie

12.00 SKATEBOARD – Street femminile, preliminari

12.00 TENNIS – Singolare maschile, primo turno

12.00 TENNIS – Singolare femminile, primo turno

12.00 TENNIS – Doppio maschile, primo turno

12.00 TENNIS – Doppio femminile, primo turno

12.00 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri femminile, finale

12.05 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Serbia vs Giappone

12.20 BOXE – 50 kg femminile, primo turno

12.20 JUDO – 66 kg maschile, ottavi di finale

12.20 JUDO – 52 kg femminile, ottavi di finale

12.25 SCHERMA – Spada maschile, gara individuale: 16mi di finale

12.30 CANOTTAGGIO – Quattro senza femminile, batterie

12.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Australia vs Sudafrica

12.50 CANOTTAGGIO – Quattro senza maschile, batterie

12.52 BOXE – 66 kg femminile, primo turno

13.00 EQUITAZIONE – Concorso completo individuale, cross country

13.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Polonia-Giappone

13.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Gran Bretagna vs Spagna

13.16 JUDO – 66 kg maschile, quarti di finale

13.16 JUDO – 52 kg femminile, quarti di finale

13.30 BASKET – Fase a gironi femminile: Spagna vs Cina

14.00 BADMINTON – Doppio misto, fase a gironi

14.00 BADMINTON – Doppio maschile, fase a gironi

14.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Svezia vs Germania

14.05 SCHERMA – Fioretto femminile, gara individuale: ottavi di finale

14.10 MOUNTAIN BIKE – Cross-country femminile

14.15 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre femminile, quarti di finale

14.50 BADMINTON – Doppio femminile, fase a gironi

14.50 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

14.50 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, terza suddivisione

15.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

15.00 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Italia vs USA

15.05 SCHERMA – Spada maschile, gara individuale: ottavi di finale

15.30 BOXE – 57 kg maschile, primo turno

15.30 CANOA SLALOM – K1 femminile, semifinale

15.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile

15.40 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

15.40 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

15.46 BOXE – 71 kg maschile, primo turno

15.47 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre femminile, semifinali

15.55 SCHERMA – Fioretto femminile, gara individuale: quarti di finale

16.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

16.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Danimarca vs Norvegia

16.00 JUDO – 66 kg maschile, ripescaggi

16.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile

16.00 TENNISTAVOLO – Doppio misto, quarti di finale

16.02 BOXE – 92 kg maschile, primo turno

16.17 JUDO – 66 kg maschile, semifinali

16.25 SCHERMA – Spada maschile, gara individuale: quarti di finale

16.30 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

16.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile

16.34 JUDO – 52 kg femminile, ripescaggi

16.35 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Croazia vs Montenegro

16.48 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre femminile, finale per il bronzo

16.50 BOXE – 50 kg femminile, primo turno

16.51 JUDO – 52 kg femminile, semifinali

17.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

17.00 CALCIO – Fase a gironi femminile: Brasile vs Giappone

17.00 CALCIO – Fase a gironi femminile: Nuova Zelanda vs Colombia

17.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Germania vs Spagna

17.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile

17.00 SKATEBOARD – Street femminile, finale

17.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Francia vs Serbia

17.11 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre femminile, finale per l’oro

17.15 BASKET – Fase a gironi maschile: Serbia vs USA

17.18 JUDO – 66 kg maschile, finali per il bronzo

17.22 BOXE – 66 kg femminile primo turno

17.30 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Belgio vs Nuova Zelanda

17.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile

17.38 JUDO – 66 kg maschile, finale per l’oro

17.45 CANOA SLALOM – K1 femminile, finale

17.49 JUDO – 52 kg femminile, finali per il bronzo

18.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, quarta suddivisione

18.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile

18.09 JUDO – 52 kg femminile, finale per l’oro

19.00 CALCIO – Fase a gironi femminile: Spagna vs Nigeria

19.00 CALCIO – Fase a gironi femminile: Australia vs Zambia

19.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Angola vs Spagna

19.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile

19.00 SCHERMA – Fioretto femminile, gara individuale: semifinali

19.00 SURF – Gara femminile, round 2

19.00 TENNIS – Singolare maschile, primo turno

19.00 TENNIS – Singolare femminile, primo turno

19.00 TENNIS – Doppio maschile, primo turno

19.00 TENNIS – Doppio femminile, primo turno

19.30 BADMINTON – Doppio misto, fase a gironi

19.30 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Francia vs Ungheria

19.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile

19.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Paesi Bassi vs Francia

20.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

20.00 BOXE – 71 kg maschile, primo turno

20.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile

20.00 SCHERMA – Spada maschile, gara individuale: semifinali

20.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile/femminile, 32mi di finale

20.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Sudafrica vs Gran Bretagna

20.16 BOXE – 92 kg maschile, primo turno

20.20 BADMINTON – Doppio maschile, fase a gironi

20.20 BADMINTON – Doppio femminile, fase a gironi

20.30 NUOTO – 400 misti maschile, finale

20.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile

20.45 NUOTO – 100 farfalla femminile, finale

20.50 SCHERMA – Fioretto femminile, gara individuale: finale per il bronzo

20.51 NUOTO – 200 stile libero maschile, semifinali

21.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

21.00 BASKET – Fase a gironi femminile: Serbia vs Porto Rico

21.00 CALCIO – Fase a gironi femminile: Francia vs Canada

21.00 CALCIO – Fase a gironi femminile: USA vs Germania

21.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Francia vs Paesi Bassi

21.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile

21.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Slovenia vs Canada

21.04 BOXE – 50 kg femminile, primo turno

21.05 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Romania vs Grecia

21.10 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

21.10 BADMINTON – Singolare maschile

21.10 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, quinta suddivisione

21.15 NUOTO – 100 rana femminile, semifinali

21.20 SCHERMA – Spada maschile, gara individuale: finale per il bronzo

21.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile

21.36 BOXE – 66 kg femminile, primo turno

21.37 NUOTO – 100 dorso maschile, semifinali

21.45 SCHERMA – Fioretto femminile, gara individuale: finale per l’oro

21.54 NUOTO – 100 rana maschile, finale

22.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

22.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

22.00 NUOTO – 200 stile libero femminile, semifinali

22.15 SCHERMA – Spada maschile, gara individuale: finale per l’oro

23.48 SURF – Gara maschile, round 2

Lunedì 29 luglio

Orario da definire VELA – IQFoil femminile, regate

Orario da definire VELA – IQFoil maschile, regate

Orario da definire VELA – 49er, regate

Orario da definire VELA – 49er FX, regate

08.30 BADMINTON – Doppio misto, fase a gironi

09.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

09.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Giappone vs Germania

09.00 TIRO A VOLO – Trap maschile, qualificazioni

09.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Turchia-Olanda

09.15 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri, gara a squadre miste: qualificazioni

09.20 BADMINTON – Doppio misto, fase a gironi

09.20 BADMINTON – Doppio maschile, fase a gironi

09.30 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: 32mi di finale

09.30 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri femminile, finale

09.30 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre maschile, ottavi di finale

09.55 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: 32mi di finale

10.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

10.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Irlanda vs Australia

10.00 JUDO – 57 kg femminile, 32mi di finale

10.00 JUDO – 73 kg maschile, 32mi di finale

10.00 TUFFI – 10 m sincro maschile, finale

10.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile/femminile, 32mi di finale

10.10 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

10.20 CANOTTAGGIO – Due senza maschile, ripescaggi

10.25 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: 16mi di finale

10.28 JUDO – 57 kg femminile, 16mi di finale

10.28 JUDO – 73 kg maschile, 16mi di finale

10.30 CANOTTAGGIO – Due senza femminile, ripescaggi

10.30 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Giappone vs Cina

10.40 CANOTTAGGIO – Due di coppia maschile pesi leggeri, ripescaggi

11.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

11.00 BASKET – Fase a gironi femminile: Nigeria vs Australia

11.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

11.00 BOXE – 60 kg femminile, ottavi di finale

11.00 CANOTTAGGIO – Due di coppia femminile pesi leggeri, ripescaggi

11.00 EQUITAZIONE – Concorso completo individuale, qualificazioni salto ostacoli

11.00 NUOTO – Batterie: 400 misti femminile, 100 dorso femminile, 800 stile libero maschile

11.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Slovenia vs Croazia

11.20 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia maschile, ripescaggi

11.30 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia femminile, ripescaggi

11.40 CANOTTAGGIO – Otto maschile, batterie

11.48 BOXE – 63,5 kg maschile, ottavi di finale

12.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

12.00 CANOTTAGGIO – Otto femminile, batterie

12.00 TENNIS – Singolare maschile, secondo turno

12.00 TENNIS – Singolare femminile, secondo turno

12.00 TENNIS – Doppio maschile, secondo turno

12.00 TENNIS – Doppio femminile, primo turno

12.00 TENNIS – Doppio misto, primo turno

12.00 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri maschile, finale

12.05 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: 16mi di finale

12.15 EQUITAZIONE – Concorso completo a squadre, salto a ostacoli

12.20 JUDO – 57 kg femminile, ottavi di finale

12.20 JUDO – 73 kg maschile, ottavi di finale

12.36 BOXE – 92 kg maschile, ottavi di finale

12.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: India vs Argentina

13.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Brasile-Kenya

13.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Spagna vs USA

13.16 JUDO – 57 kg femminile, quarti di finale

13.16 JUDO – 73 kg maschile, quarti di finale

13.30 BASKET – Fase a gironi femminile: Germania vs Belgio

14.00 BADMINTON – Doppio misto, fase a gironi

14.00 BADMINTON – Doppio maschile, fase a gironi

14.00 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Francia vs Italia

14.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Egitto vs Danimarca

14.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile

14.05 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: ottavi di finale

14.10 MOUNTAIN BIKE – Cross-country maschile

14.15 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre maschile, quarti di finale

14.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile

14.50 BADMINTON – Doppio femminile, fase a gironi

14.50 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

14.55 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: ottavi di finale

15.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

15.00 EQUITAZIONE – Concorso completo individuale, finale salto ostacoli

15.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile

15.30 BOXE – 60 kg femminile, ottavi di finale

15.30 CANOA SLALOM – C1 maschile, semifinale

15.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile

15.35 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: USA vs Spagna

15.40 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

15.40 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

15.47 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre maschile, semifinali

15.55 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: quarti di finale

16.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

16.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Svezia vs Spagna

16.00 JUDO – 57 kg femminile, ripescaggi

16.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile

16.02 BOXE – 63,5 kg maschile, ottavi di finale

16.17 JUDO – 57 kg femminile, semifinali

16.20 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: quarti di finale

16.30 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

16.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile

16.34 JUDO – 73 kg maschile, ripescaggi

16.48 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre maschile, finale per il bronzo

16.50 BOXE – +92 kg maschile, ottavi di finale

16.51 JUDO – 73 kg maschile, semifinali

17.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

17.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Gran Bretagna vs Australia

17.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: USA-Cina

17.00 TENNISTAVOLO – Doppio misto, semifinali

17.11 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre maschile, finale per l’oro

17.15 BASKET – Fase a gironi femminile: Canada vs Francia

17.18 JUDO – 57 kg femminile, finali per il bronzo

17.20 CANOA SLALOM – C1 maschile, finale

17.30 GINNASTICA ARTISTICA – Gara a squadre maschile, finale

17.30 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Sudafrica vs Argentina

17.38 JUDO – 57 kg femminile, finale per l’oro

17.49 JUDO – 73 kg maschile, finali per il bronzo

18.09 JUDO – 73 kg maschile, finale per l’oro

18.30 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Cina vs Paesi Bassi

19.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Francia vs Norvegia

19.00 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: semifinali

19.00 SURF – Gara maschile, round 3

19.00 TENNIS – Singolare maschile, secondo turno

19.00 TENNIS – Singolare femminile, secondo turno

19.30 BADMINTON – Doppio misto, fase a gironi

19.30 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

19.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Germania vs Paesi Bassi

19.50 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: semifinali

20.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

20.00 BOXE – 60 kg femminile, ottavi di finale

20.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile/femminile, 16mi di finale

20.05 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Ungheria vs Canada

20.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Francia vs Belgio

20.20 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

20.20 BADMINTON – Doppio maschile, fase a girini

20.30 NUOTO – 400 misti femminile, finale

20.43 NUOTO – 200 stile libero maschile, finale

20.48 BOXE – 63,5 kg maschile, ottavi di finale

20.50 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: finale per il bronzo

