Olimpiadi, per l’Italia saranno ritoccati i record “eclissati” di medaglie d’argento e di bronzo?

Come ben sappiamo, Tokyo 2021 ha visto l’Italia toccare – per la prima volta nella storia – la quota delle 40 medaglie complessive. Tre anni orsono è stato migliorato l’annoso primato di 36 podi stabilito a Los Angeles 1932 e poi eguagliato a Roma 1960.

Sostanzialmente tutte le previsioni sono concordi nel ritenere che, a Parigi 2024, il movimento azzurro possa ritoccare ulteriormente il record, raggiungendo numeri mai visti. Non è viceversa così scontata la possibilità di fare altrettanto in tema di medaglie d’oro. Le 14 conseguite a Los Angeles 1984 sono una quantità non banale da replicare.

Giustamente, ci si focalizza sempre sul totale dei podi e sui pendagli del metallo più pregiato. Dopotutto sono i due temi forti di ogni edizione dei Giochi. Cionondimeno, nell’imminenza di Parigi 2024, a puro titolo di completezza e curiosità, è doveroso ricordare quali sono i primati italiani anche in termini di medaglie d’argento e di bronzo, troppo facilmente dimenticati ed eclissati.

Partiamo proprio dal bronzo, perché Tokyo 2021 è stata foriera anche del record relativo alla lega composta da rame e stagno. Ben 20 i terzi posti raccolti nel Paese del Sol Levante. Un’enormità, se rapportata al precedente numero massimo. Prima dell’edizione nipponica, non si era mai andati oltre i 13 (Roma 1960 e Sydney 2000)!

La quantità più elevata di medaglie d’argento inanellate nella stessa edizione dei Giochi è invece 12, ottenuta a Los Angeles 1932 e successivamente eguagliata a Rio de Janeiro 2016. Chissà che proprio questa voce non debba essere rivista fra tre settimane scarse. D’altronde “fare 13” in termini di piazze d’onore a Parigi 2024 non sarà poi così impossibile. Anzi…