Ossama Meslek, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Ossama Meslek è nato a Vicenza da genitori marocchini. All’età di tre anni, si trasferisce con la famiglia nel Paese d’origine e, nel 2007, si sposta a Leeds, in Inghilterra. Inizialmente gioca a calcio, ma poi si distingue nelle gare scolastiche e comincia la sua avventura nell’atletica. Il suo cuore, però, resta legato al Veneto e nel 2017, dal Regno Unito, invia una mail all’Atletica Vicentina, chiedendo e ottenendo il tesseramento. Laureato in Ingegneria Meccanica all’Università di Huddersfield e grande appassionato di automobili e di Formula 1, da due anni è fra i migliori interpreti dei 1500 in Italia. Dopo la finale di Roma, punta ad un risultato di prestigio, che potrebbe essere un’altra finale.

Nome: Ossama

Cognome: Meslek

Luogo e data di nascita: Vicenza, 8/1/1997

Sport e disciplina: atletica, 1500

Quando gareggia: 2/3/6 agosto (1500)