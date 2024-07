Ordine d’arrivo Tour de France 2024, quarta tappa: Pogacar da solo a Valloire, Vingegaard ed Evenepoel staccati

Tadej Pogacar fa il primo grande numero di questo Tour de France: lo sloveno vince in solitaria a Valloire staccando tutti i suoi avversari, compreso Jonas Vingegaard, sulla salita del Col du Galibier. Il vincitore del Giro d’Italia ha poi rafforzato la sua andatura anche in discesa, per incrementare e accumulare quanti più secondi possibili sui rivali diretti.

Pogacar che vince per la 78a volta in carriera e per la 12a volta al Tour de France: un’altra affermazione da fuoriclasse per lo sloveno che stacca già di 37 secondi Vingegaard alla prima salita di questa Grande Boucle e lancia subito un grande messaggio a tutti. Giulio Ciccone arriva nono: un’ottima prestazione sul Galibier, rimanendo spesso con i migliori.

ORDINE D’ARRIVO TAPPA DI OGGI TOUR DE FRANCE 2024

1 POGACAR Tadej UAE Team Emirates 03:46:38

2 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step + 35

3 AYUSO Juan UAE Team Emirates + 35

4 ROGLIC Primoz Red Bull-BORA-hansgrohe + 35

5 VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike + 37

6 RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers + 37

7 LANDA Mikel Soudal Quick-Step + 53

8 ALMEIDA Joao UAE Team Emirate + 53

9 CICCONE Giulio Lidl-Trek + 02:41

10 BUITRAGO Santiago Bahrain Victorious + 02:41

11 GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team + 02:42

12 JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike + 02:42

13 BERNAL Egan INEOS Grenadiers + 02:42

14 YATES Adam UAE Team Emirates + 02:42

15 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers + 02:42

16 VLASOV Aleksandr Red Bull-BORA-hansgrohe + 03:05

17 GEE Derek Israel-Premier Tech + 03:07

18 VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step + 04:01

19 MÜHLBERGER Gregor Movistar Team + 04:01

20 MARTIN Guillaume Cofidis + 04:01

21 MEINTJES Louis Intermarché-Wanty + 04:01

22 CRAS Steff TotalEnergies + 04:01

23 BILBAO Pello Bahrain Victorious + 04:01

24 HINDLEY Jai Red Bull-BORA-hansgrohe + 04:01

25 MAS Enric Movistar Team + 04:01

26 HAIG Jack Bahrain Victorious + 04:01

27 YATES Simon Team Jayco-AlUla + 04:01

28 DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers + 04:01

29 HIRT Jan Soudal Quick-Step + 04:07

30 HARPER Chris Team Jayco-AlUla + 04:08

31 HEALY Ben EF Education-EasyPost + 05:10

32 CARAPAZ Richard EF Education-EasyPost + 05:10

33 JEGAT Jordan TotalEnergies + 07:20

34 ZIMMERMANN Georg Intermarché-Wanty + 07:20

35 ROMO Javier Movistar Team + 07:20

36 FUGLSANG Jakob Israel-Premier Tech + 07:20

37 VERONA Carlos Lidl-Trek + 07:20

38 RODRIGUEZ Cristian ARKEA-B&B HOTELS + 07:26

39 EIKING Odd Christian Uno-X Mobility + 07:26

40 PETERS Nans Decathlon AG2R La Mondiale Team + 08:32

41 VERVAEKE Louis Soudal Quick-Step + 08:32

42 ONLEY Oscar Team dsm-firmenich PostNL + 09:53

43 BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL + 09:53

