Pallamano femminile, le avversarie di Salerno ed Erice per il terzo round di European Cup. Si gioca a novembre

Il dado è tratto. Nelle scorse ore si è svolto il sorteggio dell’European Cup 2024 di pallamano, competizione continentale che si appresta a vivere nel prossimo mese il suo terzo step. Come sappiamo sono due le squadre italiane rimaste in lizza: Erice e Salerno che, finalmente, hanno da poco conosciuto le rispettive sfidanti.

La compagine siciliana dopo aver eliminato le lituane del Garilava con una convincente doppia vittoria affronteranno infatti l’Uris Gniezno, attualmente al secondo posto nel Campionato polacco e reduce dal trionfo in Europa contro l’AEP Panorma.

La Jomi invece, a seguito del vìs-a-vìs con il VIF, se la vedrà con il team dello Slavia Praga, arrivato al Round tre dopo la combattuta vittoria ai danni dell’Adjdovscina. Le partite si giocheranno tra il 9 e il 10 novembre (partita di andata) e il 16-17 novembre (partita di ritorno).

Di seguito tutti gli abbinamenti del terzo turno, riportati dalla Federazione Italiana Giouco HandballI

EUROPEAN CUP 2024-2025 FEMMINILE: ABBINAMENTI ROUND 3

Istogu (KOS) vs Hazena Kynzvart (CZE)

H71 (FAR) vs PAOK (GRE)

Porrino (ESP) vs Bursa Buyuksehir (TUR)

Ionias (GRE) vs Jagodina (SRB)

IUVENTA Michalovce (SVK) vs Grude (BIH)

Galychanka Lviv (UKR) vs Garabagh (AZE)

Üsküdar (TUR) vs Madeira Andebol (POR)

Malaga Costa del Sol (ESP) vs de Sao Pedro do Sul (POR)

Zeleznicar (SRB) vs Caja Rural Aula Valladolid (ESP)

Urbis Gniezno (POL) vs AC Life Style Erice Erice (ITA)

Jomi Salerno (ITA) vs Slavia Praha (CZE)

Görele (TUR) vs Atzgersdorf (AUT)

Valur (ISL) vs Kristianstad (SWE)

Colégio Gaia/Colgaia-Toyota (POR) vs Cair Skopje (MKD)

Dudelange (LUX) vs JuRo Unirek (NED)

Dalmatinka Ploce (CRO) vs Haukar (ISL)