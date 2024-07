Olimpiadi Parigi 2024, Veronika Kudermetova e Aslan Karatsev esclusi dai Giochi tra tante contraddizioni

Ne ha parlato il noto giornalista sportivo Dominik Senkowski attraverso il suo profilo X e il tema è l’esclusione di Veronika Kudermetova e Aslan Karatsev dai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. I due tennisti russi, infatti, non sono stati ammessi a competere nella competizione a Cinque Cerchi per aver fallito il “test di neutralità”, vale a dire escludere qualunque collegamento con la guerra, l’esercito e non avere alcun simbolo.

Una situazione però che va in contraddizione con quanto accaduto con Karen Khachanov. Al forte giocatore russo è stato dato il permesso di prendere parte, nonostante abbia pubblicato la Croce di San Giorgio su Instagram (inclusa nell’elenco dei simboli proibiti dei Giochi). Un’altra provocazione era stata quella di Anastasia Potapova con la maglia dello Spartak Mosca.

Vero è che sia Khachanov che Potapova non saranno nella capitale francese perché si sono rifiutati di competere. Lo stesso discorso è valso per Andrey Rublev e Daria Kasatkina, espressamente contrari alla guerra. È noto l’elenco dei giocatori della Russia che saranno al via. Nei singolari risponderanno all’appello Danil Medvedev, Roman Safiullin, Pavel Kotov, Ekaterina Alexandrova, Mirra Andreeva e Diana Shnaider.

Da notare come Andreeva e Shnaider non abbiano mai nascosto di manifestare vicinanza alle idee di Vladimir Putin, eppure saranno ai Giochi. Secondo quanto riportato da Senkowski, Anna Kalinskaya avrebbe ammesso di non volere giocare alle Olimpiadi perché qualcuno l’avrebbe convinta a non farlo.