21.00 BASKET – Fase a gironi femminile: USA vs Giappone

21.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

21.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Argentina vs Ungheria

21.00 RUGBY A 7 – Quarto di finale femminile 1

21.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Francia-Serbia

21.00 NUOTO – 100 dorso femminile, semifinali

21.10 BADMINTON – Doppio femminile, fase a gironi

21.10 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

21.15 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: finale per il bronzo

21.20 BOXE – +92 kg maschile, ottavi di finale

21.22 NUOTO – 100 dorso maschile, finale

21.30 RUGBY A 7 – Quarto di finale femminile 2

21.32 NUOTO – 100 rana femminile, finale

21.45 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: finale per l’oro

21.48 NUOTO – 200 stile libero femminile, finale

22.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

22.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

22.00 RUGBY A 7 – Quarto di finale femminile 3

22.10 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: finale per l’oro

22.30 RUGBY A 7 – Quarto di finale femminile 4

23.48 SURF – Gara femminile, round 3

Martedì 30 luglio

Orario da definire VELA – IQFoil femminile, regate

Orario da definire VELA – IQFoil maschile, regate

Orario da definire VELA – 49er, regate

Orario da definire VELA – 49er FX, regate

08.00 TRIATHLON – Gara maschile

08.30 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

09.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

09.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Germania vs Slovenia

09.00 TIRO A VOLO – Trap maschile, qualificazioni

09.00 TIRO A VOLO – Trap femminile, qualificazioni

09.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Italia vs Egitto

09.20 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

09.20 BADMINTON – Doppio maschile, fase a gironi

09.30 CANOTTAGGIO – Singolo femminile, quarti di finale

09.30 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri, gara a squadre miste: finale per il bronzo

10.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

10.00 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri, gara a squadre miste: finale per l’oro

10.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Spagna vs Francia

10.00 JUDO – 81 kg maschile, 32mi di finale

10.00 JUDO – 63 kg femminile, 32mi di finale

10.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile/femminile, 16mi di finale

10.10 BADMINTON – Doppio femminile, fase a gironi

10.10 CANOTTAGGIO – Singolo maschile, quarti di finale

10.28 JUDO – 81 kg maschile, 16mi di finale

10.28 JUDO – 63 kg femminile, 16mi di finale

10.30 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Sudafrica vs Germania

10.30 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Australia vs Serbia

10.50 CANOTTAGGIO – Due di coppia femminile, semifinali

11.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

11.00 BADMINTON – Doppio femminile, fase a gironi

11.00 BASKET – Fase a gironi maschile: Vincitrice preolimpico in Spagna vs Vincitrice preolimpico in Grecia

11.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

11.00 BOXE – 51 kg maschile, ottavi di finale

11.00 EQUITAZIONE – Dressage a squadre, prima giornata

11.00 NUOTO – Batterie: 200 farfalla maschile, 100 stile libero maschile, 1500 stile libero femminile, 100 stile libero femminile, 200 rana maschile, 4×200 stile libero maschile

11.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Norvegia vs Corea del Sud

11.10 CANOTTAGGIO – Due di coppia maschile, semifinali

11.30 CANOTTAGGIO – Quattro senza femminile, ripescaggi

11.40 CANOTTAGGIO – Quattro senza maschile, ripescaggi

11.48 BOXE – 80 kg maschile, ottavi di finale

12.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

12.00 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, 32mi di finale

12.00 TENNIS – Singolare maschile, secondo turno

12.00 TENNIS – Singolare femminile, terzo turno

12.00 TENNIS – Doppio maschile, terzo turno

12.00 TENNIS – Doppio femminile, secondo turno

12.00 TENNIS – Doppio misto, secondo turno

12.05 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Croazia vs Italia

12.20 BOXE – 54 kg femminile, ottavi di finale

12.20 JUDO – 81 kg maschile, ottavi di finale

12.20 JUDO – 63 kg femminile, ottavi di finale

12.26 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale femminile, 32mi di finale

12.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Gran Bretagna vs Paesi Bassi

12.52 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, 16mi di finale

13.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: USA vs Germania

13.05 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale femminile, 16mi di finale

13.08 BOXE – 57 kg femminile, primo turno

13.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Irlanda vs India

13.16 JUDO – 81 kg maschile, quarti di finale

13.16 JUDO – 63 kg femminile, quarti di finale

13.25 BMX FREESTYLE – Park femminile, qualificazioni

13.30 BASKET – Fase a gironi maschile: Canada vs Australia

13.30 SCHERMA – Spada femminile, gara a squadre: quarti di finale

13.30 TENNISTAVOLO – Doppio misto, finale per il bronzo

13.45 EQUITAZIONE – Dressage individuale, prima giornata

14.00 BADMITON – Doppio maschile, fase a gironi

14.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Paesi Bassi vs Spagna

14.30 TENNISTAVOLO – Doppio misto, finale per l’oro

14.50 BADMINTON – Doppio maschile, fase a gironi

14.50 BADMINTON – Doppio femminile, fase a gironi

15.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

15.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Repubblica Dominicana vs Uzbekistan

15.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Spagna vs Egitto

15.00 CANOA SLALOM – C1 femminile, batterie (primo round)

15.00 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Giappone vs Francia

15.12 BMX FREESTYLE – Park maschile, qualificazioni

15.30 BOXE – 51 kg maschile, ottavi di finale

15.30 RUGBY A 7 – Semifinale femminile 1

15.30 TIRO A VOLO – Trap maschile, finale

15.40 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

15.50 SCHERMA – Spada femminile, gara a squadre: semifinali

16.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

16.00 CANOA SLALOM – K1 maschile, batterie (primo round)

16.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Ungheria vs Angola

16.00 RUGBY A 7 – Semifinale femminile 2

16.00 JUDO – 81 kg maschile, ripescaggi

16.17 JUDO – 81 kg maschile, semifinali

16.18 BOXE – 80 kg maschile, ottavi di finale

16.30 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

16.34 JUDO – 63 kg femminile, ripescaggi

16.35 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: USA vs Romania

16.50 BOXE – 54 kg femminile, ottavi di finale

16.51 JUDO – 63 kg femminile, ripescaggi

17.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

17.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Ucraina vs Argentina

17.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Marocco vs Iraq

17.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Argentina vs Nuova Zelanda

17.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Slovenia vs Serbia

17.10 CANOA SLALOM – C1 femminile, batterie (secondo round)

17.15 BASKET – Fase a gironi maschile: Giappone vs Francia

17.18 JUDO – 81 kg maschile, finali per il bronzo

17.30 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

17.38 BOXE – 57 kg femminile, primo turno

17.38 JUDO – 81 kg maschile, finale per l’oro

17.45 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, 32mi di finale

17.49 JUDO – 63 kg femminile, finali per il bronzo

18.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

18.09 JUDO – 63 kg femminile, finale per l’oro

18.10 CANOA SLALOM – K1 maschile, batterie (secondo round)

18.11 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale femminile, 32mi di finale

18.15 GINNASTICA ARTISTICA – Gara a squadre femminile, finale

18.35 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

18.37 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, 16mi di finale

18.50 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale femminile, 16mi di finale

19.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: USA vs Guinea

19.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Nuova Zelanda vs Francia

19.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Francia vs Brasile

19.00 RUGBY A 7 – Finale per il bronzo femminile

19.00 SURF – Gara maschile, quarti di finale

19.00 TENNIS – Singolare maschile, secondo turno

19.00 TENNIS – Singolare femminile, terzo turno

19.05 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

19.30 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

19.30 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Montenegro-Grecia

19.30 SCHERMA – Spada femminile, gara a squadre: finale per il bronzo

19.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Australia vs Belgio

19.45 RUGBY A 7 – Finale per l’oro femminile

20.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

20.00 BOXE – 51 kg maschile, ottavi di finale

20.20 BADMINTON – Doppio maschile, fase a gironi

20.20 BADMINTON – Doppio femminile, fase a gironi

20.30 NUOTO – 100 stile libero maschile, semifinali

20.30 SCHERMA – Spada femminile, gara a squadre: finale per l’oro

20.32 BOXE – 80 kg maschile, ottavi di finale

20.41 NUOTO – 200 farfalla maschile, semifinali

20.57 NUOTO – 100 dorso femminile, finale

21.00 BASKET – Fase a gironi maschile: Vincitrice preolimpico in Lettonia vs Germania

21.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

21.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

21.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Paraguay vs Mali

21.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Israele vs Giappone

21.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Svezia vs Danimarca

21.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Francia vs Canada

21.03 NUOTO – 800 stile libero maschile, finale

21.05 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Spagna vs Ungheria

21.10 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

21.24 SURF – Gara femminile, quarti di finale

21.25 NUOTO – 100 stile libero femminile, semifinali

21.30 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

21.36 BOXE – 54 kg femminile, ottavi di finale

21.46 NUOTO – 200 rana maschile, semifinali

21.59 NUOTO – 4×200 stile libero maschile, finale

22.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

22.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

22.05 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

22.08 BOXE – 57 kg femminile, primo turno

22.35 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

23.48 SURF – Gara maschile, semifinali

Mercoledì 31 luglio

Orario da definire VELA – IQFoil femminile, regate

Orario da definire VELA – IQFoil maschile, regate

Orario da definire VELA – 49er, regate

Orario da definire VELA – 49er FX, regate

01.00 SURF – Gara femminile, semifinali

02.12 SURF – Gara maschile, finale per il bronzo

02.53 SURF – Gara femminile, finale per il bronzo

03.34 SURF – Gara maschile, finale per l’oro

04.15 SURF – Gara femminile, finale per l’oro

08.00 TRIATHLON – Gara femminile

08.30 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

09.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

09.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Norvegia vs Ungheria

09.00 TIRO A SEGNO – Carabina 3 posizioni 50 metri maschile, qualificazioni

09.00 TIRO A VOLO – Trap femminile, qualificazioni

09.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Polonia vs Brasile

09.20 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

09.20 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

10.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

10.00 EQUITAZIONE – Dressage a squadre, seconda giornata

10.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Argentina vs Spagna

10.00 JUDO – 70 kg femminile, 32mi di finale

10.00 JUDO – 80 kg maschile, 32mi di finale

10.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile/femminile, 16mi di finale

10.10 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

10.28 JUDO – 70 kg femminile, 16mi di finale

10.28 JUDO – 80 kg maschile, 16mi di finale

10.30 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Sudafrica vs Gran Bretagna

10.34 CANOTTAGGIO – Due senza maschile, semifinali

10.54 CANOTTAGGIO – Due senza femminile, semifinali

11.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

11.00 BASKET – Fase a gironi femminile: Porto Rico vs Spagna

11.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

11.00 BOXE – 57 kg maschile, ottavi di finale

11.00 NUOTO – Batterie: 200 rana femminile, 200 dorso maschile, 200 farfalla femminile

11.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Croazia vs Germania

11.00 TUFFI – 10 m sincro femminile, finale

11.14 CANOTTAGGIO – Due di coppia maschile pesi leggeri, semifinali

11.32 BOXE – 71 kg maschile, ottavi di finale

11.34 CANOTTAGGIO – Due di coppia femminile pesi leggeri, semifinali

12.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

12.00 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, 32mi di finale

12.00 TENNIS – Singolare maschile, terzo turno

12.00 TENNIS – Singolare femminile, quarti di finale

12.00 TENNIS – Doppio maschile, semifinali

12.00 TENNIS – Doppio femminile, quarti di finale

12.00 TENNIS – Doppio misto, quarti di finale

12.04 BOXE – 75 kg femminile, ottavi di finale

12.20 JUDO – 70 kg femminile, ottavi di finale

12.20 JUDO – 80 kg maschile, ottavi di finale

12.26 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia maschile, finale

12.26 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale femminile, 32mi di finale

12.38 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia femminile, finale

12.45 EQUITAZIONE – Dressage individuale, seconda giornata

12.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Francia vs Germania

12.52 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, 16mi di finale

13.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Giappone vs Argentina

13.05 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale femminile, 16mi di finale

13.08 BOXE – 60 kg femminile, quarti di finale

13.10 BMX FREESTYLE – Park femminile, finale

13.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Australia vs USA

13.16 JUDO – 70 kg femminile, quarti di finale

13.16 JUDO – 80 kg maschile, quarti di finale

13.30 BASKET – Fase a gironi femminile: Cina vs Serbia

13.30 SCHERMA – Sciabola maschile, gara a squadre: quarti di finale

14.00 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

14.00 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Paesi Bassi vs Australia

