Pallanuoto, l’Italia affronta Ungheria e Giappone nelle ultime amichevoli prima delle Olimpiadi

Il Settebello, così come il Setterosa, dopo gli ultimi tornei all’estero è tornato in Italia per rifinire la preparazione in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024: la Nazionale italiana di pallanuoto maschile sarà in raduno a Siracusa fino a domenica 21 luglio con Ungheria e Giappone.

La piscina “Caldarella” di Siracusa, dunque, sarà teatro delle ultime due amichevoli ufficiali dell’Italia prima della partenza per i Giochi di Parigi 2024: gli azzurri affronteranno l’Ungheria venerdì 19 luglio alle ore 20.45, mentre la sfida col Giappone è prevista per sabato 20 luglio alle ore 19.45.

Nella città aretusea il Settebello che scenderà in acqua in questi due incontri sarà ovviamente il medesimo che giocherà a Parigi, con l’aggiunta di Francesco Cassia, padrone di casa in quanto giocatore dell’Ortigia, aggregato alla Nazionale durante l’ultima fase della preparazione.

I 13 convocati dell’Italia per i Giochi sono: Tommaso Gianazza, Vincenzo Renzuto Iodice, Alessandro Velotto, Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti ed Edoardo Di Somma.