44 KELDERMAN Wilco Team Visma | Lease a Bike + 10:31

45 TRATNIK Jan Team Visma | Lease a Bike + 11:34

46 QUINN Sean EF Education-EasyPost + 11:34

47 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility + 11:34

48 BENOOT Tiesj Team Visma | Lease a Bike + 11:44

49 JUNGELS Bob Red Bull-BORA-hansgrohe + 11:44

50 WILLIAMS Stephen Israel-Premier Tech + 11:44

51 LEMMEN Bart Team Visma | Lease a Bike + 11:44

52 GRÉGOIRE Romain Groupama-FDJ + 11:44

53 ARMIRAIL Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team + 11:44

54 PRODHOMME Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale Team + 11:44

55 SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates + 11:44

56 PIDCOCK Tom INEOS Grenadiers + 11:44

57 BARGUIL Warren Team dsm-firmenich PostNL + 11:44

58 FORMOLO Davide Movistar Team + 11:44

59 KWIATKOWSKI Michal INEOS Grenadiers + 11:44

60 GAUDU David Groupama-FDJ + 11:44

61 SOLER Marc UAE Team Emirates + 11:44

62 GOOSSENS Kobe Intermarché-Wanty + 11:44

63 BERNARD Julien Lidl-Trek + 13:34

64 JUUL-JENSEN Christopher Team Jayco-AlUla + 13:48

65 BETTIOL Alberto EF Education-EasyPost + 14:28

66 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers + 14:51

67 LAZKANO Oier Movistar Team + 14:51

68 VAN GILS Maxim Lotto Dstny + 15:25

69 GESCHKE Simon Cofidis + 15:25

70 KULSET Johannes Uno-X Mobility + 15:25

71 POWLESS Neilson EF Education-EasyPost + 15:25

72 BURGAUDEAU Mathieu TotalEnergies + 15:25

73 SKUJINS Toms Lidl-Trek + 15:25

74 NEILANDS Krists Israel-Premier Tech + 15:25

75 MOSCON Gianni Soudal Quick-Step + 15:25

76 WELLENS Tim UAE Team Emirates + 17:01

77 GODON Dorian Decathlon AG2R La Mondiale Team + 17:01

78 CORT Magnus Uno-X Mobility + 17:06

79 LEMMEN Bart Team Visma | Lease a Bike + 17:10

80 VAN DEN BROEK Frank Team dsm-firmenich PostNL + 17:10

81 SOBRERO Matteo Red Bull-BORA-hansgrohe + 17:10

82 HALLER Marco Red Bull-BORA-hansgrohe + 17:10

83 OLIVEIRA Nelson Movistar Team + 17:10

84 GACHIGNARD Thomas TotalEnergies + 17:10

85 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Deceuninck + 17:18

86 GARCÍA Raúl ARKEA-B&B HOTELS + 20:06

87 LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team + 20:06

88 LAPEIRA Paul Decathlon AG2R La Mondiale Team + 20:44

89 STUYVEN Jasper Lidl-Trek + 20:44

90 GENIETS Kevin Groupama-FDJ + 20:44

91 PACHER Quentin Groupama-FDJ + 20:44

92 NAESEN Oliver Decathlon AG2R La Mondiale Team + 20:44

93 COSTA Rui EF Education-EasyPost + 20:44

94 KÜNG Stefan Groupama-FDJ + 20:44

95 DENZ Nico Red Bull-BORA-hansgrohe + 20:44

96 IZAGIRRE Ion Cofidis + 20:44

97 HOULE Hugo Israel-Premier Tech + 20:44

98 MATTHEWS Michael Team Jayco-AlUla + 21:47

99 BISSEGGER Stefan EF Education-EasyPost + 22:38

100 HERRADA Jesus Cofidis + 23:00

101 POLITT Nils UAE Team Emirates + 24:04

102 TURNER Ben INEOS Grenadiers + 24:13

103 KWIATKOWSKI Michal INEOS Grenadiers + 24:13

104 ARANBURU Alex Movistar Team + 24:24

105 LAPORTE Christophe Team Visma | Lease a Bike + 24:25

106 TEJADA Harold Astana Qazaqstan Team + 24:25

107 VERCHER Mattéo TotalEnergies + 26:05

108 VAN POPPEL Danny Red Bull-BORA-hansgrohe + 26:45

