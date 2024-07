L’Italia avrà 403 qualificati alle Olimpiadi di Parigi 2024: superata Tokyo 2020, record storico!

La deadline dell’8 luglio è scoccata, e si conosce la composizione completa e definitiva della delegazione dell’Italia che prenderà parte alle Olimpiadi di Parigi 2024: saranno 403 gli atleti, riserve incluse, che saranno in gara ai Giochi, dei quali 209 uomini e 194 donne.

Battuti due record di Tokyo 2020: in Giappone nel complesso gli azzurri erano 384, ma anche la rappresentanza femminile era minore rispetto a quella di Parigi, con 186 unità. Anche il comparto maschile segna un lieve incremento rispetto all’ultima edizione, quando ci si fermò a quota 198, ma non si tratta di un record.

A fare da traino verso questi numeri da record è l’atletica, con 82 convocati (42 uomini e 40 donne), seguita dal canottaggio, con 37 qualificati, grazie soprattutto ai pass guadagnati dalle ammiraglie azzurre. Segue il nuoto in corsia con 36 convocati, ai quali si aggiungono altri due italiani impegnati esclusivamente nel nuoto di fondo.

Gli sport di squadra contribuiscono con 13 unità per selezione, ovvero 26 per disciplina: effettive quelle della pallanuoto, riserva inclusa quelle del volley. Il ciclismo, con tutte le sue declinazioni si attesta a quota 25 azzurri, seguita con 24 dalla scherma, che a Parigi avrà tutti i quartetti a disposizione.

Tredici i qualificati del judo, mentre una dozzina di azzurri li fornisce la vela, con il pass per 9 equipaggi, mentre arriva alla doppia cifra la ginnastica artistica, che vedrà in gara i due quintetti dell’Italia. Dieci i qualificati del tennis, mentre saranno nove le azzurre del nuoto artistico.

Otto qualificati per boxe, tuffi e tiro a volo, sette per tiro a segno, ginnastica ritmica, canoa (3 nella velocità e 4 nello slalom), sei per il beach volley, cinque carte olimpiche per il triathlon e per l’equitazione, mentre contribuiscono con 4 pass pentathlon moderno, arrampicata sportiva e tiro con l’arco.

Saranno tre gli azzurri al via nel golf, nel taekwondo e nel sollevamento pesi, mentre sono due i qualificati nella lotta, nel tennistavolo e nello skateboard, infine l’Italia sarà in gara con un rappresentante per quanto concerne badminton, break dance e surf.

TUTTI I QUALIFICATI DELL’ITALIA AI GIOCHI

Gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono 403 (209 uomini, 194 donne) in 34 discipline.

Arrampicata sportiva (4 atleti: 1 uomo, 3 donne).

Speed: Matteo Zurloni, Beatrice Colli.

Combinata: Camilla Moroni, Laura Rogora.

Atletica (82 atleti: 42 uomini, 40 donne).

100 metri: Chituru Ali, Marcell Jacobs, Zaynab Dosso.

110 ostacoli: Lorenzo Simonelli.

200 metri: Fausto Desalu, Diego Aldo Pettorossi, Filippo Tortu, Anna Bongiorni, Dalia Kaddari.

400 metri: Luca Sito, Davide Re, Alice Mangione.

400 ostacoli: Alessandro Sibilio, Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori.

800 metri: Simone Barontini, Catalin Tecuceanu, Elena Bellò, Eloisa Coiro.

1500 metri: Pietro Arese, Ossama Meslek, Federico Riva, Ludovica Cavalli, Federica Del Buono, Sintayehu Vissa.

3000 siepi: Yassin Bouih, Osama Zoghlami.

5000 metri: Nadia Battocletti, Federica Del Buono.

10.000 metri: Nadia Battocletti.

Eptathlon: Sveva Gerevini.

Getto del peso: Leonardo Fabbri, Zane Weir.

Lancio del disco: Daisy Osakue.

