Olimpiadi Parigi 2024: l’atleta più giovane e quello più ‘anziano’

Saranno oltre 10000 gli atleti in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024, che formalmente inizieranno venerdì 26 luglio, ma che in realtà già nella giornata di oggi vedranno il via con i tornei di rugby a 7 maschile e calcio maschile: l’atleta più giovane in gara ha 11 anni, mentre la meno giovane ne ha 69.

La più giovane in assoluto, con 11 anni (ne compirà 12 il prossimo 11 agosto, ultimo giorno dei Giochi), sarà la cinese Zheng Haohao, la quale sarà in gara in uno degli sport più amati dai giovanissimi ed inserito nel programma olimpico proprio per attrarre le nuove generazioni, ovvero lo skateboard, specialità park femminile.

Dall’altro lato della barricata ci sarà l’amazzone australiana Mary Hanna su Ivanhoe: nata il 1° dicembre 1954, si presenta a Parigi alla veneranda età di 69 anni, ma è iscritta come riserva per la prova a squadre del dressage dell’equitazione.

Nel caso in cui non entri in gara, allora il primato anagrafico andrebbe allo spagnolo Juan Antonio Jimenez Cobo, nato l’11 maggio 1959, il quale a 65 anni sarà in gara a Parigi sempre nel dressage dell’equitazione, sia nella prova individuale che in quella a squadre.