109 MOHORIC Matej Bahrain Victorious + 26:47

110 MEZGEC Luka Team Jayco-AlUla + 26:47

111 WRIGHT Fred Bahrain Victorious + 26:47

112 STEWART Jake Israel-Premier Tech + 26:47

113 ARNDT Nikias Bahrain Victorious + 26:47

114 DURBRIDGE Luke Team Jayco-AlUla + 26:47

115 COQUARD Bryan Cofidis + 26:47

116 DUJARDIN Sandy TotalEnergies + 26:47

117 VANHOUCKE Harm Lotto Dstny + 26:47

118 GRELLIER Fabien TotalEnergies + 26:47

119 VAN MOER Brent Lotto Dstny + 26:47

120 VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike + 26:47

121 CHAMPOUSSIN Clément ARKEA-B&B HOTELS + 26:57

122 GIBBONS Ryan Lidl-Trek + 26:57

123 PEDERSEN Mads Lidl-Trek + 26:58

124 VAN DEN BERG Marijn EF Education-EasyPost + 29:21

125 TEUNISSEN Mike Intermarché-Wanty + 29:21

126 BOIVIN Guillaume Israel-Premier Tech + 30:37

127 DECLERCQ Tim Lidl-Trek + 30:37

128 DEGENKOLB John Team dsm-firmenich PostNL + 30:37

129 RUSSO Clément Groupama-FDJ + 30:48

130 FEDOROV Yevgeniy Astana Qazaqstan Team + 30:48

131 BALLERINI Davide Astana Qazaqstan Team + 30:48

132 ALLEGAERT Piet Cofidis + 30:51

133 KRAGH ANDERSEN Søren Alpecin-Deceuninck + 30:53

134 LAMPAERT Yves Soudal Quick-Step + 31:20

135 VAUQUELIN Kévin ARKEA-B&B HOTELS + 31:21

136 TURGIS Anthony TotalEnergies + 31:21

137 ACKERMANN Pascal Israel-Premier Tech + 32:01

138 ZINGLE Axel Cofidis + 33:53

139 DE LIE Arnaud Lotto Dstny + 34:27

140 CAMPENAERTS Victor Lotto Dstny + 34:27

141 ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Mobility + 34:27

142 PAGE Hugo Intermarché-Wanty + 34:27

143 BEULLENS Cédric Lotto Dstny + 34:27

144 REX Laurenz Intermarché-Wanty + 34:27

145 GIRMAY Biniam Intermarché-Wanty + 34:27

146 CAPIOT Amaury ARKEA-B&B HOTELS + 34:27

147 RENARD Alexis Cofidis + 34:27

148 BAUHAUS Phil Bahrain Victorious + 34:27

149 MCLAY Daniel ARKEA-B&B HOTELS + 34:27

150 MOZZATO Luca ARKEA-B&B HOTELS + 34:27

151 LAURANCE Axel Alpecin-Deceuninck + 34:27

152 RICKAERT Jonas Alpecin-Deceuninck + 34:27

153 TILLER Rasmus Uno-X Mobility + 34:27

154 GRIGNARD Sébastien Lotto Dstny + 34:27

155 KRISTOFF Alexander Uno-X Mobility + 34:27

156 BENNETT Sam Decathlon AG2R La Mondiale Team + 34:27

157 VERMEERSCH Gianni Alpecin-Deceuninck + 34:27

158 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck + 34:27

159 THIJSSEN Gerben Intermarché-Wanty + 34:27

160 DÉMARE Arnaud ARKEA-B&B HOTELS + 34:27

161 GHYS Robbe Alpecin-Deceuninck + 34:27

162 MARTINEZ Lenny Groupama-FDJ + 34:27

163 DRIZNERS Jarrad Lotto Dstny + 34:27

164 DILLIER Silvan Alpecin-Deceuninck + 34:27

165 WÆRENSKJOLD Søren Uno-X Mobility + 36:02

166 JAKOBSEN Fabio Team dsm-firmenich PostNL + 36:11

167 CAVENDISH Mark Astana Qazaqstan Team + 36:11

168 EEKHOFF Nils Team dsm-firmenich PostNL + 36:11

169 REINDERS Elmar Team Jayco-AlUla + 36:11

170 GROENEWEGEN Dylan Team Jayco-AlUla + 36:11

171 WELTEN Bram Team dsm-firmenich PostNL + 36:11

172 MØRKØV Michael Astana Qazaqstan Team + 36:11

173 BOL Cees Astana Qazaqstan Team + 36:11

174 GAVIRIA Fernando Movistar Team + 36:11

DNS PEDERSEN Casper Soudal Quick-Step