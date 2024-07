Pallanuoto femminile, Italia battuta dall’Australia nel primo incontro del Torneo di Rotterdam

Arriva una sconfitta per il Setterosa nel match d’esordio del 6 Nazioni “Trofeo di Rotterdam”, torneo scattato quest’oggi nei Paesi Bassi, che vedrà la Nazionale italiana di pallanuoto femminile protagonista fino a venerdì, giorno dedicato alle finali.

Nel primo turno l’Italia è stata battuta dall’Australia, con le oceaniche che si sono imposte per 9-7: per il Setterosa sono andate a segno Cocchiere e Marletta con una doppietta e Galardi, Palmieri e Bettini con una marcatura singola. Negli altri incontri odierni Grecia-Francia 13-9 e Paesi Bassi-Spagna 11-12.

Il Setterosa sceso in acqua nella città neerlandese è quello che è stato convocato per le Olimpiadi, con l’aggiunta di Morena Leone, aggregata alla squadra: la seconda sfida con la Spagna è in programma mercoledì 10 alle 17.15, infine il match con la Grecia è previsto giovedì 11 alle 15.30.

A seconda dei punti raccolti nei tre match, poi, le azzurre giocheranno una delle tre finali previste per venerdì 12. Al termine del torneo il Setterosa tornerà in Italia e si sposterà a Napoli, dove concluderà la preparazione con la sfida al Canada di sabato 20 alle ore 18.45, ultima amichevole prima dei Giochi.

CALENDARIO E RISULTATI DEL TORNEO DI ROTTERDAM

Martedì 9 luglio

Australia-Italia 9-7

Grecia-Francia 13-9

Olanda-Spagna 11-12

Mercoledì 10 luglio

15:30 Grecia-Australia

17:15 Italia-Spagna

19:00 Olanda-Francia

Giovedì 11 luglio

15:30 Grecia-Italia

17:15 Spagna-Francia

19:00 Olanda-Australia

Venerdì 12 luglio

15:30 Finale 5° posto

17:15 Finale 3° posto

19:00 Finale 1° posto