Pallanuoto, Olimpiadi Parigi 2024: le favorite. Almeno sei candidate al titolo

Domenica 28 luglio inizierà per quanto riguarda la pallanuoto maschile il torneo delle Olimpiadi di Parigi 2024. Forse mai come in questa edizione l’equilibrio regna sovrano nell’appuntamento a Cinque Cerchi e dunque lo spettacolo previsto è veramente unico, con almeno sei candidate alla medaglia d’oro. Ovviamente, come ci ha insegnato questa disciplina, la sfida sarà tutta nel Vecchio Continente: le medaglie difficilmente prenderanno una strada diversa rispetto a quella europea.

Due compagini partono un piccolo gradino sopra tutte le altre: stiamo parlando dell’Ungheria, campionessa mondiale a Fukuoka nel 2023, e la Spagna, trionfatrice iridata a Budapest nel 2022 e oro europeo quest’anno a Zagabria. Subito dietro però c’è l’Italia di Sandro Campagna: la squadra azzurra nelle manifestazioni importanti ha sempre fatto capire che è al livello delle migliori della classe, che il trionfo non arrivi proprio in occasione della manifestazione olimpica?

Andando a scendere tra i favori del pronostico non si possono non annoverare Croazia e Grecia: i croati hanno trionfato a Doha nell’edizione dei Mondiali di quest’anno, mentre gli ellenici hanno colto l’argento ai Mondiali del 2023 proprio alle spalle dell’Ungheria. Due formazioni che, in ogni caso, hanno le carte in regola per mettere in difficoltà le big. E la Serbia? Periodo di rivoluzione per i campioni olimpici uscenti, che hanno cambiato diversi giocatori in rosa: mai sottovalutare una compagine di questa caratura, anche se parte non da favorita ma da outsider.