Pallamano, European Cup 2024-2025: i sorteggi per le squadre italiane maschili e femminili

Il dado è tratto. L’EHF (European Handball Federation) ha infatti reso noti i sorteggi delle coppe europee 2024-2025 della stagione continentale dei club di pallamano, fra cui anche quelli italiani, che militano nell’European Cup.

Sono 5 i club al maschile e 4 quelli al femminile: alcuni partiranno dal primo turno, mentre altri dal secondo turno, in un turbillon di partite che promette di regalare gol ed emozioni.

Pallamano, European Cup 2024-2025: i sorteggi

Maschile

Entrano in tabellone al primo turno il Conversano, che se la vedrà con i norvegesi del Drammen, il Sassari, che si sconterà con i lussemburghesi del Dudelange, e i Black Devils Merano, attesi dal duello con i greci dei Diomidis Argous, mentre – pronti a entrare in gioco al secondo turno – vi saranno: il Brixen, contro l’H71 delle Isole Far Oer, e il Fasano, che si misurerà con gli ellenici dell’AEK Atene.

FASE ANDATA RITORNO PARTITA R1 14-15 settembre 21-22 settembre Conversano – Drammen (NOR) R1 14-15 settembre 21-22 settembre Dudelange (LUX) – Raimond Sassari R1 14-15 settembre 21-22 settembre Black Devils Merano – Diomidis Argous (GRE) R2 19-20 ottobre 26-27 ottobre H71 (FAR) – Brixen R2 19-20 ottobre 26-27 ottobre Junior Fasano – AEK Atene (GRE)

Femminile

Qui entrano in gara tutte al secondo turno: il Sudtirol, contro le spagnole del Bm Porriño, il Salerno, atteso dal VIF, anche questa squadra delle Far Oer, l’Erice, che proverà a eliminare le lituane del Cascada Garliava, e infine il Pontinia, atteso dalle spagnole del Malaga.