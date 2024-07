Equitazione, Olimpiadi Parigi 2024: i favoriti gara per gara

L’equitazione metterà in palio 6 titoli alle Olimpiadi di Parigi 2024: nelle gare individuali saranno al via 60 binomi nel dressage, 65 nel completo e 75 nel salto ostacoli, mentre per quanto concerne i concorsi a squadre saranno in gara 15 terzetti nel dressage, 16 nel completo e 20 nel salto ostacoli.

EQUITAZIONE PARIGI 2024: I FAVORITI GARA PER GARA

Salto ostacoli individuale

Lo svedese Henrik von Eckermann appare il chiaro favorito per l’oro: è in vetta alla classifica mondiale da quasi due anni, nel corso dei quali ha vinto l’oro ai Campionati del Mondo ed ai Campionati d’Europa (a squadre), oltre alla Coppa del Mondo. Alla quarta Olimpiade, la ciliegina sulla torta sarebbe l’oro olimpico individuale: il binomio che forma con il suo cavallo King Edward appare una spanna al di sopra di tutti gli altri.

A dare fastidio allo svedese potrebbe essere il connazionale 52enne Peder Fredricson, ma non va sottovalutato il vantaggio di gareggiare in casa per il transalpino Julian Epaillard, mentre l’elvetico Steve Guerdat, giunto alla sesta Olimpiade, dopo l’oro a Londra 2012, si è rilanciato vincendo gli Europei 2023. Sarà difficile ripetersi, invece, per il campione olimpico in carica, il britannico Ben Maher, il quale ha subito lo scorso anno un serio infortunio alla spalla.

Salto ostacoli a squadre

In virtù di quanto sopra esposto per la gara individuale, la grande favorita per conquistare l’oro a squadre è la Svezia, che pare avere margine su tutte le altre contendenti. Lotteranno per il podio, invece, la Francia, la Gran Bretagna e la Svizzera.

Dressage individuale

La teutonica Jessica von Bredow-Werndl è la campionessa olimpica in carica, ed anche dopo lo stop per la maternità è tornata a dominare. A portarle le maggiori insidie sarà la connazionale Isabell Werth, che in carriera vanta sei ori olimpici a squadre, mentre a livello individuale ha vinto un oro e cinque argenti ai Giochi.

Proverà a rompere le uova nel paniere alle prime due la britannica Charlotte Dujardin, medaglia di bronzo in carica, ma d’oro a livello individuale a Londra 2012 e Rio 2016, mentre paiono essere un gradino sotto le tre atlete citate la britannica Charlotte Fry e la danese Nanna Skodborg Merrald.

Dressage a squadre

La Germania è la squadra favorita numero uno per la conquista della medaglia d’oro, anche se occorrerà fare attenzione alla Gran Bretagna. In lotta per un gradino del podio, che non dovrebbe però essere quello più alto, invece, Danimarca e Svezia.

Completo individuale

I britannici proveranno a dominare: Rosalind Canter, numero uno del ranking ed attuale campionessa europea, punta dritta all’oro, mentre l’assenza di Oliver Townend, numero due della classifica mondiale, avvicina Tom McEwen, numero tre, alla contesa per la vittoria nel concorso individuale.

Non va sottovalutato il tedesco Michael Jung due volte campione olimpico individuale, a Londra 2012 e Rio 2016, mentre la belga Lara de Liedekerke-Meier proverà a far saltare il banco. Guardando al di fuori dell’Europa, il nome da tenere d’occhio è quello dello statunitense Boyd Martin.

Completo a squadre

In questo caso è la Gran Bretagna la squadra nettamente favorita alla vigilia, mentre la lotta appare molto più aperta per i restanti gradini del podio: la Germania potrebbe avere qualcosa in più rispetto a Belgio e Stati Uniti, mentre Svezia e Francia sono le outsider di lusso.