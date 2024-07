Pagelle Tour de France 2024: Alpecin-Deceuninck e Philipsen imbattibili, sfortunato Girmay

PAGELLE SEDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Jasper Philipsen, voto 10: aveva iniziato male, forse anche malissimo questo Tour de France. Poi però ha acceso la lampadina, sfruttando anche il lavoro della squadra, ed è diventato devastante come al solito. Anche oggi i compagni lo trascinano allo sprint finale e lui mette la ciliegina sulla torta, dominando. Tripletta da sogno e la Maglia Verde non è così lontana.

Alpecin-Deceuninck, voto 10: con un treno così Philipsen difficilmente sbaglia. Soprattutto se l’ultimo uomo è van der Poel con la maglia di campione del mondo che ti lancia a velocità supersoniche negli ultimi 200 metri, diventa quasi impossibile perdere.

Biniam Girmay, senza voto: brutto colpo in un Tour quasi perfetto per l’eritreo. A circa due chilometri dal traguardo in una semicurva finisce a terra e dice addio alla volata, perdendo punti importanti per la Maglia Verde che dovrà difendere con tutte le forze.

Wout van Aert, voto 6: la condizione è in crescita, ma probabilmente non quanto si aspettava. Anche oggi fa fatica a trovare il posizionamento giusto in volata e quando parte Philipsen è praticamente già arrivato. Difficile che possa giocarsela per la vittoria alle Olimpiadi.

Alexander Kristoff, voto 7,5: il vecchio norvegese trova a 37 anni un nuovo podio in una località che lo aveva visto trionfare al Tour nel lontano 2014, quindi dieci anni fa.

Phil Bauhaus, voto 7: andando a confrontare i risultati ha fatto meglio al Tour che al Giro, nonostante un parterre più ricco di velocisti. Il tedesco della Bahrain-Victorious coglie il primo podio in questa edizione della Grande Boucle, è secondo, ma non impensierisce mai Philipsen.