14.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Spagna vs Giappone

14.45 BMX FREESTYLE – Park maschile, finale

14.50 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

14.50 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

15.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

15.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile/femminile, ottavi di finale

15.30 BOXE – 57 kg maschile, ottavi di finale

15.30 CANOA SLALOM – C1 femminile, semifinale

15.30 TIRO A VOLO – Trap femminile, finale

15.35 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Canada vs Cina

15.40 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

15.50 SCHERMA – Sciabola maschile, gara a squadre: semifinali

16.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

16.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Slovenia vs Svezia

16.00 JUDO – 70 kg femminile, ripescaggi

16.17 JUDO – 70 kg femminile, semifinali

16.18 BOXE – 71 kg maschile, ottavi di finale

16.30 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

16.34 JUDO – 90 kg maschile, ripescaggi

16.54 JUDO – 90 kg maschile, semifinali

17.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

17.00 CALCIO – Fase a gironi femminile: Giappone vs Nigeria

17.00 CALCIO – Fase a gironi femminile: Brasile vs Spagna

17.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Belgio vs Giappone

17.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: USA-Serbia

17.06 BOXE – 75 kg femminile, ottavi di finale

17.15 BASKET – Fase a gironi maschile: Vincitrice preolimpico in Porto Rico vs Serbia

17.18 JUDO – 70 kg femminile, finali per il bronzo

17.25 CANOA SLALOM – C1 femminile, finale

17.30 GINNASTICA ARTISTICA – Concorso generale individuale maschile, finale

17.30 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Germania vs Paesi Bassi

17.30 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

17.38 BOXE – 60 kg femminile, quarti di finale

17.38 JUDO – 70 kg femminile, finale per l’oro

17.45 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, 32mi di finale

17.49 JUDO – 90 kg maschile, finali per il bronzo

18.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

18.09 JUDO – 90 kg maschile, finale per l’oro

18.11 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale femminile, 32mi di finale

18.30 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Italia vs USA

18.35 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

18.37 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, 16mi di finale

18.50 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale femminile, 16mi di finale

19.00 CALCIO – Fase a gironi femminile: Zambia vs Germania

19.00 CALCIO – Fase a gironi femminile: Australia vs USA

19.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Francia vs Egitto

19.00 TENNIS – Singolare maschile, terzo turno

19.00 TENNIS – Singolare femminile, quarti di finale

19.05 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

19.30 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

19.30 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

19.30 SCHERMA – Sciabola maschile, gara a squadre: finale per il bronzo

19.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Spagna vs Sudafrica

20.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

20.00 BOXE – 57 kg maschile, ottavi di finale

20.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile/femminile, ottavi di finale

20.05 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Spagna vs Grecia

20.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Paesi Bassi vs Cina

20.20 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

20.20 BADMINTON – Doppio misto, quarti di finale

20.30 NUOTO – 100 stile libero femminile, finale

20.30 SCHERMA – Sciabola maschile, gara a squadre: finale per l’oro

20.36 NUOTO – 200 farfalla maschile, finale

20.42 NUOTO – 200 farfalle femminile, semifinali

20.48 BOXE – 71 kg maschile, ottavi di finale

21.00 BASKET – Fase a gironi maschile: USA vs Sudan del Sud

21.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

21.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

21.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Danimarca vs Argentina

21.00 CALCIO – Fase a gironi femminile: Nuova Zelanda vs Francia

21.00 CALCIO – Fase a gironi femminile: Colombia vs Canada

21.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Polonia-Kenya

21.04 NUOTO – 1500 stile libero femminile, finale

21.10 BADMINTON – Doppio misto, quarti di finale

21.30 BADMINTON – Doppio misto, quarti di finale

21.30 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

21.34 NUOTO – 200 dorso maschile, semifinali

21.36 BOXE – 75 kg femminile, ottavi di finale

21.46 NUOTO – 200 rana femminile, semifinali

22.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

22.05 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

22.08 BOXE – 60 kg femminile, quarti di finale

22.08 NUOTO – 200 rana maschile, finale

22.15 NUOTO – 100 stile libero maschile, finale

22.35 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

Giovedì 1° agosto

Orario da definire VELA – 49er, Medal Race

Orario da definire VELA – 49er FX, Medal Race

Orario da definire VELA – ILCA 7, regate

Orario da definire VELA – ILCA 6, regate

Orario da definire VELA – IQFoil femminile, regate

Orario da definire VELA – IQFoil maschile, regate

07.30 ATLETICA – 20 km di marcia maschile

08.30 BADMINTON – Doppio femminile, quarti di finale

09.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

09.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

09.00 GOLF – Gara maschile, primo giro

09.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Paesi Bassi vs Brasile

09.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Turchia-Repubblica Dominicana

09.20 ATLETICA – 20 km di marcia femminile

09.30 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

09.30 CANOTTAGGIO – Singolo femminile, semifinali

09.30 TIRO A SEGNO – Carabina 3 posizioni 50 metri maschile, finale

09.30 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, 32mi di finale

09.40 BADMINTON – Singolare maschile, ottavi di finale

09.40 BADMINTON – Doppio femminile, quarti di finale

09.50 CANOTTAGGIO – Singolo maschile, semifinali

09.56 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale femminile, 32mi di finale

10.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

10.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: India vs Belgio

10.00 JUDO – 100 kg maschile, 32mi di finale

10.00 JUDO – 78 kg femminile, 32mi di finale

10.00 TENNISTAVOLO – Singolare femminile, quarti di finale

10.05 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

10.10 CANOTTAGGIO – Otto femminile, ripescaggi

10.20 CANOTTAGGIO – Otto maschile, ripescaggi

10.22 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, 16mi di finale

10.28 JUDO – 100 kg maschile, 16mi di finale

10.28 JUDO – 78 kg femminile, 16mi di finale

10.30 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Nuova Zelanda vs Australia

10.30 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Grecia vs USA

10.35 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

10.35 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale femminile, 16mi di finale

11.00 BASKET – Fase a gironi femminile: Giappone vs Germania

11.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

11.00 BOXE – 50 kg femminile, ottavi di finale

11.00 EQUITAZIONE – Salto ostacoli a squadre, qualificazioni

11.00 NUOTO – Batterie: 200 dorso femminile, 50 stile libero maschile, 200 misti maschile, 4×200 stile libero femminile

11.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Corea del Sud vs Svezia

11.18 CANOTTAGGIO – Due di coppia femminile, femminile

11.30 CANOTTAGGIO – Due di coppia maschile, finale

11.48 BOXE – 66 kg femminile, ottavi di finale

11.50 CANOTTAGGIO – Quattro senza femminile, finale

11.50 SCHERMA – Fioretto femminile, gara a squadre: quarti di finale

12.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

12.00 TENNIS – Singolare maschile, quarti di finale

12.00 TENNIS – Singolare femminile, semifinali

12.00 TENNIS – Doppio femminile, semifinali

12.00 TENNIS – Doppio misto, semifinali

12.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, quarti di finale

12.00 TIRO A SEGNO – Carabina 3 posizioni 50 metri femminile, qualificazioni

12.05 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Serbia vs Spagna

12.10 CANOTTAGGIO – Quattro senza maschile, finale

12.20 JUDO – 100 kg maschile, ottavi di finale

12.20 JUDO – 78 kg femminile, ottavi di finale

12.30 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

12.36 BOXE – 54 kg femminile, quarti di finale

12.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Francia vs Gran Bretagna

12.52 BOXE – 63,5 kg maschile, quarti di finale

13.00 BADMINTON – Doppio maschile, quarti di finale

13.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

13.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Brasile-Giappone

13.08 BOXE – 92 kg maschile, quarti di finale

13.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Argentina vs Irlanda

13.16 JUDO – 100 kg maschile, quarti di finale

13.16 JUDO – 78 kg femminile, quarti di finale

13.30 BASKET – Fase a gironi femminile: Australia vs Canada

13.35 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

14.05 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

14.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Spagna vs Ungheria

14.10 BADMINTON – Singolare maschile, ottavi di finale

14.10 BADMINTON – Doppio maschile, quarti di finale

14.50 SCHERMA – Fioretto femminile, gara a squadre: semifinali

15.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

15.00 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Francia vs Australia

15.00 TENNISTAVOLO – Singolare femminile, quarti di finale

15.20 BADMINOTN – Singolare maschile, ottavi di finale

15.30 CANOA SLALOM – K1 maschile, semifinale

15.30 BOXE – 50 kg femminile, ottavi di finale

15.30 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, 32mi di finale

15.56 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale femminile, 32mi di finale

16.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

16.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Angola vs Francia

16.00 JUDO – 100 kg maschile, ripescaggi

16.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, quarti di finale

16.17 JUDO – 100 kg maschile, semifinali

16.18 BOXE – 66 kg femminile, ottavi di finale

16.22 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, 16mi di finale

16.34 JUDO – 78 kg femminile, ripescaggi

16.35 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Italia vs Montenegro

16.35 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale femminile, 16mi di finale

16.51 JUDO – 78 kg femminile, semifinali

17.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

17.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: USA vs Gran Bretagna

17.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Italia-Olanda

17.06 BOXE – 54 kg femminile, quarti di finale

17.15 BASKET – Fase a gironi femminile: Francia vs Nigeria

17.18 JUDO – 100 kg maschile, finali per il bronzo

17.30 CANOA SLALOM – K1 maschile, finale

17.38 BOXE – 63,5 kg maschile, quarti di finale

17.38 JUDO – 100 kg maschile, finale per l’oro

17.49 JUDO – 78 kg femminile, finali per il bronzo

17.54 BOXE – 92 kg maschile, quarti di finale

18.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

18.09 JUDO – 78 kg femminile, finale per l’oro

18.15 GINNASTICA ARTISTICA – Concorso generale individuale femminile, finale

18.30 BADMINTON – Singolare femminile, ottavi di finale

18.30 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

19.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Germania vs Danimarca

19.00 TENNIS – Singolare maschile, quarti di finale

19.00 TENNIS – Singolare femminile, semifinali

19.05 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

19.10 SCHERMA – Fioretto femminile, gara a squadre: finale per il bronzo

19.30 BADMINTON – Singolare femminile, ottavi di finale

19.30 BADMINTON – Doppio misto, semifinali

19.30 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Romania vs Croazia

19.35 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

19.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Giappone vs Francia

20.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

20.00 BMX RACING – Gara maschile, quarti di finale: run 1

20.00 BOXE – 50 kg femminile, ottavi di finale

20.00 TENNISTAVOLO – Singolare femminile, quarti di finale

20.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Argentina vs Australia

20.20 BMX RACING – Gara femminile, quarti di finale: run 2

20.30 BADMINTON – Doppio misto, semifinali

20.30 NUOTO – 200 farfalla femminile, finale

20.30 SCHERMA – Fioretto femminile, gara a squadre: finale per l’oro

20.32 BOXE – 66 kg femminile, ottavi di finale

20.37 NUOTO – 200 dorso maschile, finale

20.40 BMX RACING – Gara maschile, quarti di finale: run 2

20.44 NUOTO – 50 stile libero maschile, semifinali

21.00 BASKET – Fase a gironi femminile: Belgio vs USA

21.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

21.00 BMX RACING – Gara femminile, quarti di finale: run 2

21.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Slovenia vs Norvegia

21.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, quarti di finale

21.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Francia-Cina

21.03 NUOTO – 200 rana femminile, finale

21.04 BOXE – 54 kg femminile, quarti di finale

21.05 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Ungheria vs Giappone

21.10 NUOTO – 200 dorso femminile, semifinali

21.20 BMX RACING – Gara maschile, quarti di finale: run 3

21.20 BOXE – 63,5 kg maschile, quarti di finale

21.30 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

21.34 NUOTO – 200 misti maschile, semifinali

21.40 BMX RACING – Gara femminile, quarti di finale: run 3

21.48 NUOTO – 4×200 stile libero femminile, finale

21.52 BOXE – 92 kg maschile, quarti di finale

22.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

22.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

22.05 BMX RACING – Gara maschile, Last Chance Race

22.15 BMX RACING – Gara femminile, Last Chance Race

22.35 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

23.05 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

Venerdì 2 agosto

Orario da definire VELA – 470 misto, regate

Orario da definire VELA – ILCA 7, regate

Orario da definire VELA – ILCA 6, regate

Orario da definire VELA – IQFoil femminile: quarti di finale, semifinali, finale

Orario da definire VELA – IQFoil maschile: quarti di finale, semifinali, finale

08.30 BADMINTON – Doppio femminile, semifinali

09.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

09.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

09.00 GOLF – Gara maschile, secondo giro

09.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Ungheria vs Danimarca

09.00 TIRO A VOLO – Skeet maschile, qualificazioni

09.00 TIRO A SEGNO – Pistola 25 metri femminile, qualificazioni

09.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Argentina vs Germania

09.30 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

09.30 TIRO A SEGNO – Carabina 3 posizioni 50 metri femminile, finale

09.30 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre miste, ottavi di finale

