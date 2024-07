Olimpiadi Parigi 2024: saranno due le Regioni italiane non rappresentate ai Giochi

In attesa di conoscere il nome della sostituta dell’infortunata Alice Degradi nel volley femminile, considerando gli altri 402 qualificati dell’Italia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, è possibile stilare una particolare classifica basata sul luogo di nascita degli atleti.

Dei 402 azzurri impegnati in Francia, infatti, 366 sono nati in Italia, mentre gli altri 36 all’Estero: per quanto concerne gli atleti nati in Italia, saranno rappresentate 19 delle 21 Regioni e Province Autonome. A Parigi 2024, infatti, non ci saranno azzurri nati in Molise o in Valle d’Aosta.

Per distacco la Regione maggiormente rappresentata sarà la Lombardia, con 70 atleti, davanti al Lazio, con 43, mentre sul gradino più basso del podio di questa particolare graduatoria c’è la Toscana, con 38 atleti, di poco davanti al Veneto, quarto a quota 32.

Appaiate in quinta posizione a quota 28 vi sono Emilia-Romagna e Piemonte, che precedono la Campania, settima a quota 25. Completano la top ten la Liguria, ottava con 19, la Sicilia, nona a quota 15, ed il Friuli-Venezia Giulia, decimo a quota 14.

In doppia cifra anche la Puglia con 12 atleti, seguono le Marche con 9, la Provincia Autonoma di Trento con 8, la Sardegna con 7, la Provincia Autonoma di Bolzano con 6, la Calabria con 5, ed infine Abruzzo e Basilicata sono appaiate a quota 2.

LA CLASSIFICA DELLE REGIONI RAPPRESENTATE

Lombardia 70

Lazio 43

Toscana 38

Veneto 32

Emilia-Romagna 28

Piemonte 28

Campania 25

Liguria 19

Sicilia 15

Friuli-Venezia Giulia 14

Puglia 12

Marche 9

Provincia Autonoma di Trento 8

Sardegna 7

Provincia Autonoma di Bolzano 6

Calabria 5

Umbria 3

Abruzzo 2

Basilicata 2

Totale nati in Italia 366

Totale nati all’Estero 36

Totale qualificati Italia alle Olimpiadi 403 (da aggiungere Regione d’origine della sostituta di Alice Degradi)