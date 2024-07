Pallanuoto, Settebello sconfitto di misura dalla Croazia nell’ultimo incontro della Sardinia Cup 2024

Si chiude con una sconfitta di misura per il Settebello la Sardinia Cup 2024 di pallanuoto: l’Italia cede alla Croazia, che si impone per 9-8 e conquista il secondo posto nella manifestazione alle spalle della Spagna, vittoriosa quest’oggi anche contro la Grecia, dominata con un netto 16-9.

Nel primo quarto Marinic Kragic sblocca la contesa su rigore, ma l’Italia ha la forza di ribaltare il punteggio con le reti di Presciutti in superiorità e Di Fulvio su rigore. Kharkov, a uomini pari, sigla il 2-2. Nella seconda frazione Fatovic dà subito il vantaggio ai croati, poi si segna solo in 6 contro 5: pari di Velotto, nuova rete croata con Jokovic ed altro pareggio azzurro con Iocchi Gratta, che sancisce il 4-4 a metà gara.

Nel terzo periodo Gianazza riporta in vantaggio l’Italia, ma i balcanici rovesciano ancora una volta le sorti dell’incontro con le marcature di Jokovic, che nel giro di un minuto porta la Croazia in vantaggio sul 6-5. Di Fulvio trova l’ennesimo pareggio della serata, ma ancora Jokovic sigla il 7-6. Nell’ultimo quarto Fatovic firma il primo +2 della serata, Gianazza accorcia, ma Zuvela griffa il 9-7. Fondelli trova la rete del definitivo 8-9 a 27″ dalla sirena e l’Italia non ha poi l’occasione per cercare il pareggio.

TABELLINO

CROAZIA-ITALIA 9-8

Croazia: Bijac, Buric, Fatovic 2, Krapic, Jokovic 4, Bukic, Vukicevic, Zuvela 1, Marinic Kragic 1 (rig.), Vrlic, Biljaka, Kharkov 1, Popadic. All.: Tucak.

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 2 (1 rig.), Condemi, Gianazza 2, Fondelli 1, Velotto 1, Renzuto Iodice, Echenique, Presciutti 1, Bruni, Di Somma, Iocchi Gratta 1, Nicosia. All.: Campagna.

Arbitri: Boudramis (Grecia) e Gomez Pordomingo (Spagna).

Note – Parziali: 2-2, 2-2, 3-2, 2-2. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Croazia 4/9 + un rigore e Italia 3/10 + 2 rigori. Bijac (C) para un rigore a Condemi a 3″08 del terzo tempo sul risultato di 5-5. Renzuto Iodice (I) esce per infortunio (colpo al costato) nel secondo tempo. Nicosia (I) subentra a Del Lungo a 1″12 del terzo tempo. Ammonito il tecnico Tucak (C) per proteste nel quarto tempo. In tribuna per l’Italia: Alesiani, Cannella, Cassia, Dolce, Damonte, Marziali e Massaro. Spettatori: 900 circa.

RISULTATI E CLASSIFICA FINALE SARDINIA CUP 2024

Giovedì 4 luglio

18:45 Croazia-Spagna 11-12 (3-4, 3-3, 1-2, 4-3)

20:50 Italia-Grecia 13-12 (4-2, 1-4, 4-3, 4-3)

Venerdì 5 luglio

18:45 Grecia-Croazia 7-8 (0-3, 2-0, 3-1, 2-4)

20:50 Spagna-Italia 10-5 (2-1, 2-1, 3-2, 3-1)

Sabato 6 luglio

18:45 Grecia-Spagna 9-16 (3-6, 2-2, 2-3, 2-5)

20:50 Croazia-Italia 9-8 (2-2, 2-2, 3-2, 2-2)

Classifica

Spagna 9

Croazia 6

Italia 3

Grecia 0