09.40 BADMINTON – Doppio femminile, semifinali

10.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

10.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Cina vs Germania

10.00 JUDO – +78 kg femminile, 32mi di finale

10.00 JUDO – +100 kg maschile, 32mi di finale

10.00 TENNISTAVOLO – Singolare femminile, semifinale 1

10.05 ATLETICA – Decathlon, 100 metri

10.05 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

10.10 ATLETICA – Lancio del martello maschile, qualificazioni (gruppo A)

10.15 ATLETICA – Salto in alto femminile, qualificazioni

10.28 JUDO – +78 kg femminile, 16mi di finale

10.28 JUDO – +100 kg maschile, 16mi di finale

10.30 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Paesi Bassi vs Spagna

10.35 ATLETICA – 100 metri femminile, turno preliminare

10.35 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

10.50 BADMINTON – Doppio maschile, semifinali

10.55 ATLETICA – Decathlon, salto in lungo

11.00 BASKET – Fase a gironi maschile: Giappone vs Vincitrice preolimpico in Lettonia

11.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

11.00 NUOTO – Batterie: 100 farfalla maschile, 200 misti femminile, 800 stile libero femminile, 4×100 misti mista

11.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Argentina vs Francia

11.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, semifinale 1

11.00 TUFFI – 3 m sincro maschile, finale

11.05 ATLETICA – 1500 metri maschile, batterie

11.30 CANOTTAGGIO – Due senza maschile, finale

11.35 ATLETICA – Lancio del martello maschile, qualificazioni (gruppo B)

11.42 CANOTTAGGIO – Due senza femminile, finale

11.50 ATLETICA – 100 metri femminile, batterie

12.00 BADMINTON – Doppio maschile, semifinali

12.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

12.00 TRAMPOLINO ELASTICO – Gara femminile, qualificazioni

12.00 TENNIS – Singolare maschile, semifinale

12.00 TENNIS – Singolare femminile, finale per il bronzo

12.00 TENNIS – Doppio maschile, finale per il bronzo

12.00 TENNIS – Doppio misto, finale per il bronzo

12.02 CANOTTAGGIO – Due di coppia maschile pesi leggeri, finale

12.15 ATLETICA – Decathlon, getto del peso

12.20 JUDO – +78 kg femminile, ottavi di finale

12.20 JUDO – +100 kg maschile, ottavi di finale

12.22 CANOTTAGGIO – Due di coppia femminile pesi leggeri, finale

12.30 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

12.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Belgio vs Paesi Bassi

13.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

13.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Brasile vs Egitto

13.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Australia vs India

13.16 JUDO – +78 kg femminile, quarti di finale

13.16 JUDO – +100 kg maschile, quarti di finale

13.30 BASKET – Fase a gironi maschile: Australia vs Vincitrice preolimpico in Grecia

13.30 SCHERMA – Spada maschile, gara a squadre: quarti di finale

13.30 TENNISTAVOLO – Singolare femminile, semifinale 2

13.35 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

13.50 TRAMPOLINO ELASTICO – Gara femminile, finale

14.00 EQUITAZIONE – Salto ostacoli a squadre, finale

14.00 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Australia vs Canada

14.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Croazia vs Svezia

14.05 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

14.15 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre miste, quarti di finale

14.30 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, semifinale 2

15.00 BADMINTON – Doppio misto, finale per il bronzo

15.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

15.00 CALCIO – Quarto di finale maschile

15.30 BOXE – 57 kg femminile, ottavi di finale

15.30 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, time trial

15.31 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre miste, semifinali

15.35 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Grecia vs Italia

15.50 SCHERMA – Spada maschile, gara a squadre: semifinali

16.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

16.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Germania vs Spagna

16.00 JUDO – +78 kg femminile, ripescaggi

16.10 BADMINTON – Doppio misto, finale per l’oro

16.17 JUDO – +78 kg femminile, semifinali

16.24 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre miste, finale per il bronzo

16.34 BOXE – 51 kg maschile, quarti di finale

16.34 JUDO – +100 kg maschile, ripescaggi

16.40 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, time trial

16.43 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre miste, finale per l’oro

16.51 JUDO – +100 kg maschile, semifinali

17.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

17.00 CALCIO – Quarto di finale maschile

17.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Nuova Zelanda vs Irlanda

17.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Francia vs Slovenia

17.06 BOXE – 80 kg maschile, quarti di finale

17.15 BASKET – Fase a gironi maschile: Canada vs Vincitrice preolimpico in Spagna

17.18 JUDO – +78 kg femminile, finali per il bronzo

17.30 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

17.30 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Belgio vs Argentina

17.38 BOXE – +92 kg maschile, quarti di finale

17.38 JUDO – +78 kg femminile, finale per l’oro

17.40 BADMINTON – Singolare maschile, quarti di finale

17.49 JUDO – +100 kg maschile, finali per il bronzo

18.00 ATLETICA – Decathlon, salto in alto

18.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

18.00 TRAMPOLINO ELASTICO – Gara maschile, qualificazioni

18.09 JUDO – +100 kg maschile, finale per l’oro

18.10 ATLETICA – 5000 metri femminile, batterie

18.15 ATLETICA – Salto triplo femminile, qualificazioni

18.30 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: USA vs Francia

18.35 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

18.50 BADMINTON – Singolare maschile, quarti di finale

18.55 ATLETICA – Lancio del disco femminile, qualificazioni (gruppo A)

19.00 CALCIO – Quarto di finale maschile

19.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Giappone vs Slovenia

19.00 TENNIS – Singolare maschile, semifinale

19.00 TENNIS – Doppio misdto, finale per l’oro

19.05 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

19.10 ATLETICA – 4X400 mista, batterie

19.30 SCHERMA – Spada maschile, gara a squadre: finale per il bronzo

19.45 ATLETICA – 800 metri femminile, batterie

19.45 HOCEY PRATO – Fase a gironi maschile: Francia vs Sudafrica

19.45 TRAMPOLINO ELASTICO – Gara maschile, finale

20.00 BADMINTON – Singolare maschile, quarti di finale

20.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

20.00 BMX RACING – Gara maschile, semifinali: run 1

20.00 BOXE – 57 kg femminile, ottavi di finale

20.05 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Cina vs Ungheria

20.10 ATLETICA – Getto del peso maschile, qualificazioni

20.15 BMX RACING – Gara femminile, semifinali: run 1

20.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Gran Bretagna vs Germania

20.20 ATLETICA – Lancio del disco femminile, qualificazioni (gruppo B)

20.30 BMX RACING – Gara maschile, semifinali: run 2

20.30 NUOTO – 50 stile libero maschile, finale

20.30 SCHERMA – Spada maschile, gara a squadre: finale per l’oro

20.39 NUOTO – 200 dorso femminile, finale

20.45 BMX RACING – Gara femminile, semifinali: run 2

20.49 NUOTO – 200 misti maschile, finale

20.50 ATLETICA – Decathlon, 400 metri

21.00 BASKET – Fase a gironi maschile: Francia vs Germania

21.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

21.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

21.00 BMX RACING – Gara maschile, semifinali: run 3

21.00 CALCIO – Quarto di finale maschile

21.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Norvegia vs Egitto

21.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Giappone vs USA

21.04 BOXE – 51 kg maschile, quarti di finale

21.09 NUOTO – 100 farfalla maschile, semifinali

21.10 BADMINTON – Singolare maschile, quarti di finale

21.15 BMX RACING – Gara femminile, semifinali: run 3

21.20 ATLETICA – 10.000 metri maschile, finale

21.30 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

21.34 NUOTO – 200 misti femminile, semifinali

21.35 BMX RACING – Gara maschile, finale

21.36 BOXE – 80 kg maschile, quarti di finale

21.50 BMX RACING – Gara femminile, finale

22.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

22.05 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

22.08 BOXE – +92 kg maschile, quarti di finale

22.35 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

Sabato 3 agosto

Orario da definire TENNIS – Singolare maschile, finale per il bronzo

Orario da definire TENNIS – Singolare femminile, finale per l’oro

Orario da definire TENNIS – Doppio maschile, finale per l’oro

Orario da definire VELA – 470 misto, regate

Orario da definire VELA – ILCA 7, regate

Orario da definire VELA – ILCA 6, regate

Orario de definire VELA – Nacra 17, regate

08.00 JUDO – Gara a squadre mista, turno preliminare e ottavi di finale

08.30 BADMINTON – Singolare femminile, quarti di finale

09.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

09.00 GOLF – Gara maschile, terzo giro

09.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Ungheria vs Paesi Bassi

09.00 TIRO A VOLO – Skeet maschile, qualificazioni

09.00 TIRO A VOLO – Skeet femminile, qualificazioni

09.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Olanda-Repubblica Dominicana

09.30 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale femminile, ottavi di finale

09.30 TIRO A SEGNO – Pistola 25 metri femminile, finale

09.40 BADMINTON – Singolare femminile, quarti di finale

09.40 JUDO – Gara a squadre mista, quarti di finale

10.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

10.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Gran Bretagna vs Argentina

10.00 EQUITAZIONE – Dressage a squadre, finale

10.05 ATLETICA – Decathlon, 110 ostacoli

10.10 ATLETICA – Salto con l’asta maschile, qualificazioni

10.18 CANOTTAGGIO – Singolo femminile, finale

10.30 CANOTTAGGIO – Singolo maschile finale

10.30 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Paesi Bassi vs Giappone

10.30 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Spagna vs Giappone

10.35 ATLETICA – 100 metri maschile, turno preliminare

10.40 JUDO – Gara a squadre mista, ripescaggi

10.50 BADMINTON – Singolare femminile, quarti di finale

10.50 CANOTTAGGIO – Otto femminile, finale

10.55 ATLETICA – Decathlon, lancio del disco (gruppo A)

11.00 BASKET – Fase a gironi femminile: Cina vs Porto Rico

11.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

11.00 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea maschile

11.00 NUOTO – Batterie: 50 stile libero femminile, 1500 stile libero maschile, 4×100 misti maschile, 4×100 misti femminile

11.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Spagna vs Francia

11.10 ATLETICA – 800 metri femminile, ripescaggi

11.10 CANOTTAGGIO – Otto maschile, finale

11.15 JUDO – Gara a squadre mista, semifinali

11.45 ATLETICA – 100 metri maschile, batterie

12.00 ATLETICA – Decathlon, lancio del disco (gruppo B)

12.00 BADMINTON – Singolare femminile, quarti di finale

12.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

12.05 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Croazia vs Grecia

12.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Australia vs Spagna

13.00 SCHERMA – Sciabola femminile, gara a squadre: quarti di finale

13.00 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale femminile, quarti di finale

13.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Giappone-Kenya

13.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: USA vs Sudafrica

13.30 BASKET – Fase a gironi femminile: Serbia vs Spagna

13.30 TENNISTAVOLO – Singolare femminile, finale per il bronzo

13.40 ATLETICA – Decathlon, salto con l’asta

13.52 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale femminile, semifinali

14.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Brasile vs Angola

14.30 TENNISTAVOLO – Singolare femminile, finale per l’oro

14.33 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale femminile, finale per il bronzo

14.46 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale femminile, finale per l’oro

15.00 BADMINTON – Doppio femminile, finale per il bronzo

15.00 CALCIO – Quarto di finale femminile

15.00 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Australia vs Ungheria

15.20 SCHERMA – Sciabola femminile, gara a squadre: semifinali

15.30 BOXE – 57 kg maschile, quarti di finale

15.30 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, primo round

15.30 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, corpo libero maschile

15.30 TIRO A VOLO – Skeet maschile, finale

16.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

16.00 JUDO – Gara a squadre mista, finali per il bronzo

16.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Slovenia vs Svezia

16.02 BOXE – 71 kg maschile, quarti di finale

16.10 BADMINTON – Doppio femminile, finale per l’oro

16.20 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, volteggio femminile

16.34 BOXE – 50 kg femminile, quarti di finale

16.35 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Montenegro vs USA

16.40 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, primo round

17.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

17.00 CALCIO – Quarto di finale femminile

17.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Cina vs Francia

17.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Italia vs Polonia

17.06 BOXE – 66 kg femminile, quarti di finale

17.10 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, cavallo con maniglie