Lancio del martello: Sara Fantini.

Maratona: Yemaneberhan Crippa, Eyob Faniel, Daniele Meucci, Giovanna Epis, Sofiia Yaremchuk.

Marcia 20 km: Francesco Fortunato, Riccardo Orsoni, Massimo Stano, Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano, Valentina Trapletti.

Salto con l’asta: Claudio Stecchi, Roberta Bruni, Elisa Molinarolo.

Salto in alto: Stefano Sottile, Gianmarco Tamberi.

Salto in lungo: Mattia Furlani, Larissa Iapichino.

Salto triplo: Andrea Dallavalle, Andy Diaz Hernandez, Emmanuel Ihemeje, Ottavia Cestonaro, Dariya Derkach.

4×100 maschile: Chituru Ali, Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta, Roberto Rigali, Lorenzo Simonelli, Filippo Tortu.

4×400 maschile: Vladimir Aceti, Lapo Bianciardi, Brayan Lopez, Riccardo Meli, Davide Re, Edoardo Scotti, Alessandro Sibilio, Luca Sito.

4×100 femminile: Anna Bongiorni, Arianna De Masi, Zaynab Dosso, Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Alessia Pavese, Irene Siragusa.

4×400 femminile: Ilaria Accame, Alessandra Bonora, Rebecca Borga, Ayomide Folorunso, Fatoumata Kabo, Alice Mangione, Anna Polinari, Giancarla Trevisan, Virginia Troiani.

4×400 mista: Vladimir Aceti, Edoardo Scotti, Luca Sito, Alice Mangione, Anna Polinari, Giancarla Trevisan.

Riserve: Lorenzo Benati (4×400 mista), Samuele Ceccarelli (4×100) Andrea Cosi (marcia), Chiara Melon (4×100), Linda Olivieri (400 ostacoli), Marta Zenoni (1500 metri).

Badminton (1 atleta: 1 uomo).

Giovanni Toti.

Beach volley (6 atleti: 4 uomini, 2 donne).

Samuele Cottafava con Paolo Nicolai, Adrian Carambula con Alex Ranghieri, Valentina Gottardi con Marta Menegatti.

Breaking (1 atleta: 1 donna).

Antilai Sandrini.

Canoa (7 atleti: 5 uomini, 2 donne).

Slalom

C1: Raffaello Ivaldi, Marta Bertoncelli.

K1: Giovanni De Gennaro, Stefanie Horn.

Velocità

C1 1000: Nicolae Craciun.

C2 500: Gabriele Casadei con Carlo Tacchini.

Canottaggio (37 atleti: 25 uomini, 12 donne).

Doppio maschile: Nicolò Carucci, Matteo Sartori.

Doppio pesi leggeri maschile: Stefano Oppo, Gabriel Soares.

Due senza maschile: Giovanni Codato, Davide Comini.

Quattro di coppia maschile: Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi.

Quattro senza maschile: Giovanni Abagnale, Nicholas Kohl, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino.

Otto maschile: Vincenzo Abbagnale, Leonardo Pietra Caprina, Matteo Della Valle, Gennaro Di Mauro, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità.

Timoniera otto maschile: Alessandra Faella.

Doppio femminile: Clara Guerra, Stefania Gobbi.

Otto femminile: Veronica Bumbaca, Alice Codato, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Elisa Mondelli, Giorgia Pelacchi, Aisha Rocek, Silvia Terrazzi.

Timoniere otto femminile: Emanuele Capponi.

Riserve: Davide Mumolo, Alfonso Scalzone, Stefania Buttignon.

Ciclismo (25 atleti: 12 uomini, 13 donne).

BMX racing: Pietro Bertagnoli.

Mountain bike: Simone Avondetto, Luca Braidot, Martina Berta, Chiara Teocchi.

Pista: Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan, Elia Viviani, Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Fidanza, Sara Fiorin, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster, Miriam Vece.

