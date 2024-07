Olimpiadi Parigi 2024, Elisa Longo Borghini: “Non ho voluto rischiare per la pioggia, non avevo ambizioni da medaglia”

Ottava posizione per Elisa Longo Borghini nella cronometro individuale alle Olimpiadi di Parigi: una giornata ricca di pioggia a Parigi che ha condizionato davvero tanto le prove delle varie atlete, a parte della trionfatrice Grace Brown, veramente devastante a conquistare la medaglia d’oro.

Il commento post gara per la campionessa d’Italia: “È stata per super specialiste. I pronostici sono stati rispettati, io avevo messo Grace Brown come favorita numero 1, l’ho vista pedalare al Giro e sapevo che era in una buona condizione. Per quanto riguarda me, i miei valori assoluti sono stati rispettati, quando ho sentito che Kopecky è caduta ho iniziato a fare le curve quadrate, un pochino delusa della mia guida, però va bene così, sono rimasta in piedi”.

E ancora: “Un pensiero alla prova in linea l’ho fatto, ma la corsa è corsa. Per me è stato condizionate sentire della caduta della Kopecky perché lei guida molto bene, se una come lei cade vuol dire che la strada è veramente scivolosa. Per questo sono un pochino dispiaciuta perché avrei potuto guadagnare qualche secondo. Non avevo ambizioni di medaglia però, quando si tratta della guida mi arrabbio sempre un po’ perché sono abbastanza brava”.