17.15 BASKET – Fase a gironi maschile: Vincitrice preolimpico a Porto Rico vs USA

17.20 JUDO – Gara a squadre mista, finale per l’oro

17.30 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

17.38 BOXE – 60 kg femminile, semifinali

18.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

18.00 BEACH VOLLEY – Lucky loser round match maschile/femminile

18.05 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, ripescaggio

18.35 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

18.45 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, time trial

19.00 CALCIO – Quarto di finale femminile

19.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Norvegia vs Germania

19.05 BASKET 3X3 – Fase a gironi femminile

19.00 SCHERMA – Sciabola femminile, gara a squadre: finale per il bronzo

19.10 ATLETICA – Decathlon, tiro del giavellotto (gruppo A)

19.15 ATLETICA – 1500 metri maschile, ripescaggi

19.30 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Serbia vs Francia

19.35 ATLETICA – Getto del peso maschile, finale

19.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Germania vs Belgio

19.50 ATLETICA – 1500 metri femminile, semifinali

20.00 BOXE – 57 kg, quarti di finale

20.00 SCHERMA – Sciabola femminile, gara a squadre: finale per l’oro

20.10 ATLETICA – Decathlon, tiro del giavellotto (gruppo B)

20.20 ATLETICA – Salto triplo femminile, finale

20.30 NUOTO – 100 farfalla maschile, finale

20.32 BOXE – 71 kg maschile, quarti di finale

20.39 NUOTO – 50 stile libero femminile, semifinali

20.55 ATLETICA – 4×400 mista, finale

20.59 NUOTO – 200 misti femminile, finale

21.00 BASKET – Fase a gironi maschile: Serbia vs Sudan del Sud

21.00 BEACH VOLLEY – Lucky loser round match maschile/femminile

21.00 CALCIO – Quarto di finale femminile

21.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Danimarca vs Corea del Sud

21.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Canada vs Serbia

21.04 BOXE – 50 kg femminile, quarti di finale

21.05 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Italia vs Romania

21.09 NUOTO – 800 stile libero femminile, finale

21.20 ATLETICA – 100 metri femminile, finale

21.30 BASKET 3X3 – Play-in femminile

21.33 NUOTO – 4×100 misti mista, finale

21.36 BOXE – 66 kg femminile, quarti di finale

21.45 ATLETICA – Decathlon, 1500 metri

22.00 BEACH VOLLEY – Lucky loser round match maschile/femminile

22.05 BASKET 3X3 – Play-in femminile

22.08 BOXE – 60 kg femminile, semifinali

23.00 BEACH VOLLEY – Lucky loser round match maschile/femminile

Domenica 4 agosto

Orario da definire TENNIS – Singolare maschile, finale per l’oro

Orario da definire TENNIS – Doppio femminile, finale per il bronzo

Orario da definire TENNIS – Doppio femminile, finale per l’oro

Orario da definire VELA – 470 misto, regate

Orario da definire VELA – ILCA 7, regate

Orario da definire VELA – ILCA 6, regate

Orario de definire VELA – Nacra 17, regate

Orario da definire VELA – Kite femminile, regate

Orario da definire VELA – Kite maschile, regate

08.30 BADMINTON – Singolare femminile, semifinali

09.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

09.00 GOLF – Gara maschile, quarto giro

09.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Svezia vs Giappone

09.00 TIRO A SEGNO – Pistola 25 metri maschile, qualificazioni

09.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Italia-Turchia

09.30 TIRO A VOLO – Skeet femminile, qualificazioni

09.30 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, ottavi di finale

09.40 BADMINTON – Singolare femminile, semifinali

10.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

10.00 EQUITAZIONE – Dressage individuale, finale

10.00 HOCKEY PRATO – Quarto di finale maschile

10.05 ATLETICA – 3000 siepi femminile, batterie

10.20 ATLETICA – Lancio del martello femminile, qualificazioni (gruppo A)

10.50 BADMINTON – Singolare maschile, semifinali

10.55 ATLETICA – 200 metri femminile, batterie

11.00 ATLETICA – Salto in lungo maschile, qualificazioni

11.00 BASKET – Fase a gironi femminile: Giappone vs Belgio

11.00 BOXE – 57 kg femminile, quarti di finale

11.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Egitto vs Argentina

11.32 BOXE – 75 kg femminile, quarti di finale

11.45 ATLETICA – Lancio del martello femminile, qualificazioni (gruppo B)

11.50 ATLETICA – 110 ostacoli, batterie

11.50 SCHERMA – Fioretto maschile, gara a squadre: ottavi di finale

12.00 BADMINTON – Singolare maschile, semifinali

12.04 BOXE – 54 kg femminile, semifinali

12.20 BOXE – 51 kg maschile, semifinali

12.30 HOCKEY PRATO – Quarto di finale maschile

12.35 ATLETICA – 400 ostacoli femminile, batterie

12.36 BOXE – 63,5 kg maschile, semifinali

12.52 BOXE – 80 kg maschile, semifinali

13.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

13.00 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, quarti di finale

13.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Francia-USA

13.08 BOXE – 92 kg maschile, semifinali

13.30 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, finale per il bronzo

13.30 BASKET – Fase a gironi femminile: Canada vs Nigeria

13.52 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, semifinali

14.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

14.00 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea femminile

14.00 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Ungheria vs Australia

14.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Germania vs Slovenia

14.30 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, finale per l’oro

14.33 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, finale per il bronzo

14.46 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, finale per l’oro

14.50 SCHERMA – Fioretto maschile, gara a squadre: semifinali

15.00 BADMINTON – Doppio maschile, finale per il bronzo

15.00 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, anelli

15.30 BOXE – 57 kg femminile, quarti di finale

15.30 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, batterie

15.30 TIRO A VOLO – Skeet femminile, finale

15.35 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Italia vs Spagna

15.40 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, parallele asimmetriche

16.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Ungheria vs Francia

16.02 BOXE – 75 kg femminile, quarti di finale

16.10 BADMINTON – Doppio maschile, finale per l’oro

16.25 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, volteggio maschile

16.34 BOXE – 54 kg femminile, semifinali

16.45 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, batterie

16.50 BOXE – 51 kg maschile, semifinali

17.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

17.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Cina-Serbia

17.06 BOXE – 63,5 kg maschile, semifinali

17.15 BASKET – Fase a gironi femminile: Germania vs USA

17.22 BOXE – 80 kg maschile, semifinali

17.30 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

17.30 HOCKEY PRATO – Quarto di finale maschile

17.38 BOXE – 92 kg maschile, semifinali

18.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

18.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

18.30 NUOTO – 50 stile libero femminile, finale

18.30 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Canava vs Paesi Bassi

18.35 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

18.36 NUOTO – 1500 stile libero maschile, finale

19.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Danimarca vs Norvegia

19.05 ATLETICA – 400 metri maschile, batterie

19.05 BASKET 3X3 – Fase a gironi maschile

19.10 SCHERMA – Fioretto maschile, gara a squadre: finale per il bronzo

19.12 NUOTO – 4×100 misti maschile, finale

19.35 NUOTO – 4×100 misti femminile, finale

19.50 ATLETICA – Salto in alto femminile, finale

20.00 ATLETICA – 100 metri maschile, semifinali

20.00 HOCKEY PRATO – Quarto di finale maschile

20.05 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Francia vs Grecia

20.30 ATLETICA – Lancio del martello maschile, finale

20.30 SCHERMA – Fioretto maschile, gara a squadre: finale per l’oro

20.40 ATLETICA – 800 metri femminile, semifinali

21.00 BASKET – Fase a gironi femminile: Australia vs Francia

21.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

21.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Spagna vs Croazia

21.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Brasile-Polonia

21.15 ATLETICA – 1500 metri maschile, semifinali

21.30 BASKET 3X3 – Play-in maschile

21.55 ATLETICA – 100 metri maschile, finale

22.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

22.05 BASKET 3X3 – Play-in maschile

Lunedì 5 agosto

Orario da definire VELA – 470 misto, regate

Orario da definire VELA – ILCA 7, regate

Orario da definire VELA – ILCA 6, regate

Orario de definire VELA – Nacra 17, regate

Orario da definire VELA – Kite femminile, regate

Orario da definire VELA – Kite maschile, regate

08.00 TRIATHLON – Staffetta mista

09.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

09.00 TIRO A VOLO – Skeet a squadre miste, qualificazioni

09.00 VOLLEY – Quarto di finale maschile

09.30 TIRO A SEGNO – Pistola 25 metri maschile, finale

09.45 BADMINTON – Singolare femminile, finale per il bronzo

10.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder&Lead maschile, semifinale boulder

10.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

10.00 HOCKEY PRATO – Quarto di finale femminile

10.00 TENNISTAVOLO – Gare a squadre maschile/femminile, ottavi di finale

10.00 TUFFI – 10 m femminile, turno preliminare

10.05 ATLETICA – 400 ostacoli maschile, batterie

10.10 ATLETICA – Lancio del disco maschile, qualificazioni (gruppo A)

10.40 ATLETICA – Salto con l’asta femminile, qualificazioni

10.50 ATLETICA – 400 ostacoli femminile, ripescaggi

10.55 BADMINTON – Singolare femminile, finale per l’oro

11.20 ATLETICA – 400 metri maschile, ripescaggi

11.35 ATLETICA – Lancio del disco maschile, qualificazioni (gruppo B)

11.45 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, parallele pari

11.55 ATLETICA – 400 metri femminile, batterie

12.00 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Ungheria vs Serbia

12.30 HOCKEY PRATO – Quarto di finale femminile

12.36 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, trave

12.50 ATLETICA – 200 metri femminile, ripescaggi

13.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Speed femminile, qualificazioni

13.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

13.00 VOLLEY – Quarto di finale maschile

13.31 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, sbarra

13.35 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Australia vs Giappone

14.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

14.00 EQUITAZIONE – Salto ostacoli individuale, qualificazioni

14.20 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, corpo libero femminile

14.30 BADMINTON – Singolare maschile, finale per il bronzo

15.00 LOTTA – Greco-romana 60 kg, ottavi di finale

15.00 LOTTA – Greco-romana 130 kg, ottavi di finale

15.00 LOTTA – Libera femminile 68 kg, ottavi di finale

15.00 TENNISTAVOLO – Gare a squadre maschile/femminile, ottavi di finale

15.00 TIRO A VOLO – Skeet a squadre miste, finale

15.00 TUFFI – 10 m femminile, semifinale

15.10 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Grecia vs Italia

15.30 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, quarti di finale

15.40 BADMINTON – Singolare maschile, finale per l’oro

15.52 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, quarti di finale

16.15 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, semifinali

16.20 LOTTA – Greco-romana 60 kg, quarti di finale

16.20 LOTTA – Greco-romana 130 kg, quarti di finale

16.20 LOTTA – Libera femminile 68 kg, quarti di finale

16.28 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, semifinali

16.43 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, small final

16.48 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, small final

16.55 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, finale

17.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

17.00 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, finale

17.00 CICLISMO SU PISTA – Team Sprint femminile, qualifiche

17.00 VOLLEY – Quarto di finale maschile

17.27 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento a squadre maschile, qualifiche