Strada: Alberto Bettiol, Filippo Ganna, Luca Mozzato, Elia Viviani, Elisa Balsamo, Elena Cecchini, Elisa Longo Borghini, Silvia Persico.

Riserve: Manlio Moro (pista), Martti Sciortino (BMX racing), Martina Alzini (pista).

Ginnastica artistica (10 atleti: 5 uomini, 5 donne).

Concorso generale a squadre maschile: Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati, Carlo Macchini, Nicola Bartolini.

Concorso generale a squadre femminile: Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Giorgia Villa.

Ginnastica ritmica (7 atleti: 7 donne).

Concorso generale individuale: Milena Baldassarri, Sofia Raffaeli.

Concorso generale a squadre: Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Laura Paris.

Golf (3 atleti: 2 uomini, 1 donna).

Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Alessandra Fanali.

Judo (13 atleti: 6 uomini, 7 donne).

60 kg: Andrea Carlino.

66 kg: Matteo Piras.

73 kg: Manuel Lombardo.

81 kg: Antonio Esposito.

90 kg: Christian Parlati.

100 kg: Gennaro Pirelli.

48 kg: Assunta Scutto.

52 kg: Odette Giuffrida.

57 kg: Veronica Toniolo.

63 kg: Savita Russo.

70 kg: Kim Polling.

78 kg: Alice Bellandi.

+78 kg: Asya Tavano.

Lotta libera (2 atleti: 1 uomo, 1 donna).

74 kg: Frank Chamizo.

57 kg: Aurora Russo.

Nuoto (36 atleti: 20 uomini, 16 donne).

Giacomo Carini, Giovanni Caserta, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin, Carlos D’Ambrosio, Luca De Tullio, Marco De Tullio, Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Matteo Lamberti, Michele Lamberti, Nicolò Martinenghi, Filippo Megli, Alessandro Miressi, Gregorio Paltrinieri, Alessandro Ragaini, Alberto Razzetti, Matteo Restivo, Ludovico Blu Art Viberti, Lorenzo Zazzeri, Lisa Angiolini, Matilde Biagiotti, Costanza Cocconcelli, Sara Curtis, Giulia D’Innocenzo, Francesca Fangio, Sara Franceschi, Emma Virginia Menicucci, Sofia Morini, Margherita Panziera, Benedetta Pilato, Simona Quadarella, Giulia Ramatelli, Viola Scotto di Carlo, Ginevra Taddeucci, Chiara Tarantino.

Nuoto artistico (9 atleti: 9 donne).

Team e duo: Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Susanna Pedotti, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice, Francesca Zunino.

Nuoto di fondo (4 atleti: 2 uomini, 2 donne).

Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri, Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci.

Pallanuoto (26 atleti: 13 uomini, 13 donne).

Lorenzo Bruni, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Edoardo Di Somma, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Tommaso Gianazza, Matteo Iocchi Gratta, Gianmarco Nicosia, Vincenzo Renzuto Iodice, Alessandro Velotto, Nicholas Presciutti.

Silvia Avegno, Caterina Banchelli, Dafne Bettini, Roberta Bianconi, Agnese Cocchiere, Giuseppina Aurora Condorelli, Giuditta Galardi, Sofia Giustini, Claudia Roberta Marletta, Valeria Mariagrazia Palmieri, Domitilla Picozzi, Chiara Tabani, Giulia Viacava.

Pallavolo (26 atleti: 13 uomini, 13 donne).

Fabio Balaso, Mattia Bottolo, Alessandro Alberto Bovolenta, Gianluca Galassi, Simone Giannelli, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Yuri Romanò, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti, Riccardo Sbertoli.

Ekaterina Antropova, Caterina Bosetti, Carlotta Cambi, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Alice Degradi, Paola Egonu, Sarah Fahr, Gaia Giovannini, Marina Lubian, Alessia Orro, Myriam Sylla.

Riserve: Gabriele Laurenzano, Ilaria Spirito.

Pentathlon moderno (4 atleti: 2 uomini, 2 donne).

Matteo Cicinelli, Giorgio Malan, Elena Micheli, Alice Sotero.

Pesi (3 atleti: 2 uomini, 1 donna).

61 kg: Sergio Massidda.

89 kg: Antonino Pizzolato.

59 kg: Lucrezia Magistris.

Pugilato (8 atleti: 3 uomini, 5 donne).

80 kg: Salvatore Cavallaro.

92 kg: Aziz Abbes Mouhiidine.

+92 kg: Diego Lenzi.

50 kg: Giordana Sorrentino.

54 kg: Sirine Charaabi.

57 kg: Irma Testa.

60 kg: Alessia Mesiano.

66 kg: Angela Carini.

Scherma (24 atleti: 12 uomini, 12 donne)

Fioretto maschile: Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini.

Sciabola maschile: Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele, Pietro Torre.

Spada maschile: Davide Di Veroli, Gabriele Cimini, Andrea Santarelli, Federico Vismara.

Fioretto femminile: Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi.

Sciabola femminile: Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile, Irene Vecchi.

Spada femminile: Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio.

Skateboarding (2 atleti: 2 uomini).

Park: Alessandro Mazzara, Alex Sorgente).

Sport equestri (5 atleti: 4 uomini, 1 donna).

Completo a squadre: Emiliano Portale, Pietro Sandei, Giovanni Ugolotti, Evelina Bertoli.

Salto ostacoli: Emanuele Camilli.

Surf (1 atleta: 1 uomo).

Leonardo Fioravanti.

Taekwondo (3 atleti: 2 uomini, 1 donna).

58 kg: Vito Dell’Aquila.

80 kg: Simone Alessio.

49 kg: Ilenia Elisabetta Matonti.

Tennis (10 atleti: 6 uomini, 4 donne).

Singolare e doppio maschile: Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Jannik Sinner.

Doppio maschile: Andrea Vavassori, Simone Bolelli.

Singolare e doppio femminile: Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini.

Doppio femminile: Sara Errani.

Tennistavolo (2 atleti: 2 donne).

Debora Vivarelli, Giorgia Piccolin.

Tiro a segno (7 atleti: 6 uomini, 1 donna).

Carabina 10 m: Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo.

Pistola 10 m: Federico Nilo Maldini, Paolo Monna.

Pistola automatica 25 m: Riccardo Mazzetti, Massimo Spinella.

Carabina 3 posizioni 50 m: Barbara Gambaro.

Tiro a volo (8 atleti: 4 uomini, 4 donne).

Trap: Mauro De Filippis, Giovanni Pellielo, Jessica Rossi, Silvana Stanco.

Skeet: Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti, Diana Bacosi, Martina Bartolomei.

Tiro con l’arco (4 atleti: 3 uomini, 1 donna).

Federico Musolesi, Mauro Nespoli, Alessandro Paoli, Chiara Rebagliati.

Triathlon (5 atleti: 2 uomini, 3 donne).

Alessio Crociani, Gianluca Pozzatti, Alice Betto, Bianca Seregni, Verena Steinhauser.

Tuffi (8 atleti: 4 uomini, 4 donne).

Trampolino e trampolino sincro: Lorenzo Marsaglia, Giovanni Tocci, Elena Bertocchi, Chiara Pellacani.

Piattaforma: Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen, Maia Biginelli, Sarah Jodoin Di Maria.

Vela (12 atleti: 5 uomini, 7 donne).

ILCA 7: Lorenzo Brando Chiavarini.

iQFOiL: Nicolò Renna, Marta Maggetti.

Kite: Riccardo Pianosi, Maggie Eillen Pescetto.

470: Bruno Festo con Elena Berta.

Nacra 17: Ruggero Tita con Caterina Banti.

49er:FX: Giorgia Bertuzzi con Jana Germani.

ILCA 6: Chiara Benini Floriani.