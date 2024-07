Pallamano: le date della Serie A Gold 2024-2025. Prevista la pausa per il Mondiale 2025

Verso la prossima stagione con il Mondiale in mente. La Federazione Italiana Giuoco Handaball ha varato le date per l’annata sportiva 2024-2025 della Serie A Gold e della Serie A1 Femminile, tenendo conto che la nazionale italiana maschile sarà protagonista ai Mondiali 2025.

La Serie A Gold, che vedrà 14 squadre al via, inizierà il prossimo 7 settembre. La stagione regolare vedrà disputarsi 26 giornate, con la sua conclusione prevista per il 3 maggio 2025. Le prime quattro classificate della regular season accederanno ai playoff scudetto mentre, per quanto riguarda la retrocessione, l’ultima classificata scenderà in Serie A Silver, con la 12esima e la 13esima classificata chiamate – qualora non fossero divise da una quota pari o superiore a 8 punti – a disputare un playout per rimanere nella massima categoria pallamanista italiana.

E il Mondiale 2025? Avrà un focus primario: la Serie A Gold infatti si fermerà il prossimo 14 dicembre per consentire alla nazionale di preparare adeguatamente i Campionati Mondiali 2025, che si terranno a gennaio in Danimarca.

Di seguito lo scheletro del calendario della Serie A Gold 2024-2025 tenendo conto che i playoff, che dall’anno entrante saranno spalmati su più settimane per consentire ai giocatori di rendere al meglio fisicamente, vedranno la squadra meglio classificata in regular season aver la possibilità di disputare gara -1 delle varie serie fra le mura amiche.

Inizio regular season: 7 settembre 2024

Fine girone di andata: 30 novembre 2024

Coppa Italia: 27 febbraio – 2 marzo 2025

Fine regular season: 3 maggio 2025

Semifinali Scudetto e play-out: 17, 24, 28 maggio 2025

Finale Scudetto: 31 maggio, 7 e 11 giugno 2025

La Serie A1 Femminile invece vedrà al via 12 squadre. La regular season, costituita da 22 giornate, si disputerà dal 7 settembre al 19 aprile 2025. Per quanto riguarda i playoff scudetto, anche in questo caso, saranno le prime quattro ad accedervi, mentre la retrocessione in A2 riguarderà l’ultima classificata del massimo torneo femminile e i play-out, distribuiti su due turni e che coinvolgeranno pertanto quattro squadre (dall’ottava alla 11esima) ricordando che, se il gap fra la 10a e l’11esima fosse pari o superiore a 8 punti, i playout non si disputerebbero.

Inizio regular season: 7 settembre 2024

Fine girone di andata: 14 dicembre 2024

Coppa Italia: 27 febbraio – 2 marzo 2025

Fine regular season: 19 aprile 2025

Semifinali Scudetto e play-out: 3, 10 e 14 maggio 2025

Finale Scudetto: 17, 24 e 28 maggio 2025