Paolini-Vekic oggi in tv, Wimbledon 2024: orario, canale, programma, streaming

Oggi, a partire dalle 14.30, Jasmine Paolini sarà nuovamente protagonista sui prati di Wimbledon per affrontare la croata Donna Vekic nella prima semifinale dei Championships 2024. La toscana, autrice finora di un percorso straordinario, non vuol fermarsi e ha nel mirino l’approdo alla seconda Finale Slam consecutiva.

Una crescita esponenziale quella di Jasmine che, prima di questa stagione, non aveva mai vinto neanche una partita sull’erba. Un percorso nel quale Renzo Furlan ha saputo plasmare una ragazza che a 28 anni ha trovato la sua maturazione e ora è pronta a giocarsi le proprie chance per essere nella Finale del Major più ambito che ci sia.

Il tennis espresso nella partita contro Emma Navarro è stato straordinario. Vincenti da tutte le parti, venendo a rete con grande sicurezza e con attacchi in controtempo costanti. Una prestazione perfetta. Vedremo se contro Vekic la nostra portacolori saprà replicare, al cospetto di una giocatrice che conosce bene e contro cui è in vantaggio 2-1 se si considerano i precedenti.

La partita tra Jasmine Paolini e Donna Vekic, semifinale del torneo di Wimbledon 2024, aprirà quest’oggi il programma sul campo centrale a partire dalle 14:30 italiane e sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

PAOLINI-VEKIC OGGI SEMIFINALE WIMBLEDON 2024

Giovedì 11 luglio

CENTRE COURT – Ore 14:30 italiane

1. Donna Vekic (CRO) v Jasmine Paolini (ITA) [7]

2. Barbora Krejcikova (CZE) [31] v Elena Rybakina (KAZ) [4]

PROGRAMMA PAOLINI-VEKIC SEMIFINALE WIMBLEDON 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 4K (213)

Diretta testuale: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport