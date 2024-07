Pallanuoto femminile, il Setterosa batte la Grecia e giocherà per il 3° posto nel Torneo di Rotterdam

Prima vittoria per il Setterosa nel Torneo di Rotterdam di pallanuoto femminile: l’Italia del CT Carlo Silipo, dopo essere stata sconfitta dall’Australia all’esordio e dalla Spagna nella seconda giornata, nell’ultimo turno della fase a gironi batte la Grecia per 11-5 e scavalca le elleniche in classifica, grazie ad una miglior differenza reti generale, qualificandosi per la finale per il terzo posto.

Il Setterosa sceso in acqua nella città neerlandese è quello che è stato convocato per le Olimpiadi, con l’aggiunta di Morena Leone, aggregata alla squadra: contro la Grecia tripletta di Bianconi, doppiette di Picozzi, Palmieri e Marletta, marcature singole per Tabani e Giustini.

Negli altri incontri odierni Spagna-Francia 19-7, in corso Paesi Bassi-Australia. Proprio una tra Paesi Bassi ed Australia sarà domani l’avversaria delle azzurre nella finale per il terzo posto, con l’altra che si giocherà la vittoria con la Spagna. Finale per il quinto posto tra Grecia e Francia.

Il match del Setterosa dovrebbe giocarsi alle 17.15, ma l’orario potrebbe cambiare a seconda della presenza o meno dei Paesi Bassi. Al termine del torneo il Setterosa tornerà in Italia e si sposterà a Napoli, dove concluderà la preparazione con la sfida al Canada di sabato 20 alle ore 18.45, ultima amichevole prima dei Giochi.

CALENDARIO E RISULTATI TORNEO DI ROTTERDAM

Martedì 9 luglio

Australia-Italia 9-7

Grecia-Francia 13-9

Paesi Bassi-Spagna 11-12

Mercoledì 10 luglio

Grecia-Australia 7-14

Italia-Spagna 10-13

Paesi Bassi-Francia 17-12

Giovedì 11 luglio

15:30 Grecia-Italia 5-11

17:15 Spagna-Francia 19-7

19:00 Paesi Bassi-Australia

Venerdì 12 luglio

15:30 Finale 5° posto

17:15 Finale 3° posto

19:00 Finale 1° posto