17.30 BASKET 3X3 – Semifinale femminile

17.30 HOCKEY PRATO – Quarto di finale femminile

18.00 BASKET 3X3 – Semifinale maschile

18.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

18.00 CALCIO – Semifinale maschile

18.30 BASKET 3X3 – Semifinale femminile

18.30 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Croazia vs USA

18.55 CICLISMO SU PISTA – Team Sprint femminile, primo round

19.00 ATLETICA – Salto con l’asta maschile, finale

19.00 BASKET 3X3 – Semifinale maschile

19.04 ATLETICA – 3000 siepi maschile, batterie

19.09 CICLISMO SU PISTA – Team Sprint maschile, qualifiche

19.30 NUOTO ARTISTICO – Gara di gruppo, technical routine

19.53 CICLISMO SU PISTA – Team Sprint femminile, finale per il bronzo

19.55 ATLETICA – 200 metri maschile, batterie

19.58 CICLISMO – Team Sprint femminile, finale per l’oro

20.00 HOCKEY PRATO – Quarto di finale femminile

20.00 TENNISTAVOLO – Gare a squadre maschile/femminile, ottavi di finale

20.05 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Francia vs Spagna

20.30 ATLETICA – Lancio del disco femminile, finale

20.45 ATLETICA – 200 metri femminile, semifinali

21.00 BASKET 3X3 – Finale per il bronzo femminile

21.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

21.00 CALCIO – Semifinale maschile

21.00 LOTTA – Greco-romana 60 kg, semifinali

21.00 VOLLEY – Quarto di finale maschile

21.10 ATLETICA – 5000 metri femminile, finale

21.20 LOTTA – Greco-romana 130 kg, semifinali

21.30 BASKET 3X3 – Finale per il bronzo maschile

21.40 LOTTA – Libera femminile 68 kg, semifinali

21.40 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Romania vs Montenegro

21.45 ATLETICA – 800 metri femminile, finale

22.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

22.05 BASKET 3X3 – Finale per l’oro femminile

22.35 BASKET 3X3 – Finale per l’oro maschile

Martedì 6 agosto

Orario da definire VELA – ILCA 6, Medal Race

Orario da definire VELA – ILCA 7, Medal Race

Orario da definire VELA – Kite femminile, regate

Orario da definire VELA – Kite maschile, regate

Orario da definire VELA – 470 mista, regate

Orario da definire VELA – Nacra 17, regate

09.00 VOLLEY – Quarto di finale femminile

09.30 CANOA VELOCITÀ – K4 500 maschile, batterie

09.30 PALLAMANO – Quarto di finale femminile

10.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder&Lead femminile, semifinale boulder

10.00 CANOA VELOCITÀ – K4 500 femminile, batterie

10.00 EQUITAZIONE – Salto ostacoli individuale, finale

10.00 TENNISTAVOLO – Gare a squadre maschile/femminile, ottavi di finale

10.00 TUFFI – 3 m maschile, turno preliminare

10.05 ATLETICA – 1500 metri femminile, batterie

10.20 ATLETICA – Tiro del giavellotto maschile, qualificazioni (gruppo A)

10.30 CANOA VELOCITÀ – C2 500 maschile, batterie

10.50 ATLETICA – 110 ostacoli maschile, ripescaggi

11.00 BASKET – Quarti di finale maschile

11.30 CANOA VELOCITÀ – C2 500 femminile, batterie

11.00 LOTTA – Greco-romana 60 kg, ripescaggi

11.00 LOTTA – Libera femminile 68 kg, ripescaggi

11.00 LOTTA – Greco-romana 130 kg, ripescaggi

11.15 ATLETICA – Salto in lungo femminile, qualificazioni

11.20 ATLETICA – 400 metri femminile, ripescaggi

11.30 CANOA VELOCITÀ – K2 500 maschile, batterie

11.30 LOTTA – Greco-romana 77 kg, ottavi di finale

11.30 LOTTA – Libera femminile 50 kg, ottavi di finale

11.30 LOTTA – Greco-romana 97 kg, ottavi di finale

11.50 ATLETICA – Tiro del giavellotto maschile, qualificazioni (gruppo B)

12.00 ATLETICA – 400 ostacoli maschile, ripescaggi

12.10 CANOA VELOCITÀ – K2 500 femminile, batterie

12.30 ATLETICA – 200 metri maschile, ripescaggi

12.30 SKATEBOARD – Park femminile, preliminari

12.50 LOTTA – Greco-romana 77 kg, quarti di finale

12.50 LOTTA – Libera femminile 50 kg, quarti di finale

12.50 LOTTA – Greco-romana 97 kg, quarti di finale

13.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Speed maschile, qualificazioni

13.00 VOLLEY – Quarto di finale femminile

13.10 CANOA VELOCITÀ – K4 500 maschile, quarti di finale

13.20 CANOA VELOCITÀ – C2 500 femminile, quarti di finale

13.30 PALLAMANO – Quarto di finale femminile

13.50 CANOA VELOCITÀ – C2 500 maschile, quarti di finale

14.00 HOCKEY PRATO – Semifinale maschile

14.00 PALLANUOTO – Quarto di finale femminile

14.10 CANOA VELOCITÀ – K2 500 femminile, quarti di finale

14.30 BASKET – Quarti di finale maschile

14.30 CANOA VELOCITÀ – K2 500 maschile, quarti di finale

15.00 TENNISTAVOLO – Gare a squadre maschile/femminile, quarti di finale

15.00 TUFFI – 10 m femminile, finale

15.35 PALLANUOTO – Quarto di finale femminile

17.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale maschile/femminile

17.00 VOLLEY – Quarto di finale femminile

17.30 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento a squadre femminile, qualifiche

17.30 PALLAMANO – Quarto di finale femminile

17.30 SKATEBAORD – Park femminile, preliminari

18.00 BASKET – Quarti di finale maschile

18.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale maschile/femminile

18.00 CALCIO – Semifinale femminile

18.15 LOTTA – Greco-romana 77 kg, semifinali

18.35 LOTTA – Libera femminile 50 kg, semifinali

18.55 LOTTA – Greco-romana 97 kg, semifinali

18.59 CICLISMO SU PISTA – Team Sprint maschile, primo round

19.00 HOCKEY PRATO – Semifinale maschile

19.00 PALLANUOTO – Quarto di finale femminile

19.14 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento a squadre maschile, primo round

19.30 LOTTA – Greco-romana 60 kg, finale per il bronzo

19.30 NUOTO ARTISTICO – Gara di gruppo, free routine

19.35 ATLETICA – 400 metri maschile, semifinali

19.55 LOTTA – Greco-romana 60 kg, finale per l’oro

20.00 ATLETICA – Lancio del martello femminile, finale

20.00 TENNISTAVOLO – Gare a squadre maschile/femminile, quarti di finale

20.02 CICLISMO SU PISTA – Team Sprint maschile, finale per il bronzo

20.05 LOTTA – Greco-romana 130 kg, finale per il bronzo

20.07 ATLETICA – 400 ostacoli femminile, semifinali

20.07 CICLISMO SU PISTA – Team Sprint maschile, finale per l’oro

20.20 ATLETICA – Salto in lungo maschile, finale

20.30 LOTTA – Greco-romana 130 kg, finale per l’oro

20.35 PALLANUOTO – Quarto di finale femminile

20.50 ATLETICA – 1500 metri maschile, finale

20.50 LOTTA – Libera femminile 68 kg, finale per il bronzo

21.00 CALCIO – Semifinale femminile

21.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale maschile/femminile

21.00 VOLLEY – Quarto di finale femminile

21.10 ATLETICA – 3000 siepi femminile, finale

21.15 LOTTA – Libera femminile 68 kg, finale per l’oro

21.30 BASKET – Quarti di finale maschile

21.30 BOXE – 71 kg maschile, semifinali

21.30 PALLAMANO – Quarto di finale femminile

21.40 ATLETICA – 200 metri femminile, finale

21.46 BOXE – 71 kg maschile, semifinali

22.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale maschile/femminile

22.02 BOXE – 50 kg femminile, semifinali

22.18 BOXE – 50 kg femminile, semifinali

22.34 BOXE – 66 kg femminile, semifinali

22.50 BOXE – 66 kg femminile, semifinali

23.06 BOXE – 60 kg femminile, finale

Mercoledì 7 agosto

Orario da definire VELA – Nacra 17, Medal Race

Orario da definire VELA – 470 misto, Medal Race

Orario da definire VELA – Kite maschile, regate

Orario da definire VELA – Kite femminile, regate

07.30 ATLETICA – Marcia a squadre miste

09.00 GOLF – Gara femminile, primo giro

09.00 TAEKWONDO – 49 kg femminile, ottavi di finale

09.10 TAEKWONDO – 58 kg maschile, ottavi di finale

09.30 CANOA VELOCITÀ – K1 500 femminile, batterie

09.30 PALLAMANO – Quarto di finale maschile

10.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder&Lead, semifinale lead

10.00 TENNISTAVOLO – Gare a squadre maschile/femminile, quarti di finale

10.00 TUFFI – 3 m maschile, semifinale

10.05 ATLETICA – Salto in alto maschile, qualificazioni

10.15 ATLETICA – 100 ostacoli, batterie

10.25 ATLETICA – Tiro del giavellotto femminile, qualificazioni (gruppo A)

10.40 CANOA VELOCITÀ – K1 1000 maschile, batterie

11.00 BASKET – Quarti di finale femminile

11.00 LOTTA – Greco-romana 77 kg, ripescaggi

11.00 LOTTA – Libera femminile 50 kg, ripescaggi

11.00 LOTTA – Greco-romana 97 kg, ripescaggi

11.10 ATLETICA – 5000 metri maschile, batterie

11.30 LOTTA – Greco-romana 67 kg, ottavi di finale

11.30 LOTTA – Libera femminile 53 kg, ottavi di finale

11.30 LOTTA – Greco-romana 87 kg, ottavi di finale

11.40 CANOA VELOCITÀ – C1 1000 maschile, batterie

11.50 ATLETICA – Tiro del giavellotto femminile, qualificazioni (gruppo B)

11.55 ATLETICA – 800 metri maschile, batterie

12.28 ARRAMPICATA SPORTIVA – Speed femminile, quarti di finale

12.30 SKATEBOARD – Park maschile, preliminari

12.45 ATLETICA – 1500 metri femminile, ripescaggi

12.45 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, qualifiche

12.46 ARRAMPICATA SPORTIVA – Speed femminile, semifinali

12.50 LOTTA – Greco-romana 67 kg, quarti di finale

12.50 LOTTA – Libera femminile 53 kg, quarti di finale

12.50 LOTTA – Greco-romana 87 kg, quarti di finale

12.55 ARRAMPICATA SPORTIVA – Speed femminile, finali

13.26 CICLISMO SU PISTA – Keirin femminile, primo round

13.30 CANOA VELOCITÀ – K1 500 femminile, quarti di finale

13.30 PALLAMANO – Quarto di finale maschile

13.52 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento a squadre femminile, primo round

14.00 HOCKEY PRATO – Semifinale femminile

14.00 PALLANUOTO – Quarto di finale maschile

14.10 CANOA VELOCITÀ – K1 1000 maschile, quarti di finale

14.30 BASKET – Quarti di finale femminile

14.30 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, 32mi di finale

14.30 TAEKWONDO – 49 kg femminile, quarti di finale

14.40 CANOA VELOCITÀ – C1 1000 maschile, quarti di finale

14.40 TAEKWONDO – 58 kg maschile, quarti di finale

15.00 SOLLEVAMENTO PESI – 61 kg maschile

15.00 TENNISTAVOLO – Gare a squadre maschile/femminile, quarti di finale

15.00 TUFFI – 3 m femminile, turno preliminare

15.10 CICLISMO SU PISTA – Keirin femminile, ripescaggi

15.30 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, ripescaggi 32mi di finale

15.35 PALLANUOTO – Quarto di finale maschile

16.00 VOLLEY – Semifinale maschile

16.11 TAEKWONDO – 49 kg femminile, semifinali

16.24 TAEKWONDO – 58 kg maschile, semifinali

17.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale maschile/femminile

17.30 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, 16mi di finale

17.30 PALLAMANO – Quarto di finale maschile

17.30 SKATEBOARD – Park maschile, finale

18.00 BASKET – Quarti di finale femminile

18.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale maschile/femminile

18.15 LOTTA – Greco-romana 67 kg, semifinali

18.25 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento a squadre maschile, finale per il bronzo

18.33 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento a squadre maschile, finale per l’oro

18.35 LOTTA – Greco-romana 87 kg, semifinali

18.42 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, 16mi di finale ripescaggi

18.50 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento a squadre femminile, finale per il bronzo

18.55 LOTTA – Libera femminile 53 kg, semifinali

18.57 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento a squadre femminile, finale per l’oro

19.00 ATLETICA – Salto con l’asta femminile, finale

19.00 HOCKEY PRATO – Semifinale femminile

19.00 PALLANUOTO – Quarto di finale maschile

19.05 ATLETICA – 110 ostacoli, semifinali

19.15 ATLETICA – Salto triplo maschile, qualificazioni

19.30 LOTTA – Greco-romana 77 kg, finale per il bronzo

19.30 NUOTO ARTISTICO – Gara di gruppo, acrobatic routine

19.30 SOLLEVAMENTO PESI – 49 kg femminile

19.30 TAEKWONDO – 49 kg femminile, ripescaggi

19.35 ATLETICA – 400 ostacoli maschile, semifinali

19.40 TAEKWONDO – 58 kg maschile, ripescaggi

19.38 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, ottavi di finale

19.55 LOTTA – Greco-romana 77 kg, finale per l’oro

20.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile, semifinale 1

20.00 VOLLEY – Semifinale maschile

20.02 ATLETICA – 200 metri maschile, semifinali

20.05 LOTTA – Greco-romana 97 kg, finale per il bronzo

20.14 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, ripescaggi ottavi di finale

