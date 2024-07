Pallamano: sono 9 le squadre italiane ammesse all’European Cup

Verso la stagione 2024-2025, il quadro della pallamano italiana e internazionale di club inizia sempre più a prendere forma pensando alla prossima European Cup.

La Federazione Italiana Giuoco Handaball (FIGH) ha infatti reso noto che saranno ben 9 le squadre ammesse alla competizione continentale: 5 al maschile e 4 al femminile.

Al maschile le squadre partecipanti alla rassegna europea saranno 74, di cui una cinquina italiane: Sidea Group Fasano e Brixen, che inizieranno tutte e due direttamente dal secondo turno (19-20 e 26-27 ottobre), oltre a Conversano, Black Devils Merano e Raimond Sassari, queste invece tutte e tre partenti direttamente dal primo turno (14-15 e 21-22 settembre prossimi).

Al femminile invece le squadre partecipanti alla manifestazione continentale saranno complessivamente 64, con una quaterna italiana: Brixen Südtirol, AC Life Style Erice, Jomi Salerno e Cassa Rurale Pontinia, tutte pronte a entrare nel tabellone della competizione dal secondo turno (5-6 e 12-13 ottobre).

In nessuna delle situazioni sopra indicate sono esclusi possibili derby nazionali. Il sorteggio per conoscere il potenziale cammino di ogni singola squadra si terrà il prossimo 16 luglio a Vienna.