Pallanuoto femminile, Olimpiadi Parigi 2024: il girone dell’Italia ai raggi X. Tutte le avversarie

Tutto pronto al debutto per la Nazionale italiana di pallanuoto al femminile nei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Tra tre giorni la cerimonia d’apertura in terra transalpina, sabato 27 si scende già in acqua con le ragazze di Carlo Silipo che tornano nell’appuntamento a Cinque Cerchi dopo la clamorosa mancata qualificazione di Tokyo.

Il Setterosa è inserito nel Gruppo A (ricordiamo che a passare il turno sono quattro squadre per ognuno dei due raggruppamenti): obiettivo ovviamente trovare una delle prime posizioni per non trovare un avversario ostico ai quarti di finale.

Subito avversari di grandissimo valore per la squadra azzurra. Su tutte ovviamente gli Stati Uniti, favoritissime per il titolo: ricordiamo che Palmieri e compagni sconfissero le campionesse olimpiche lo scorso anno ai Mondiali di Fukuoka, ma qui ovviamente sarà tutta un’altra storia.

Con le americane che appaiono un passo avanti a tutte le altre, l’Italia proverà a giocarsi la seconda piazza con rivali europee come Spagna, argento olimpico in carica e bronzo iridato, e la Grecia, bronzo europeo proprio battendo le azzurre nella finalina. Sulla carta invece il fanalino di coda sarà la Francia padrona di casa.