20.19 TAEKWONDO – 49 kg femminile, finale per il bronzo 1

20.25 ATLETICA – Lancio del disco maschile, finale

20.30 LOTTA – Greco-romana 97 kg, finale per l’oro

20.35 PALLANUOTO – Quarto di finale maschile

20.35 TAEKWONDO – 58 kg maschile, finale per il bronzo 1

20.45 ATLETICA – 400 metri femminile, semifinali

20.50 LOTTA – Libera femminile 50 kg, finale per il bronzo

20.51 TAEKWONDO – 49 kg femminile, finale per il bronzo 2

21.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale maschile/femminile

21.07 TAEKWONDO – 58 kg maschile, finale per il bronzo 2

21.15 LOTTA – Libera femminile 50 kg, finale per l’oro

21.20 ATLETICA – 400 metri maschile, finale

21.23 TAEKWONDO – 49 kg femminile, finale per l’oro

21.30 BASKET – Quarti di finale femminile

21.30 BOXE – 57 kg femminile, semifinali

21.30 PALLAMANO – Quarto di finale maschile

21.39 TAEKWONDO – 58 kg maschile, finale per l’oro

21.40 ATLETICA – 3000 siepi maschile, finale

21.46 BOXE – 57 kg femminile, semifinali

22.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale maschile/femminile

22.02 BOXE – +92 kg maschile, semifinali

22.18 BOXE – +92 kg maschile, semifinali

22.34 BOXE – 63,5 kg maschile, finale

22.51 BOXE – 80 kg maschile, finale

Giovedì 8 agosto

Orario da definire VELA – Kite maschile, semifinali e finali

Orario da definire VELA – Kite femminile, semifinali e finali

07.30 NUOTO DI FONDO – 10 km femminile

09.00 GOLF – Gara femminile, secondo giro

09.00 TAEKWONDO – 68 kg maschile, ottavi di finale

09.10 TAEKWONDO – 57 kg femminile, ottavi di finale

10.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder&Lead femminile, semifinale lead

10.00 GINNASTICA RITMICA – Concorso generale individuale, qualificazioni (prima parte)

10.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile, semifinale 2

10.00 TUFFI – 3 m femminile, semifinale

10.05 ATLETICA – Eptathlon, 100 ostacoli

10.25 ATLETICA – Getto del peso femminile, qualificazioni

10.30 CANOA VELOCITÀ – C1 200 femminile, batterie

10.35 ATLETICA – 100 ostacoli, ripescaggi

11.00 PENTATHLON – Ranking round scherma maschile

11.00 LOTTA – Greco-romana 67 kg, ripescaggi

11.00 LOTTA – Libera femminile 53 kg, ripescaggi

11.00 LOTTA – Greco-romana 87 kg, ripescaggi

11.05 ATLETICA – Eptathlon, salto in alto

11.10 ATLETICA – 4×100 femminile, batterie

11.20 CANOA VELOCITÀ – C2 500 maschile, semifinali

11.30 LOTTA – Libera maschile 57 kg, ottavi di finale

11.30 LOTTA – Libera femminile 57 kg, ottavi di finale

11.30 LOTTA – Libera maschile 86 kg, ottavi di finale

11.35 ATLETICA – 4×100 maschile, batterie

11.40 CANOA VELOCITÀ – K4 500 femminile, semifinali

11.50 CANOA VELOCITÀ – K4 500 maschile, semifinali

12.00 ATLETICA – 800 metri maschile, ripescaggi

12.28 ARRAMPICATA SPORTIVA – Speed maschile, quarti di finale

12.40 CANOA VELOCITÀ – C1 200 femminile, quarti di finale

12.46 ARRAMPICATA SPORTIVA – Speed maschile, semifinali

12.50 LOTTA – Libera maschile 57 kg, quarti di finale

12.50 LOTTA – Libera femminile 57 kg, quarti di finale

12.50 LOTTA – Libera maschile 86 kg, quarti di finale

12.55 ARRAMPICATA SPORTIVA – Speed maschile, finali

13.30 CANOA VELOCITÀ – C2 500 maschile, finale

13.40 CANOA VELOCITÀ – K4 500 femminile, finale

13.50 CANOA VELOCITÀ – K4 500 maschile, finale

14.00 HOCKEY PRATO – Finale per il bronzo maschile

14.30 PENTATHLON – Ranking round scherma femminile

14.30 TAEKWONDO – 68 kg maschile, ottavi di finale

14.35 PALLANUOTO – Semifinale femminile

14.40 TAEKWONDO – 57 kg femminile, quarti di finale

15.00 GINNASTICA RITMICA – Concorso generale individuale, qualificazioni (seconda parte)

15.00 SOLLEVAMENTO PESI – 59 kg femminile

15.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre femminile, semifinale 1

15.00 TUFFI – 3 m maschile, finale

16.00 VOLLEY – Semifinale femminile

16.11 TAEKWONDO – 68 kg maschile, semifinali

16.24 TAEKWONDO – 57 kg femminile, semifinali

16.30 PALLAMANO – Semifinale femminile

17.00 BEACH VOLLEY – Semifinali maschile/femminile

17.00 CALCIO – Finale per il bronzo maschile

17.00 CICLISMO SU PISTA – Omnium maschile, Scratch

17.18 CICLISMO SU PISTA – Keirin femminile, quarti di finale

17.30 BASKET – Semifinale maschile

17.38 CICLISMO SU PISTA – Omnium maschile, Tempo Race

18.00 BEACH VOLLEY – Semifinali maschile/femminile

18.01 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, quarti di finale: gara-1

18.15 CICLISMO SU PISTA – Keirin femminile, semifinali

18.15 LOTTA – Libera maschile 57 kg, semifinali

18.25 CICLISMO SU PISTA – Omnium maschile, Elimination Race

18.35 LOTTA – Libera maschile 86 kg, semifinali

18.45 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, quarti di finale: gara-2

18.55 LOTTA – Libera femminile 57 kg, semifinali

19.00 HOCKEY PRATO – Finale per l’oro maschile

19.11 CICLISMO SU PISTA – Keirin femminile, finale

19.18 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, quarti di finale: eventuale decider

19.27 CICLISMO SU PISTA – Omnium maschile, corsa a punti

19.30 LOTTA – Greco-romana 67 kg, finale per il bronzo

19.30 SOLLEVAMENTO PESI – 73 kg maschile

19.30 TAEKWONDO – 68 kg maschile, ripescaggi

19.35 ATLETICA – 1500 metri femminile, semifinali

19.35 ATLETICA – Eptathlon, getto del peso

19.35 PALLANUOTO – Semifinale femminile

19.40 TAEKWONDO – 57 kg femminile, ripescaggi

19.55 LOTTA – Greco-romana 67 kg, finale per l’oro

20.00 ATLETICA – Salto in lungo femminile, finale

20.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre femminile, semifinale 2

20.00 VOLLEY – Semifinale femminile

20.05 LOTTA – Greco-romana 87 kg, finale per il bronzo

20.19 TAEKWONDO – 68 kg maschile, finale per il bronzo 1

20.25 ATLETICA – Tiro del giavellotto maschile, finale

20.30 ATLETICA – 200 metri maschile, finale

20.30 LOTTA – Greco-romana 87kg, finale per l’oro

20.35 TAEKWONDO – 57 kg femminile, finale per il bronzo 1

20.50 LOTTA – Libera femminile 53 kg, finale per il bronzo

20.51 TAEKWONDO – 68 kg maschile, finale per il bronzo 2

20.55 ATLETICA – Eptathlon, 200 metri

21.00 BASKET – Semifinale maschile

21.00 BEACH VOLLEY – Semifinali maschile/femminile

21.07 TAEKWONDO – 57 kg femminile, finale per il bronzo 2

21.15 LOTTA – Libera femminile 53 kg, finale per l’oro

21.23 TAEKWONDO – 68 kg maschile, finale per l’oro

21.25 ATLETICA – 400 ostacoli femminile, finale

21.30 BOXE – 57 kg maschile, semifinali

21.30 PALLAMANO – Semifinale femminile

21.39 TAEKWONDO – 57 kg femminile, finale per l’oro

21.45 ATLETICA – 110 ostacoli, finale

21.46 BOXE – 57 kg maschile, semifinali

22.00 BEACH VOLLEY – Semifinali maschile/femminile

22.02 BOXE – 57 kg femminile, semifinali

22.18 BOXE – 57 kg femminile, semifinali

22.34 BOXE – 51 kg maschile, finale

22.51 BOXE – 54 kg femminile, finale

Venerdì 9 agosto

07.30 NUOTO DI FONDO – 10 km maschile

09.00 GOLF – Gara femminile, terzo giro

09.00 TAEKWONDO – 67 kg femminile, ottavi di finale

09.10 TAEKWONDO – 80 kg maschile, ottavi di finale

10.00 GINNASTICA RITMICA – Concorso generale a squadre, qualificazioni (prima parte)

10.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile, finale per il bronzo

10.00 TUFFI – 10 m maschile, turno preliminare

10.05 ATLETICA – Eptathlon, salto in lungo

10.15 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder&Lead maschile, finale boulder

10.30 CANOA VELOCITÀ – C2 500 femminile, semifinali

10.40 ATLETICA – 4×400 femminile, batterie

10.50 CANOA VELOCITÀ – K2 500 femminile, semifinali

11.00 LOTTA – Libera maschile 57 kg, ripescaggi

11.00 LOTTA – Libera femminile 57 kg, ripescaggi

11.00 LOTTA – Libera maschile 86 kg, ripescaggi

11.05 ATLETICA – 4×400 maschile, batterie

11.10 CANOA VELOCITÀ – K2 500 maschile, semifinali

11.15 GINNASTICA RITMICA – Concorso generale a squadre, qualificazioni (seconda parte)

11.20 ATLETICA – Eptathlon, tiro del giavellotto (gruppo A)

11.30 ATLETICA – 800 metri maschile, semifinali

11.30 CANOA VELOCITÀ – C1 1000 maschile, semifinali

11.30 LOTTA – Libera maschile 74 kg, ottavi di finale

11.30 LOTTA – Libera femminile 62 kg, ottavi di finale

11.30 LOTTA – Libera maschile 125 kg, ottavi di finale

12.05 ATLETICA – 100 ostacoli, semifinali

12.28 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder&Lead maschile, finale lead

12.30 ATLETICA – Eptathlon, tiro del giavellotto (gruppo B)

12.50 CANOA VELOCITÀ – C2 500 femminile, finale

12.50 LOTTA – Libera maschile 74 kg, quarti di finale

12.50 LOTTA – Libera femminile 62 kg, quarti di finale

12.50 LOTTA – Libera maschile 125 kg, quarti di finale

13.00 PENTATHLON – Semifinale maschile A, equitazione

13.10 CANOA VELOCITÀ – K2 500 femminile, finale

13.30 CANOA VELOCITÀ – K2 500 maschile, finale

13.40 PENTATHLON – Semifinale maschile A, bonus round scherma

13.50 CANOA VELOCITÀ – C1 1000 maschile, finale

14.00 CICLISMO SU PISTA – Sprint femminile, qualifiche

14.00 HOCKEY PRATO – Finale per il bronzo femminile

14.10 PENTATHLON – Semifinale maschile A, 200 stile libero

14.30 GINNASTICA RITMICA – Concorso generale individuale, finale

14.30 TAEKWONDO – 67 kg femminile, quarti di finale

14.35 PALLANUOTO – Semifinale maschile

14.40 PENTATHLON – Semifinale maschile B, laser run

14.40 TAEKWONDO – 80 kg maschile, quarti di finale

14.41 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, semifinali: gara-1

14.48 CICLISMO SU PISTA – Sprint femminile, 32mi di finale

15.00 CALCIO – Finale per il bronzo maschile

15.00 SOLLEVAMENTO PESI – 89 kg maschile

15.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile, finale per l’oro

15.00 TUFFI – 3 m femminile, finale

15.29 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, semifinali: gara-2

15.38 CICLISMO SU PISTA – Sprint femminile, ripescaggi 32mi di finale

15.52 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, semifinali: eventuali decider

16.00 BREAK DANCE – B-Girls, round robin

16.00 VOLLEY – Finale per il bronzo maschile

16.11 TAEKWONDO – 67 kg femminile, semifinali

16.24 TAEKWONDO – 80 kg maschile, semifinali

16.30 PALLAMANO – Semifinale maschile

17.00 PENTATHLON – Semifinale maschile B, equitazione

17.30 BASKET – Semifinale femminile

17.40 PENTATHLON – Semifinale maschile B, bonus round scherma

18.00 CALCIO – Finale per l’oro maschile

18.00 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, finale: gara-1

18.09 CICLISMO SU PISTA – Madison femminile

18.10 PENTATHLON – Semifinale maschile B, 200 stile libero

18.15 LOTTA – Libera maschile 74 kg, semifinali

18.35 LOTTA – Libera femminile 62 kg, semifinali

18.40 PENTATHLON – Semifinale maschile B, laser run

18.55 LOTTA – Libera maschile 125 kg, semifinali

19.02 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, finale: gara-2

19.10 CICLISMO SU PISTA – Sprint femminile, 16mi di finale

19.30 ATLETICA – 4×100 femminile, finale

19.30 LOTTA – Libera maschile 57 kg, finale per il bronzo

19.30 NUOTO ARTISTICO – Duetto, technical routine

19.30 SOLLEVAMENTO PESI – 71 kg femminile

19.30 TAEKWONDO – 67 kg femminile, ripescaggi

19.35 PALLANUOTO – Semifinale maschile

19.38 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, finale: eventuale decider

19.40 ATLETICA – Getto del peso femminile, finale

19.40 TAEKWONDO – 80 kg maschile, ripescaggi

19.45 ATLETICA – 4×100 maschile, finale

19.55 LOTTA – Libera maschile 57 kg, finale per l’oro

19.58 CICLISMO SU PISTA – Sprint femminile, ripescaggi 16mi di finale

20.00 ATLETICA – 400 metri femminile, finale

20.00 BREAK DANCE – B Girls, quarti di finale

20.00 HOCKEY PRATO – Finale per l’oro femminile

20.05 LOTTA – Libera maschile 86 kg, finale per il bronzo

20.10 ATLETICA – Salto triplo maschile, finale

20.15 ATLETICA – Eptathlon, 800 metri

20.19 TAEKWONDO – 67 kg femminile, finale per il bronzo 1

20.30 LOTTA – Libera maschile 86 kg, finale per l’oro

20.35 TAEKWONDO – 80 kg maschile, finale per il bronzo 1

20.45 BREAK DANCE – B Girls, semifinali

20.50 LOTTA – Libera femminile 57 kg, finale per il bronzo

20.51 TAEKWONDO – 67 kg femminile, finale per il bronzo 2

20.55 ATLETICA – 10.000 metri femminile, finale

21.00 BASKET – Semifinale femminile

21.00 BEACH VOLLEY – Finale per il bronzo femminile

21.07 TAEKWONDO – 80 kg maschile, finale per il bronzo 2

21.14 BREAK DANCE – B Girls, finale per il bronzo

21.15 LOTTA – Libera femminile 57 kg, finale per l’oro

21.23 BREAK DANCE – B Girls, finale per l’oro

21.23 TAEKWONDO – 67 kg femminile, finale per l’oro

21.30 BOXE – 71 kg maschile, finale

21.30 PALLAMANO – Semifinale maschile

21.30 TAEKWONDO – 80 kg maschile, finale per l’oro

21.45 ATLETICA – 400 ostacoli maschile, finale

21.47 BOXE – 50 kg femminile, finale

22.30 BEACH VOLLEY – Finale per l’oro femminile

22.34 BOXE – 92 kg maschile, finale

22.51 BOXE – 66 kg femminile, finale

Sabato 10 agosto

08.00 ATLETICA – Maratona maschile

09.00 GOLF – Gara femminile, quarto giro

09.00 TAEKWONDO – +80 kg maschile, ottavi di finale

09.10 TAEKWONDO – +67 kg femminile, ottavi di finale

09.30 PENTATHLON – Semifinale femminile A, equitazione

10.00 PALLAMANO – Finale per il bronzo femminile

10.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre femminile, finale per il bronzo

10.00 TUFFI – 10 m maschile, semifinale

10.10 PENTATHLON – Semifinale femminile A, bonus round scherma

10.15 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder&Lead femminile, finale boulder

10.30 CANOA VELOCITÀ – K1 500 femminile, semifinali

10.35 PALLANUOTO – Finale per il bronzo femminile

10.40 PENTATHLON – Semifinale femminile A, 200 stile libero

11.00 BASKET – Finale per il bronzo maschile

11.00 LOTTA – Libera maschile 74 kg, ripescaggi

11.00 LOTTA – Libera femminile 62 kg, ripescaggi

11.00 LOTTA – Libera maschile 125 kg, ripescaggi

11.10 CANOA VELOCITÀ – K1 1000 maschile, semifinali

11.10 PENTATHLON – Semifinale femminile A, laser run

11.30 LOTTA – Libera maschile 65 kg, ottavi di finale

11.30 LOTTA – Libera femminile 76 kg, ottavi di finale

11.30 LOTTA – Libera maschile 97 kg, ottavi di finale

11.30 SOLLEVAMENTO PESI – 102 kg maschile

11.40 CANOA VELOCITÀ – C1 200 femminile, semifinali

12.28 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder&Lead femminile, finale lead

12.50 LOTTA – Libera maschile 65 kg, quarti di finale

12.50 LOTTA – Libera femminile 76 kg, quarti di finale

12.50 LOTTA – Libera maschile 97 kg, quarti di finale

13.00 CANOA VELOCITÀ – K1 500 femminile, finale

13.00 VOLLEY – Finale per l’oro maschile

13.20 CANOA VELOCITÀ – K1 1000 maschile, finale

13.30 PENTATHLON – Semifinale femminile B, equitazione

13.50 CANOA VELOCITÀ – C1 200 femminile, finale

14.00 GINNASTICA RITMICA – Concorso generale a squadre, finale

14.10 PENTATHLON – Semifinale femminile B, bonus round scherma

14.30 TAEKWONDO – +80 kg maschile, quarti di finale

14.40 TAEKWONDO – +67 kg femminile, quarti di finale

14.40 PENTATHLON – Semifinale femminile B, 200 stile libero

15.00 PALLAMANO – Finale per l’oro femminile

15.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre femminile, finale per l’oro

15.00 TUFFI – 10 m maschile, finale

15.10 PENTATHLON – Semifinale femminile B, laser run

15.35 PALLANUOTO – Finale per l’oro femminile

16.00 BREAK DANCE – B Boys, round robin

16.00 SOLLEVAMENTO PESI – 81 kg femminile

16.11 TAEKWONDO – +80 kg maschile, semifinali

16.24 TAEKWONDO – +67 kg femminile, semifinali

17.00 CALCIO – Finale per l’oro femminile

17.00 CICLISMO SU PISTA – Sprint femminile, ottavi di finale

17.15 VOLLEY – Finale per il bronzo femminile

17.19 CICLISMO SU PISTA – Keirin maschile, primo round

17.30 PENTATHLON – Finale maschile, equitazione

17.50 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, ripescaggi ottavi di finale

17.59 CICLISMO SU PISTA – Madison maschile

18.10 PENTATHLON – Finale maschile, bonus round scherma

18.15 LOTTA – Libera maschile 65 kg, semifinali

18.35 LOTTA – Libera maschile 97 kg, semifinali

18.40 PENTATHLON – Finale maschile, 200 stile libero

18.55 LOTTA – Libera femminile 76 kg, semifinali

19.07 CICLISMO SU PISTA – Sprint femminile, quarti di finale: gara-1

19.10 ATLETICA – Salto in alto maschile, finale

19.10 PENTATHLON – Finale maschile, laser run

19.21 CICLISMO SU PISTA – Keirin maschile, ripescaggi

19.25 ATLETICA – 800 metri maschile, finale

19.30 LOTTA – Libera 74 kg, finale per il bronzo

19.30 NUOTO ARTISTICO – Duetto, free routine

19.30 TAEKWONDO – +80 kg maschile, ripescaggi

19.40 TAEKWONDO – +67 kg femminile, ripescaggi

19.40 ATLETICA – Tiro del giavellotto femminile, finale

19.45 ATLETICA – 100 ostacoli, finale

19.49 CICLISMO SU PISTA – Sprint femminile, quarti di finale: gara-2

19.55 LOTTA – Libera 74 kg, finale per l’oro

20.00 ATLETICA – 5.000 metri maschile, finale

20.00 BREAK DANCE – B Boys, quarti di finale

20.05 LOTTA – Libera maschile 125 kg, finale per il bronzo

20.14 CICLISMO SU PISTA – Sprint femminile, quarti di finale: eventuali decider

20.19 TAEKWONDO – +80 kg maschile, finale per il bronzo 1

20.25 ATLETICA – 1500 metri femminile, finale

20.30 LOTTA – Libera maschile 125 kg, finale per l’oro

20.30 SOLLEVAMENTO PESI – +102 kg maschile

20.35 TAEKWONDO – +67 kg femminile, finale per il bronzo 1

20.45 BREAK DANCE – B Boys, semifinali

20.50 LOTTA – Libera femminile 62 kg, finale per il bronzo

20.51 TAEKWONDO – +80 kg maschile, finale per il bronzo 2

21.00 BEACH VOLLEY – Finale per il bronzo maschile

21.07 TAEKWONDO – +67 kg femminile, finale per il bronzo 2

21.12 ATLETICA – 4×400 maschile, finale

21.14 BREAK DANCE – B Boys, finale per il bronzo

21.15 LOTTA – Libera femminile 62 kg, finale per l’oro

21.22 ATLETICA – 4×400 femminile, finale

21.23 BREAK DANCE – B Boys, finale per l’oro

21.23 TAEKWONDO – +80 kg, finale per l’oro

21.30 BASKET – Finale per l’oro maschile

21.30 BOXE – 57 kg femminile, finale

21.39 TAEKWONDO – +67 kg, finale per l’oro

21.47 BOXE – 57 kg maschile, finale

22.30 BEACH VOLLEY – Finale per l’oro maschile

22.34 BOXE – 75 kg femminile, finale

22.51 BOXE – +92 kg maschile, finale

Domenica 11 agosto

08.00 ATLETICA – Maratona femminile

09.00 PALLAMANO – Finale per il bronzo maschile

11.00 CICLISMO SU PISTA – Omnium femminile, Scratch

11.00 LOTTA – Libera maschile 65 kg, ripescaggi

11.00 LOTTA – Libera femminile 76 kg, ripescaggi

11.00 LOTTA – Libera maschile 97 kg, ripescaggi

11.00 PENTATHLON – Finale femminile, equitazione

11.22 CICLISMO SU PISTA – Sprint femminile, semifinali: gara-1

11.29 CICLISMO SU PISTA – Keirin maschile, quarti di finale

11.30 BASKET – Finale per il bronzo femminile

11.30 SOLLEVAMENTO PESI – +81 kg femminile

11.40 PENTATHLON – Finale femminile, bonus round scherma

11.50 CICLISMO SU PISTA – Sprint femminile, semifinali: gara-2

11.57 CICLISMO SU PISTA – Omnium femminile, Tempo Race

12.00 LOTTA – Libera maschile 65 kg, finale per il bronzo

12.10 PENTATHLON – Finale femminile, 200 stile libero

12.18 CICLISMO SU PISTA – Sprint femminile, semifinali: eventuali decider

12.25 LOTTA Libera maschile 65 kg, finale per l’oro

12.29 CICLISMO SU PISTA – Keirin maschile, semifinali

12.35 LOTTA – Libera maschile 97 kg, finale per il bronzo

12.40 PENTATHLON – Finale femminile, laser run

12.45 CICLISMO SU PISTA – Sprint femminile, finale: gara-1

12.53 CICLISMO SU PISTA – Omnium femminile, Elimination Race

13.00 LOTTA – Libera maschile 97 kg, finale per l’oro

13.00 VOLLEY – Finale per l’oro femminile

13.15 CICLISMO SU PISTA – Sprint femminile, finale: gara-2

13.20 LOTTA – Libera femminile 76 kg, finale per il bronzo

13.30 PALLAMANO – Finale per l’oro maschile

13.32 CICLISMO SU PISTA – Keirin maschile, finale

13.44 CICLISMO SU PISTA – Sprint femminile, finale: eventuale decider

13.45 LOTTA – Libera femminile 76 kg, finale per l’oro

13.56 CICLISMO SU PISTA – Omnium femminile, corsa a punti

14.00 PALLANUOTO – Finale per l’oro maschile

15.30 BASKET – Finale per l’oro femminile

Orario da definire CERIMONIA DI CHIUSURA